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Украина выразила глубокое возмущение решением Генерального директора МАГАТЭ назначить своим заместителем находящегося под санкциями российского чиновника Алексея Ферапонтова — заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации ("Ростехнадзор"), и требует его отмены. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства энергетики Украины, передает УНН.

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Официальный Киев подчеркивает, что российский чиновник причастен к действиям государственных структур Российской Федерации, направленным на легитимацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля. Украина ввела против него персональные санкции Указом Президента Украины от 12 февраля 2023 года № 75/2023.

В результате российской оккупации крупнейшая атомная электростанция Европы превращена в источник постоянной угрозы ядерной и радиационной безопасности.

В заявлении отмечается, что назначение на одну из высших руководящих должностей в МАГАТЭ представителя государственного органа, непосредственно причастного к подрыву принципов ядерной безопасности, является фундаментальным противоречием самому мандату Агентства.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала руководству МАГАТЭ категорическую неприемлемость такого назначения как по дипломатическим каналам, так и в публичных заявлениях руководства министерств иностранных дел и энергетики Украины.

Это кадровое решение противоречит принципам и стандартам, закрепленным в статье VII Устава МАГАТЭ, которая определяет высочайшие стандарты профессиональной компетентности и добросовестности как первоочередные критерии подбора персонала, а также гарантирует независимость Генерального директора и сотрудников Агентства от внешнего влияния.

Такое назначение также противоречит духу и целям резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий в Украине.

Международная организация, призванная защищать мир от ядерных угроз, не может наделять руководящими полномочиями представителей государственных структур, причастных к созданию этих угроз.

Решение Генерального директора является проявлением институциональной слабости в период, требующий лидерства, независимости и ответственности. Оно подрывает авторитет МАГАТЭ, доверие к его беспристрастности и создает опасный прецедент для всей международной системы ядерной безопасности. Сейчас нужны принципиальность, а не бесхребетность. Министерства иностранных дел и энергетики Украины выражают категорический протест против этого неприемлемого кадрового решения и требуют его незамедлительной отмены - говорится в заявлении.

Украина также призвала государства — члены МАГАТЭ, прежде всего членов Совета управляющих, дать принципиальную публичную оценку этому назначению и задействовать предусмотренные Уставом Агентства механизмы для пересмотра этого решения.

Соблюдение фундаментальных принципов ядерной безопасности, международного права и добросовестности не может быть предметом политических компромиссов - отмечается в заявлении.

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