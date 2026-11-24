Двое мужчин были задержаны по подозрению во взломе и краже в особняке на территории королевского поместья Сандрингем. Об этом 24 ноября сообщила британская полиция после заявления о проникновении в загородный дом принца Уильяма и принцессы Кейт, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

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Полиция отреагировала на сообщение о «подозрительной активности» по этому адресу вечером в понедельник, 23 ноября, направив на поиски полицейских собак, дроны и вертолёт. В результате двое мужчин были задержаны по подозрению во взломе и незаконном проникновении, говорится в заявлении полиции Норфолка, местного полицейского управления. На момент инцидента недвижимость пустовала, добавляется в сообщении.

Газета The Sun первой сообщила, что полиция расследует взлом в Анмер-Холле, одной из резиденций, которыми пользовались наследник британского престола и его жена, расположенной в самом сердце обширного поместья королевской семьи.

Кенсингтонский дворец, отвечающий за связи с общественностью Уильяма и Кейт, заявил, что не будет публично комментировать вопросы безопасности. Источник в королевской семье сообщил NBC News, что супругов и их троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи — в тот момент там не было.

Главным домом Уэльских является Форест-Лодж в Виндзорском парке, куда они переехали, чтобы «начать всё сначала» в 2025 году после смерти королевы Елизаветы II и постановки Кейт диагноза «рак».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут в новый дом в Виндзоре в этом году

Анмер-Холл, загородный дом с 10 спальнями, построенный в начале 1800-х годов, вошёл в большое портфолио недвижимости королевской семьи, когда его приобрёл в 1898 году сын королевы Виктории, позднее ставший королём Эдуардом VII.

На протяжении многих лет его использовали различные члены королевской семьи. А Уильям и Кейт часто проводят в этой резиденции выходные и праздники.

Этот инцидент усилит продолжающиеся дебаты о королевской безопасности.

Уильям, как «работающий член королевской семьи», получает круглосуточную вооружённую охрану. Но его брат, принц Гарри, такой охраны не имеет, поскольку переехал в Калифорнию в 2020 году и отказался от своих королевских обязанностей.

Гарри ведёт длительную борьбу с властями, пытаясь восстановить эту договорённость, которая, по его мнению, необходима из-за его высокого положения и истории службы в вооружённых силах в Афганистане.

Этим летом Гарри, его жена Меган и их двое детей — 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет — вернулись в Великобританию.

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История ограблений в королевских поместьях

В октябре 2024 года грабители проникли на территорию Виндзорского замка к западу от Лондона и угнали пикап и квадроцикл из фермерского здания. Короля Чарльза и королевы Камиллы в тот момент не было в Виндзорском замке.

Тремя годами ранее на территории замка был задержан мужчина, вооружённый арбалетом. Джасванта Сингха Чайла позднее приговорили к девяти годам лишения свободы после того, как он признался, что чат-бот подстрекал его к убийству Елизаветы.

В 1982 году злоумышленнику Майклу Фэгану удалось пробраться в личные покои королевы, пока она находилась в постели. Королева провела 10 минут, разговаривая с вором, прежде чем поднять тревогу, когда тот попросил сигарету.

Через несколько часов после кражи Уильям во вторник встречался с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом на пороге резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10, где, как ожидалось, они должны были обсудить такие вопросы, как бездомность.

Тем временем Кейт должна сняться в 30-минутном документальном фильме «Исцеление» (Heal) о своём диагнозе «рак» и ремиссии. Он выйдет в эфир на NBC 30 ноября в 20:00 ET/PT, а затем будет транслироваться на Peacock с 1 декабря.