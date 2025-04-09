Меган, герцогиня Сассекская

Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что пережила послеродовую преэклампсию. Это опасное осложнение, которое вызывает повышенное давление и угрожает жизни.
Герцогиня Сассекская анонсировала запуск собственного бренда продуктов "As Ever", в который войдут джемы, мед и смеси для блинов. Она поделилась фотографиями со съемок новой коллекции.
В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.
Бывший сотрудник рассказал о намерениях Меган Маркл стать защитницей бедных, как принцесса Диана. Герцогиня не смогла адаптироваться к королевским обязанностям и правилам.
Канал ABC временно приостанавливает показ женского спин-оффа "Холостяка", но не отменяет его полностью. Шоу может вернуться на канал Disney в этом году, хотя точные сроки пока неизвестны.
Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в депортации принца Гарри из США, несмотря на проверку законности его пребывания. По словам президента, "у Гарри и так хватает проблем с женой".
Суд в Вашингтоне снова проверяет законность пребывания принца Гарри в США из-за его признания об употреблении наркотиков в мемуарах. Дональд Трамп заявил, что не будет защищать герцога в этом деле.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци объявили о рождении дочери Афины Элизабет Роуз. Новорожденная заняла 11-е место в очереди на британский престол.
Принц Чарльз дал Меган Маркл прозвище "Вольфрам" из-за ее стойкого характера и непоколебимости. Это было знаком уважения и способом поприветствовать ее в королевской семье.
News Group Newspapers согласилась на мировое соглашение с принцем Гарри относительно незаконного вмешательства в его частную жизнь. Компания выплатит значительную компенсацию за слежку и взлом телефона в период 1996-2011 годов.
Netflix перенес премьеру лайфстайл-шоу герцогини Сассекской с января на 4 марта из-за разрушений от пожаров в Лос-Анджелесе. В новом шоу «С любовью, Меган» герцогиня будет делиться советами и проводить откровенные разговоры с друзьями.
Герцогиня Сассекская запускает новое лайфстайл-шоу на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки. Это возвращение к ее корням как лайфстайл-блогера и попытка создать собственный бренд отдельно от принца Гарри.
Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.
Герцогиня Сассекская опубликовала видео на пляже в белом костюме, где написала «2025» на песке. Отключение комментариев под сообщением вызвало критику в социальных сетях.
Принц и принцесса Уэльские опубликовали рождественскую открытку и не появятся на традиционном обеде в Букингемском дворце. Семья уже находится в Норфолке со своими детьми.
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали праздничную открытку с фото своих детей. Поклонники были поражены длинными волосами трехлетней принцессы Лилибет, которую не видели с 2022 года.
Герцог Сассекский сказал, что он и Меган Маркл планируют остаться в США из-за безопасности и будущего детей. Семья проживает в Монтесито, Калифорния, с 2020 года после ухода из королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о создании программы 'The Parents Network' для поддержки семей, которые столкнулись с онлайн-траханием. Супруги планируют осветить важность защиты молодежи в Интернете во время визита в Колумбию.
Король Чарльз стремится наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет, поскольку ему недостаточно видеться с ними только во время видеозвонков, и он хочет наверстать упущенное время.
Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Нигерию в мае, чтобы обсудить будущее проведение в стране Игр Непокоренных для раненых ветеранов.
Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.
Принц Гарри попробовал покататься на скелетоне со скоростью почти 100 км/ч во время посещения трассы для будущих Игр Непокоренных в Канаде.