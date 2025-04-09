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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29276 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

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Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Герцог Сассекский сказал, что он и Меган Маркл планируют остаться в США из-за безопасности и будущего детей. Семья проживает в Монтесито, Калифорния, с 2020 года после ухода из королевской семьи.

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Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

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