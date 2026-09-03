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Вокруг «Джентльменов» ходят слухи о кастинге Меган Маркл — что говорят звёзды сериала

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Меган Маркл якобы вела переговоры о роли в третьем сезоне «Джентльменов». Актёры и продюсер сериала прокомментировали слухи.

Вокруг «Джентльменов» ходят слухи о кастинге Меган Маркл — что говорят звёзды сериала
Источник: netflix.com

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, по слухам, вела переговоры об участии в сериале Гая Ричи «Джентльмены» (The Gentlemen). Звезда шоу Тео Джеймс сказал, что эти предположения его «заинтриговали», пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Откуда взялись слухи

В конце августа появились сообщения о том, что Маркл может сыграть роль в третьем сезоне криминальной драмы вскоре после того, как она и принц Гарри объявили о планах вернуться в Великобританию. Однако последующие сообщения в СМИ предполагали, что от этого предложения отказались на фоне «негативной реакции» на эти слухи.

Что говорят актеры и продюсер сериала

В то время как звезда сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad) Джанкарло Эспозито заявил, что человек с такой популярностью может быть «как большим плюсом, так и большим минусом», Хью Бонневиль отверг эти сообщения как «гениальный маркетинговый ход».

«Я предлагал Кира Стармера на эту роль, но, похоже, никто не проявил интереса», — пошутил актер из «Аббатства Даунтон» (Downton Abbey).

Соавтор сценария и исполнительный продюсер сериала Мэттью Рид отметил, что у Ричи «прекрасная традиция приглашать людей из неожиданных мест», добавив, что уровень интереса к потенциальным актерам демонстрирует, насколько сильно зрители интересуются сериалом.

О чем второй сезон «Джентльменов»

После успеха дебютного сезона в 2024 году второй сезон «Джентльменов» возвращается с Эдди Хорниманом, которого играет Джеймс, стремящимся расширить свою криминальную империю через год после того, как он унаследовал огромное состояние и титул своей семьи.

Джеймс, получивший известность благодаря роли в «Дивергенте» (Divergent), рассказал Reuters, что новый сезон исследует, что «многовековое владение землей» и огромное унаследованное богатство могут сделать с человеком.

«(Хорниман) начинает понимать, что насилие порождает чувство власти, и он готов прибегнуть к насилию, чтобы добиться желаемого», — рассказал он.

В новом сезоне, снятом в таких местах, как итальянское озеро Маджоре, Хорниман объединяется с наследницей наркоимперии Сьюзи Гласс и ее отцом Бобби, которого играет Рэй Уинстон, видя в нем идеального кандидата в криминальный мир.

Ветеран криминальных фильмов Уинстон сказал, что сериал находит отклик у зрителей, поскольку стирает грань между организованной преступностью и истеблишментом.

«Кто такие гангстеры? Это действительно парень с улицы или это иерархия, дворянство? Потому что как они вообще туда попали? — сказал он. — Это как немного перевернуть все с ног на голову».

Во втором сезоне появляются несколько новых актеров, в частности звезда фильма «365 дней» (365 Days) Микеле Морроне, актриса фильма «Леопард» (The ⁠Leopard) Бенедетта Поркароли и британская телеведущая Майя Джама.

Джеймс пошутил, что новичков нужно «проинформировать» о нетрадиционном стиле режиссуры Ричи перед началом съемок. «Мы всегда говорим... представьте, что у вас есть сценарий, а потом сожгите его, потому что вы никогда не скажете ни одной из этих реплик», — сказал он.

Бонневиль, еще один новичок в сериале, сказал, что «неординарный и безумный» подход Ричи к кинопроизводству создает оживленную атмосферу на съемочной площадке, а Эспозито отметил, что это связано с чувством «опасности». «Ну, это шоу-бизнес, и это замечательно», — добавил он.

Второй сезон «Джентльменов» выйдет на Netflix в четверг.

Юлия Шрамко

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