Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Актер Дэниел Крейг не согласился на роль командира отряда Easy Company в военной драме DC Studios. Вместо этого он сосредоточится на съемках в "Ножи наголо 3" и "Two for the Money".