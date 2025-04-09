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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ведущая «Золотого глобуса» Никки Глейзер пошутила, что Бенни Бланко стал женихом Селены Гомес благодаря джину. Пара смущенно отреагировала на шутку во время церемонии, где Гомес была номинирована в двух категориях.

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Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Герцогиня Сассекская запускает новое лайфстайл-шоу на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки. Это возвращение к ее корням как лайфстайл-блогера и попытка создать собственный бренд отдельно от принца Гарри.

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Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

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