Южнокорейского актера О Ён Су, известного по роли в сериале "Игра в кальмара", приговорили к одному году тюрьмы по обвинению в сексуальных домогательствах. Актер отрицает обвинения и готовится к апелляции.
От проклятых домов до загадочных убийств, УНН предлагает подборку захватывающих сериалов ужасов. Ведьмы, духи, убийцы – все это ждет вас.
81-летняя королева Швеции Сильвия перенесла операцию Hallux Valgus. Из-за этого отменены все ее встречи на ближайшие недели, она будет отдыхать до Пасхи.
Вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение», где Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе. Актриса давно мечтала сыграть в легендарной ленте.
Marvel рассматривает возможность возвращения героев Netflix, включая Железного кулака. Финн Джонс готов снова сыграть Дэнни Рэнда и доказать, что критики ошибаются.
Герцогиня Сассекская анонсировала запуск собственного бренда продуктов "As Ever", в который войдут джемы, мед и смеси для блинов. Она поделилась фотографиями со съемок новой коллекции.
Брюс Уиллис посоветовал Сэмюэлю Джексону найти персонажа, к которому можно возвращаться в любых фильмах. Джексон прислушался к совету и выбрал роль Ника Фьюри в Marvel.
Режиссера Карла Эрика Ринша обвинили в мошенничестве на 11 млн долларов. Он получил деньги от Netflix на сериал, но ни одного эпизода так и не снял, зато потратил средства на роскошь.
57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы. Актриса отказалась от макияжа и получает признание критиков.
Актер Дэниел Крейг не согласился на роль командира отряда Easy Company в военной драме DC Studios. Вместо этого он сосредоточится на съемках в "Ножи наголо 3" и "Two for the Money".
Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов и фильмов среди украинских зрителей. В топ-3 сериалов вошли "Кассандра", "Шантаж" и «Пережить падение черного ястреба», а среди фильмов лидируют "Поезд в 31 декабря" и "Медовый месяц с моей мамой".
Disney планирует съемки новой части «Пиратов Карибского моря» в голливудских павильонах. По неофициальной информации, Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья.
Оскароносная актриса Кейт Уинслет дебютирует как режиссер с комедийной драмой «Goodbye June» для Netflix. Она также выступит продюсером и сыграет главную роль в фильме о воссоединении братьев и сестер.
Netflix опубликовал видео и фото со съемок 4 сезона «Бриджертонов», посвященного истории Бенедикта. Сюжет будет разворачиваться вокруг бала-маскарада и напоминать «Золушку».
Канал ABC временно приостанавливает показ женского спин-оффа "Холостяка", но не отменяет его полностью. Шоу может вернуться на канал Disney в этом году, хотя точные сроки пока неизвестны.
Майк Тайсон признался, что согласился на бой с Джейком Полом из-за страха судебного иска. Легендарный боксер проиграл поединок по очкам, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Netflix выпустил тизер второго сезона «Венздей», где показали Тайлера Гэлпина в психбольнице. Премьера нового сезона ожидается в августе-сентябре 2025 года, большинство актеров вернутся к своим ролям.
Третий сезон популярного сериала "Игра в кальмара" выйдет 27 июня 2025 года. Фанаты случайно узнали о дате релиза раньше из-за ошибки в описании тизера.
Бейонсе проведет восемь концертов на лондонском стадионе Tottenham Hotspur в рамках турне Cowboy Carter. Певица продолжает активную концертную деятельность, несмотря на обвинения против ее мужа Джей-Зи.
News Group Newspapers согласилась на мировое соглашение с принцем Гарри относительно незаконного вмешательства в его частную жизнь. Компания выплатит значительную компенсацию за слежку и взлом телефона в период 1996-2011 годов.
Netflix объявил о повышении цен на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии. Количество подписчиков выросло на 19 миллионов, а чистая прибыль компании удвоилась до $1,8 млрд.
Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов среди украинских зрителей. Лидерами списка стали "Игра в кальмара" и "Скучаю по тебе".
В США опубликовали новый инаугурационный портрет Дональда Трампа, который разительно отличается от версии 2016 года. Пользователи соцсетей сравнивают его с персонажами сериалов "Игра в кальмара" и "Во все тяжкие".
Автора «Песочного человека» обвиняют в принудительных БДСМ-отношениях и сексуальных домогательствах.
Netflix перенес премьеру лайфстайл-шоу герцогини Сассекской с января на 4 марта из-за разрушений от пожаров в Лос-Анджелесе. В новом шоу «С любовью, Меган» герцогиня будет делиться советами и проводить откровенные разговоры с друзьями.
В Оксфордский словарь английского языка добавили семь новых корейских слов, включая «dalgona» и «maknae». Это отражает рост влияния корейской культуры в англоязычном мире.
Ведущая «Золотого глобуса» Никки Глейзер пошутила, что Бенни Бланко стал женихом Селены Гомес благодаря джину. Пара смущенно отреагировала на шутку во время церемонии, где Гомес была номинирована в двух категориях.
Герцогиня Сассекская запускает новое лайфстайл-шоу на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки. Это возвращение к ее корням как лайфстайл-блогера и попытка создать собственный бренд отдельно от принца Гарри.
Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.
Netflix опубликовал 15-секундный тизер третьего сезона «Игры в кальмара», который выйдет в 2025 году. В тизере представлен новый персонаж по имени Чхоль Су и три новых игрока в пронумерованных костюмах.