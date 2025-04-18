Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений
Киев • УНН
Смотрите онлайн-трансляции пасхальных богослужений ПЦУ, УГКЦ и РКЦ. Трансляции доступны на Youtube-каналах, телеканалах "Суспільне Культура", "Украинском радио" и "Радио Культура".
Главный христианский праздник – Пасха – в этом году украинцы уже в четвертый раз будут отмечать в условиях полномасштабной войны, которую развязала против нашей Родины российская федерация. Украинцев призывают, по возможности, не ходить в церковь и избегать большого скопления людей. Вместо этого можно посмотреть онлайн-трансляции пасхальных литургий, передает УНН.
Детали
В частности, богослужение Православной церкви Украины будет транслироваться на Youtube-канале и странице ПЦУ в Facebook и на личной странице митрополита Епифания.
Трансляция будет проходить и на телеканале "Суспильне Культура" (19 апреля в 23:00) и на "Украинское Радио" и "Радио Культура" (20 апреля после полуночи).
Трансляция богослужения в Украинской греко-католической церкви будет доступна на Youtube-канале УГКЦ "Живое телевидение".
Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску18.04.25, 08:00 • 106240 просмотров
Присоединиться к службе онлайн можно на телеканале "Суспильне Культура"(20 апреля в 7:00) и на "Украинское Радио" и "Радио Культура" (после 8:30).
Трансляцию богослужений Римско-Католицкой Церкви в Украине смогут посмотреть Святую Мессу в Ватикане на Телевидении Вечного Слова (EWTN) (20 апреля в 11:30).
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинских разведки и спецслужб, россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее.
Спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила УНН, что правоохранители усиливают меры безопасности на Пасху. Наряды полиции будут дежурить возле церквей, патрулировать автодороги и выборочно проводить осмотр вещей граждан.
Ранее УНН писал, что Ивано-Франковщина отменила все массовые мероприятия на Пасху на территории Прикарпатья. Хмельницкая и Кировоградская области, напротив, сократили комендантский час в праздничную ночь. А Киев обратился к религиозным общинам с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн.
Также власти столицы призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.