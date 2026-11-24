Уголовное производство, которое впоследствии стало одним из эпизодов операции Национального антикоррупционного бюро «Карфаген-2», было открыто еще в мае 2022 года по заявлению гражданина России Александра Кузнецова, фигурировавшего в делах о международном наркотрафике. В марте 2023 года детективы НАБУ закрыли это дело в связи с отсутствием состава преступления. Однако уже в сентябре 2025 года, спустя два с половиной года, решение о закрытии было отменено. А летом 2026 года Андрею Осипову, известному как «Криминал», сообщили о подозрении. К тому моменту заявитель Кузнецов уже более двух лет был мертв. УНН разбирался, что предшествовало делу «Карфаген-2».

2017–2020 годы: кто такой Александр Кузнецов

История одного из эпизодов операции «Карфаген» началась задолго до появления первых сообщений НАБУ о разоблачении преступной организации «Химпром».

В начале июля 2017 года гражданин РФ Александр Кузнецов прибыл в Украину рейсом №757, следовавшим по маршруту «Тбилиси — Киев». К тому моменту российские правоохранители объявили его в международный розыск по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим украинские пограничники задержали Кузнецова прямо в аэропорту. Россия добивалась его экстрадиции, однако в августе 2018 года Кузнецов по решению суда получил в Украине статус беженца. Россиянин вышел на свободу.

Летом 2019 года украинские правоохранители вновь задержали Кузнецова. На этот раз — в рамках расследования дела о контрабанде около 400 килограммов кокаина из Латинской Америки. Кузнецову сообщили о подозрении, а в октябре 2020 года обвинительный акт в отношении него и других фигурантов передали в суд.

Параллельно продолжались судебные споры относительно его статуса беженца. В августе 2019 года Государственная миграционная служба лишила россиянина этого статуса. В конце года Окружной административный суд Киева отменил соответствующее решение, однако уже в июне 2020 года апелляционный суд встал на сторону миграционной службы.

Май 2022 года: заявление в НАБУ о вымогательстве миллиона долларов

В 2022 году Служба безопасности Украины провела обыски у Кузнецова. После этих следственных действий россиянину якобы предложили помощь в решении вопросов, связанных с уголовным преследованием и возможной экстрадицией в РФ.

По версии следствия, озвученной лишь в 2026 году, сначала за такое содействие с Кузнецова требовали 2 млн долларов.

Как сообщает издание «Следствие.Инфо», во время заседания суда в июле 2026 года прокурор САП Андрей Пономаренко сообщил, что во время обысков у Александра Кузнецова в 2022 году сотрудник СБУ по имени Роман посоветовал россиянину обратиться к бывшему заместителю председателя Луганской ОГА Лозовскому Эдуарду Юхимовичу. Тот, по словам Романа, должен был помочь мужчине избежать уголовного преследования и экстрадиции из Украины в Россию.

За «решение вопроса» Эдуард Лозовский якобы сначала попросил 2 млн долларов. Впоследствии сумма якобы уменьшилась до 1 млн долларов при посредничестве некоего Андрея Осипова, который, как утверждалось, имел связи в СБУ.

Следует отметить, что Лозовский Эдуард Юхимович — это бывший заместитель председателя Луганской областной государственной администрации, который был уволен с должности в 2014 году. На момент событий, описанных в уголовном производстве, постоянно проживал в Соединенных Штатах Америки, в городе Майами, - отметил прокурор САП Андрей Пономаренко во время заседания суда.

Что интересно, после заседания суда прокурор подтвердил журналистам, что речь идет о бывшем заместителе председателя Луганской ОГА.

Как позже сообщили журналисты, после публикации материала Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила «Следствию.Инфо», что бывший заместитель председателя Луганской ОГА Эдуард Лозовский не является участником досудебного расследования по этому делу. Во время судебного заседания, по данным САП, прокурор Андрей Пономаренко ошибся относительно должности мужчины. Поэтому журналисты убрали фамилию Лозовского из материала.

В ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения к лицу, указанному в запросе, прокурор ошибочно указал, что один из участников уголовного производства в прошлом занимал должность заместителя председателя Луганской ОГА, - сообщили в САП.

В ведомстве уточнили, что имели в виду другого Эдуарда Лозовского, имеющего вид на жительство в США. Журналисты обнаружили человека с идентичными ФИО, однако в комментарии СМИ мужчина сообщил, что не знаком с фигурантами уголовного дела.

Мне уже писали знакомые по этому поводу, я не заместитель губернатора Луганской области, меня перепутали, – отметил Лозовский.

Тот ли это Лозовский или нет — установить будет очевидно очень сложно, ведь как минимум один из фигурантов уголовного производства, а именно заявитель Кузнецов, уже мертв.

Но еще до своей смерти, а именно 20 мая 2022 года, Кузнецов обратился с заявлением в НАБУ. И это заявление стало основанием для расследования эпизода о возможном вымогательстве денег за влияние на должностных лиц СБУ.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Осипову его адвокат раскрыла хронологию процессуальных решений в этом производстве. По ее словам, дело, которое впоследствии возобновили, было официально закрыто еще в марте 2023 года.

Март 2023 года: НАБУ закрывает уголовное производство

Как сообщила защитник Осипова, 3 марта 2023 года детективы НАБУ вынесли постановление о закрытии уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть в связи с установленным отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Еще бы, с одними Лозовскими такая путаница вышла.

Это означает, что после почти десяти месяцев расследования детективы пришли к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего расследования этого уголовного производства.

В январе 2024 года заявитель Александр Кузнецов умер. По словам его сестры, которую цитируют российские пропагандистские СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Сентябрь–октябрь 2025 года: спустя 2,5 года дело возобновляют

Новый этап в деле начался после событий, произошедших в июле 2025 года, когда в парламент был подан законопроект о подчинении НАБУ и САП Генеральному прокурору. До этого СБУ совместно с ГБР провели обыски в рамках расследований уголовных производств, в которых фигурировали сотрудники антикоррупционных органов. Тогда руководство НАБУ и САП заявило о давлении на их независимость. Закон отменили, но на этом история не закончилась.

Уже 5 сентября 2025 года, по информации адвоката фигуранта дела "Карфаген-2" Андрея Осипова, детективы НАБУ отменили постановление о закрытии уголовного производства.

20.05.2022 года поступило первое заявление от Кузнецова. 03.03.2023 года органы досудебного расследования НАБУ вынесли постановление о закрытии уголовного производства на основании пункта 2 ч. 1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения). Прошло 2,5 года, а не 20 дней, как предусмотрено в УПК, и 05.09.2025 года было вынесено постановление об отмене постановления о закрытии уголовного производства. 08.09. были написаны два рапорта — якобы выявлены признаки уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 190 и ч. 4 ст. 189 УК Украины. В тот же день было вынесено постановление об изменении квалификации этих уголовных правонарушений, а впоследствии, 23.10, — постановление о выделении материалов досудебного расследования, – рассказала защитница во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

По ее словам, в этом уголовном производстве также нет потерпевшего, поскольку заявитель умер.

Таким образом, согласно приведенной адвокатом хронологии, в сентябре 2025 года было не только отменено решение о закрытии дела, но и изменена правовая квалификация вероятных уголовных правонарушений. При этом она настаивает, что сроки расследования, как и сроки возобновления уголовного производства, давно истекли.

По данным адвоката, 23 октября детективы НАБУ приняли решение о выделении материалов досудебного расследования в отдельное производство.

При этом неизвестно, какие именно новые обстоятельства стали основанием для отмены постановления о закрытии дела спустя 2,5 года.

Через четыре года после заявления Кузнецова о вымогательстве Андрею Осипову сообщили о подозрении в эпизоде, связанном с возможным вымогательством 1 млн долларов у гражданина РФ. 30 июля 2026 года Осипова задержали. На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Следствие получило доступ к телефонам Осипова, на которых, по данным НАБУ, имелась переписка с представителями криминальной среды, Национальной полиции и прокуратуры, а также СБУ.

В частности, Осипов, по данным следствия, общался с Егором Буркиным, которого в НАБУ идентифицировали как «Мексиканца». Буркина связывают с международным наркосиндикатом «Химпром». По сообщениям СМИ, он скрывается от правоохранителей с 2019 года и находится в Мексике. Что интересно, Кузнецова задержали именно в 2019 году по подозрению в контрабанде 400 кг кокаина именно из Латинской Америки.

Таким образом, можно предположить, что с Буркиным они были знакомы еще с тех времен, когда Кузнецов занимался наркотиками в России.

Ноябрь 2026 года: «Карфаген» и новые сведения о связях фигурантов

В ноябре 2026 года расследование получило дальнейшее развитие в рамках операции «Карфаген-2». По информации «Главкома», именно Кузнецов познакомил Андрея Осипова с Егором Буркиным. Якобы это произошло уже после начала полномасштабного российского вторжения.

Во время судебного заседания 18 ноября адвокат Осипова Виталий Наум также обратил внимание на связь Буркина и Кузнецова, назвав последнего «контрабандистом наркотиков, имеющим отношение к Мексиканцу», и напомнил о деле, связанном с ввозом 400 кг кокаина.

По данным бывшего руководителя 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД РФ Сергея Пелиха, российские правоохранители подозревали Кузнецова в причастности к незаконной перевозке гашиша из стран Балтии, а впоследствии — кокаина из Латинской Америки. Привлечь его к ответственности не удавалось из-за недостатка доказательств. Как уже упоминалось, в 2017 году он сбежал из России в Украину.

Перед его побегом, по словам Пелиха, следователи установили причастность Кузнецова к уголовному делу о поставках наркотиков. Бывший правоохранитель предполагает, что Кузнецов познакомился с Егором Буркиным после приезда в Украину.

Пелих утверждает, что Кузнецов мог быть одним из организаторов крупного наркомагазина, работавшего на даркнет-платформе Hydra. По его словам, россиянин закупал наркотики у Буркина и мог помогать ему с оформлением документов в Украине.

Информация о возможных связях Кузнецова с Буркиным поднимает вопрос о том, знал ли последний об обращении Кузнецова в НАБУ в мае 2022 года и поддерживали ли они контакты в период подготовки заявления.

Это обстоятельство привлекает внимание и на фоне заявлений генерала СБУ Сергея Дуки, который также фигурирует в деле «Карфаген-2», о том, что Буркин был конфидентом НАБУ. Генерал на заседании парламентской ВСК сообщил, что, по оперативной информации, в конце 2025 года руководитель подразделения детективов НАБУ Роман Дарага выезжал за границу на встречу с Егором Буркиным, «Мексиканцем».

Таким образом, история дела «Карфаген-2» оставляет ряд вопросов к самому НАБУ. Именно детективы Бюро в 2022 году начали расследование по заявлению россиянина Александра Кузнецова, в 2023 году закрыли производство из-за отсутствия состава преступления, а через 2,5 года, уже после смерти заявителя, вернулись к нему. При этом до сих пор непонятно, какие новые обстоятельства заставили НАБУ пересмотреть собственное решение. Не менее интересны и данные о связях Кузнецова с Егором Буркиным, которого связывают с наркосиндикатом «Химпром». По информации СМИ, именно Кузнецов познакомил Буркина с Андреем Осиповым, который впоследствии стал одним из главных фигурантов расследования.

Возникает закономерный вопрос: какую роль на самом деле играло НАБУ в этой истории? Было ли Бюро лишь органом расследования или могло через контакты, например, с Буркиным влиять на развитие событий, которые впоследствии стали основанием для громкой операции «Карфаген-2»? И главное — не было ли это дело заранее сконструированной комбинацией, в которой заявитель, его связи с криминальной средой и решение о возобновлении закрытого производства сыграли заранее определённые роли?