Служба безопасности Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26238 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевский апелляционный суд оставил Дмитрия Рюмшина, экс-командира 155 бригады, под стражей до 20 апреля. Размер залога был уменьшен до 34 миллионов гривен.

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“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.

Общество • 8 апреля, 19:17 • 63941 просмотра

После дроновой атаки на завод "промсинтез" в рф разлилась азотная кислота - росСМИ

После атаки БПЛА на заводе "Промсинтез" произошла утечка азотной кислоты, которую нейтрализовали содой. Местные власти скрыли этот факт.

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Наводил российские КАБы на Харьков: СБУ задержала работника издательства

СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.

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Апелляционный суд уменьшил приговор экс-судье Чаусу

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобы и уменьшила приговор Николаю Чаусу до 8,5 лет заключения с конфискацией имущества. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере 150 тыс. долл.

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Во Львовской области задержали прокурора за вымогательство взятки в размере 5 тысяч долларов

Прокурор требовал 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по мошенничеству на 400 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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СБУ задержала двух агентов гру рф во Львове, которые планировали теракт. Они должны были подорвать отделение полиции с помощью замаскированной бомбы, одним из исполнителей должна была стать 22-летняя киевлянка.

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Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

СБУ, СВР и польские правоохранители задержали в ЕС Кирилла Молчанова, работавшего на Медведчука. Его депортировали в Украину, где он сейчас находится в СИЗО.

Война • 1 апреля, 13:57 • 32037 просмотра

Разрешали солдатам вместо службы работать на частных СТО: во Львове разоблачили руководство воинской части

Во Львове разоблачена схема, где руководство воинской части позволяло солдатам не служить, а работать на СТО за деньги. Должностным лицам грозит до 12 лет тюрьмы.

Война • 28 марта, 16:50 • 36683 просмотра

Во львовском электротранспорте обнаружили постеры с вражеской рекламой, ведется расследование

Во Львове обнаружили вражескую рекламу в электротранспорте. Городские власти и правоохранительные органы принимают меры, идет проверка транспорта и расследование СБУ.

Криминал и ЧП • 28 марта, 16:06 • 35013 просмотра

СБУ задержала агента фсб, готовившего подрыв возле ТЦК в Херсоне

СБУ сорвала теракт фсб: задержан агент, который должен был подорвать взрывчатку возле ТЦК в Херсоне. Он получил задание через Telegram, ранее поджигал объекты Укрзализныци.

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Дело Комарницкого: на Закарпатье после появления новых фактов уволены полицейские, им объявлены подозрения

Два сотрудника Управления стратегических расследований уволены и объявлены подозрения. Руководитель управления также уволен за причастность к противоправной деятельности.

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Суд оставил полковника Лапина под стражей и обязал доставить его в больницу для лечения

Печерский суд оставил под стражей Илью Лапина, подозреваемого в ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд обязал доставить Лапина в больницу, в ответ он объявил голодовку.

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Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ и ГСЧС, меньше всего – чиновникам

По данным Центра Разумкова, ВСУ и ГСЧС имеют самый высокий уровень доверия (93,5% и 85,5%). Наибольшее недоверие – к чиновникам (79%) и политическим партиям (77%).

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Шмыгаль сообщил о дальнейшем ходе реформы МСЭК – что уже сделано

Премьер Шмыгаль сообщил о продолжении реформы МСЭК, где 1440 команд оценивают потребности людей. Уже принято решение по 90 тысячам человек, а экс-главе Хмельницкой МСЭК уменьшили залог до 230 млн.

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Международный день нерожденного ребенка и День СБУ: что еще отмечается 25 марта

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Взрыв в полиции в Одесской области: установлена личность погибшей, версию о заказе спецслужб рф не исключают

Установлена личность женщины, погибшей в результате взрыва в отделении полиции в Одесской области. Рассматривается версия о причастности спецслужб рф к организации теракта.

Война • 24 марта, 12:42 • 23698 просмотра

СБУ квалифицировала взрыв в здании полиции в Одесской области как попытку теракта

СБУ расследует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт. Погибла женщина, которая принесла пакет со взрывчаткой, трое полицейских получили ранения.

Криминал и ЧП • 23 марта, 20:14 • 30531 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение по аэродрому "Энгельс" в саратовской области рф

Ночью 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области рф. Зафиксированы пожар, взрывы и детонация боеприпасов.

Война • 20 марта, 10:29 • 12620 просмотра

Убийство активиста Ганула: в полиции заявили, что запросов на охрану не было

Иван Выгивский заявил, что Ганул не обращался по поводу личной охраны после задержания подозреваемого в угрозах. Активиста застрелили в Одессе 14 марта.

Криминал и ЧП • 14 марта, 15:45 • 20232 просмотра

Убийство Ганула: Нацполиция не исключает причастность российских спецслужб

Нацполиция рассматривает версию о заказе убийства Демьяна Ганула российскими спецслужбами. Президент приказал привлечь все силы для расследования преступления в Одессе.

Криминал и ЧП • 14 марта, 15:27 • 18311 просмотра

Пожизненный срок российскому боевику Петровскому: Украина и Финляндия сотрудничали в сборе доказательств

российский боевик Воислав Торден (Ян Петровский) приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине. В сборе доказательств сотрудничали Украина и Финляндия.

Война • 14 марта, 10:09 • 16257 просмотра

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.

Криминал и ЧП • 12 марта, 14:08 • 209398 просмотра

Корректировала удары по Славянску: в Донецкой области СБУ задержала агентку гру

СБУ задержала местную жительницу, которая помогала брату-агенту рф собирать разведданные о ВСУ. Женщина корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары врага по защитникам Славянска.

Война • 12 марта, 01:22 • 20108 просмотра

Генштаб подтвердил поражение ночью Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф.

Война • 11 марта, 12:09 • 21370 просмотра

Ненадлежащая оборона Харьковщины: суд оставил без изменений меру пресечения для генерала Галушкина

Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта без возможности внесения залога.

Война • 10 марта, 13:37 • 15400 просмотра

Писали письма благодарности путину: раскрыт центр бывших коммунистов в Черкассах, который координировал Симоненко

В Черкассах СБУ обнаружила подпольную группировку из 4 бывших коммунистов, которые поддерживали агрессию РФ. Злоумышленники писали письма Путину с призывами восстановить ссср и оправдывали военные преступления оккупантов.

Война • 10 марта, 11:53 • 19636 просмотра

СБУ задержала "крота" фсб в Госкосмосе во время совещания

Контрразведка СБУ викрила та затримала високопоставленого посадовця Держкосмосу, який працював на ФСБ. Агент мав доступ до секретної інформації про військові об'єкти та супутникові знімки.

Война • 8 марта, 10:59 • 22791 просмотра

СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор

В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.

Война • 7 марта, 16:09 • 21963 просмотра

Похитили 46 детей во время захвата Херсона: сообщено о подозрении руководителям крымского "минздрава рф"

СБУ сообщила о подозрении двум руководителям крымского "министерства здравоохранения" рф за похищение детей из Херсона. Скорупский и Лясковский вывезли 46 малышей в возрасте от 1 до 5 лет в Симферополь.

Война • 6 марта, 11:28 • 16002 просмотра