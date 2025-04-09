Служба безопасности Украины

Киевский апелляционный суд оставил Дмитрия Рюмшина, экс-командира 155 бригады, под стражей до 20 апреля. Размер залога был уменьшен до 34 миллионов гривен.
В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.
После атаки БПЛА на заводе "Промсинтез" произошла утечка азотной кислоты, которую нейтрализовали содой. Местные власти скрыли этот факт.
СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.
Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобы и уменьшила приговор Николаю Чаусу до 8,5 лет заключения с конфискацией имущества. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере 150 тыс. долл.
Прокурор требовал 5 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства по мошенничеству на 400 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
СБУ задержала двух агентов гру рф во Львове, которые планировали теракт. Они должны были подорвать отделение полиции с помощью замаскированной бомбы, одним из исполнителей должна была стать 22-летняя киевлянка.
СБУ, СВР и польские правоохранители задержали в ЕС Кирилла Молчанова, работавшего на Медведчука. Его депортировали в Украину, где он сейчас находится в СИЗО.
Во Львове разоблачена схема, где руководство воинской части позволяло солдатам не служить, а работать на СТО за деньги. Должностным лицам грозит до 12 лет тюрьмы.
Во Львове обнаружили вражескую рекламу в электротранспорте. Городские власти и правоохранительные органы принимают меры, идет проверка транспорта и расследование СБУ.
СБУ сорвала теракт фсб: задержан агент, который должен был подорвать взрывчатку возле ТЦК в Херсоне. Он получил задание через Telegram, ранее поджигал объекты Укрзализныци.
Два сотрудника Управления стратегических расследований уволены и объявлены подозрения. Руководитель управления также уволен за причастность к противоправной деятельности.
Печерский суд оставил под стражей Илью Лапина, подозреваемого в ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд обязал доставить Лапина в больницу, в ответ он объявил голодовку.
По данным Центра Разумкова, ВСУ и ГСЧС имеют самый высокий уровень доверия (93,5% и 85,5%). Наибольшее недоверие – к чиновникам (79%) и политическим партиям (77%).
Премьер Шмыгаль сообщил о продолжении реформы МСЭК, где 1440 команд оценивают потребности людей. Уже принято решение по 90 тысячам человек, а экс-главе Хмельницкой МСЭК уменьшили залог до 230 млн.
25 марта отмечают Международный день нерожденного ребенка, День Службы безопасности Украины, Всемирный день ретроспективы и Международный день памяти жертв рабства.
Установлена личность женщины, погибшей в результате взрыва в отделении полиции в Одесской области. Рассматривается версия о причастности спецслужб рф к организации теракта.
СБУ расследует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт. Погибла женщина, которая принесла пакет со взрывчаткой, трое полицейских получили ранения.
Ночью 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области рф. Зафиксированы пожар, взрывы и детонация боеприпасов.
Иван Выгивский заявил, что Ганул не обращался по поводу личной охраны после задержания подозреваемого в угрозах. Активиста застрелили в Одессе 14 марта.
Нацполиция рассматривает версию о заказе убийства Демьяна Ганула российскими спецслужбами. Президент приказал привлечь все силы для расследования преступления в Одессе.
российский боевик Воислав Торден (Ян Петровский) приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине. В сборе доказательств сотрудничали Украина и Финляндия.
ГП "Леса Украины" утопает в коррупции, незаконных вырубках и злоупотреблениях. Реформа провалилась, а коррупционеры обогащаются, нанося ущерб государству на миллионы.
СБУ задержала местную жительницу, которая помогала брату-агенту рф собирать разведданные о ВСУ. Женщина корректировала ракетно-бомбовые и артиллерийские удары врага по защитникам Славянска.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф.
Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию генерала Юрия Галушкина, подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины. Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 марта без возможности внесения залога.
В Черкассах СБУ обнаружила подпольную группировку из 4 бывших коммунистов, которые поддерживали агрессию РФ. Злоумышленники писали письма Путину с призывами восстановить ссср и оправдывали военные преступления оккупантов.
Контрразведка СБУ викрила та затримала високопоставленого посадовця Держкосмосу, який працював на ФСБ. Агент мав доступ до секретної інформації про військові об'єкти та супутникові знімки.
В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.
СБУ сообщила о подозрении двум руководителям крымского "министерства здравоохранения" рф за похищение детей из Херсона. Скорупский и Лясковский вывезли 46 малышей в возрасте от 1 до 5 лет в Симферополь.