Генерал-майор Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что за год после внесения изменений в законодательство ни один сотрудник Национального антикоррупционного бюро не прошел полиграф. По его словам, антикоррупционное бюро до сих пор даже не согласовало с СБУ методологию проведения проверки. Об этом Дука заявил во время заседания ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, передает корреспондент УНН.

"Последним законом, изменениями в закон о НАБУ, было предусмотрено, что все сотрудники НАБУ должны пройти полиграф. Все сотрудники, это предусмотрено тем законом. В настоящее время уже прошел год, ни один сотрудник НАБУ не прошел полиграф. Они должны согласовать с нами методологию проведения. Даже методология не согласована, потому что там будут вопросы: "Выполняли ли вы в интересах правоохранительных органов других государств их задания? Передавали ли вы им такую информацию?". Я вижу в этом проблему. Сотрудники НАБУ, их там 400 человек, могли бы сделать это за три недели. Пройти полиграф. А они даже не согласовали методологию. Почему?", - заявил Дука.

По его словам, представители антикоррупционного бюро сообщали, что не имеют возможности согласовать методологию проведения полиграфа.

Председатель ВСК, нардеп Алексей Гончаренко после этого поручил подготовить запрос, чтобы выяснить, как выполняется законодательная норма о прохождении полиграфа сотрудниками НАБУ.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме – 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявлял, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.