Татьяна Бережная

Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре: Зеленский почтил память погибших

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов в Бабьем Яру. На церемонии присутствовали представители Офиса Президента, дипломаты и религиозные деятели.