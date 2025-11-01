Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины. Это не первый случай переименования данного министерства.
Министерство культуры Украины обновляет украинские шрифты, сообщила вице-премьер-министр Татьяна Бережная. Создана рабочая группа, результаты которой будут представлены в ближайшее время.
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.
Австралия передала Украине незаконно вывезенные археологические артефакты, среди которых височная подвеска и наконечник стрелы. Эти уникальные объекты, конфискованные в Австралии, займут достойное место в экспозиции одного из украинских музеев.
Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее порядок устранения повреждений на объектах культурного наследия, разрушенных в результате агрессии России. Сертификаты программы "єВідновлення" теперь действуют для разрушенного жилья в памятниках архитектуры.
Министерство культуры Украины эвакуировало более 670 тысяч музейных предметов из прифронтовых регионов к сентябрю 2025 года, из них почти 100 тысяч в этом году. Создается Украинский фонд культурного наследия для системной международной поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов в Бабьем Яру. На церемонии присутствовали представители Офиса Президента, дипломаты и религиозные деятели.