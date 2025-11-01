Татьяна Бережная

$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 28979 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 29947 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33104 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 47668 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40229 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35893 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36112 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30655 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56909 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 28979 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 29947 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55633 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 56909 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49308 просмотра
Новости по теме
Кабинет министров переименовал Минкульт: как теперь называется ведомство

Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины. Это не первый случай переименования данного министерства.

Общество • 31 октября, 09:18 • 8826 просмотра
Минкультуры работает над обновлением украинских шрифтов - Бережная

Министерство культуры Украины обновляет украинские шрифты, сообщила вице-премьер-министр Татьяна Бережная. Создана рабочая группа, результаты которой будут представлены в ближайшее время.

Политика • 21 октября, 11:51 • 3486 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.

Политика • 21 октября, 10:33 • 24937 просмотра
Комитет Рады поддержал кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике и министра культурыPhoto

Парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины. Голосование ожидается в ближайшие дни.

Политика • 15 октября, 09:48 • 2707 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.

Политика • 10 октября, 17:04 • 46185 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру

Татьяна Бережная, исполняющая обязанности министра культуры, может возглавить должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике. Ее кандидатуру одобрила фракция "Слуга народа", голосование ожидается на следующей пленарной неделе.

Политика • 8 октября, 12:14 • 69348 просмотра
Австралия вернула Украине важные археологические артефакты: что их ожидаетPhoto

Австралия передала Украине незаконно вывезенные археологические артефакты, среди которых височная подвеска и наконечник стрелы. Эти уникальные объекты, конфискованные в Австралии, займут достойное место в экспозиции одного из украинских музеев.

Общество • 7 октября, 18:08 • 6589 просмотра
Разрушенное жилье в исторических зданиях теперь можно восстановить по программе "єВідновлення"

Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее порядок устранения повреждений на объектах культурного наследия, разрушенных в результате агрессии России. Сертификаты программы "єВідновлення" теперь действуют для разрушенного жилья в памятниках архитектуры.

Общество • 3 октября, 00:01 • 3748 просмотра
С начала года из прифронтовых регионов эвакуировано почти 100 тыс. музейных предметовPhoto

Министерство культуры Украины эвакуировало более 670 тысяч музейных предметов из прифронтовых регионов к сентябрю 2025 года, из них почти 100 тысяч в этом году. Создается Украинский фонд культурного наследия для системной международной поддержки.

Культура • 1 октября, 22:55 • 2946 просмотра
Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре: Зеленский почтил память погибших

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых нацистских расстрелов в Бабьем Яру. На церемонии присутствовали представители Офиса Президента, дипломаты и религиозные деятели.

Политика • 29 сентября, 15:24 • 3561 просмотра