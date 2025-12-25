Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 17324 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 19445 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 22081 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 18110 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 16661 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13602 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 50504 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 67552 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32555 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54847 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 16221 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 17874 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 16480 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 9686 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 18825 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

36-летняя вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Татьяна Бережная сообщила о рождении дочери. Она поделилась эмоциями в Facebook, не раскрывая имени новорожденной.

Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой

У 36-летней вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Татьяны Бережной родилась дочь, имени новорожденной не называют, передает УНН.

Детали

Татьяна Бережная поделилась эмоциями по случаю рождения дочери в Facebook.

Мое самое счастливое Рождество! Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, счастливой Украине! 

– написала Бережная.

Других деталей относительно рождения дочери чиновница не сообщала.

Напомним

В октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.

Алла Киосак

