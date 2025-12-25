Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой
Киев • УНН
36-летняя вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Татьяна Бережная сообщила о рождении дочери. Она поделилась эмоциями в Facebook, не раскрывая имени новорожденной.
Детали
Татьяна Бережная поделилась эмоциями по случаю рождения дочери в Facebook.
Мое самое счастливое Рождество! Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, счастливой Украине!
Других деталей относительно рождения дочери чиновница не сообщала.
Напомним
В октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.