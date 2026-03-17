Трамп попросил Китай отложить саммит с Си из-за войны с Ираном
Киев • УНН
Дональд Трамп попросил Китай перенести встречу на месяц для пребывания в Вашингтоне. Причиной стала война с Ираном и блокада Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Китаю с просьбой отложить запланированный саммит с лидером КНР Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной он назвал необходимость оставаться в Вашингтоне из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Мы сейчас над этим работаем. Мы разговариваем с Китаем. Я бы с удовольствием поехал, но из-за войны я хочу быть здесь
По словам американского президента, встреча лидеров двух крупнейших экономик мира планировалась на конец этого месяца, однако ситуация на Ближнем Востоке заставляет пересмотреть график.
Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить это примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ними. У нас очень хорошие отношения
Трамп также подчеркнул, что перенос не связан с политическими маневрами.
У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь. Так что, возможно, мы немного задержимся, не сильно
Запланированный саммит рассматривался как важный этап в отношениях между США и Китаем. Однако его подготовку омрачила эскалация на Ближнем Востоке, в частности блокирование Ираном Ормузского пролива, что привело к резкому росту мировых цен на нефть.
