$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
88%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Джорджия Мелони
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
General Atomics MQ-9 Reaper

Трамп попросил Китай отложить саммит с Си из-за войны с Ираном

Киев • УНН

 • 3672 просмотра

Дональд Трамп попросил Китай перенести встречу на месяц для пребывания в Вашингтоне. Причиной стала война с Ираном и блокада Ормузского пролива.

Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Китаю с просьбой отложить запланированный саммит с лидером КНР Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной он назвал необходимость оставаться в Вашингтоне из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы сейчас над этим работаем. Мы разговариваем с Китаем. Я бы с удовольствием поехал, но из-за войны я хочу быть здесь

- сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

По словам американского президента, встреча лидеров двух крупнейших экономик мира планировалась на конец этого месяца, однако ситуация на Ближнем Востоке заставляет пересмотреть график.

Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить это примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ними. У нас очень хорошие отношения

- заявил он.

Трамп также подчеркнул, что перенос не связан с политическими маневрами.

У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь. Так что, возможно, мы немного задержимся, не сильно

- добавил президент США.

Запланированный саммит рассматривался как важный этап в отношениях между США и Китаем. Однако его подготовку омрачила эскалация на Ближнем Востоке, в частности блокирование Ираном Ормузского пролива, что привело к резкому росту мировых цен на нефть.

США и Китай начинают новые переговоры в Париже перед встречей Трампа и Си15.03.26, 11:23 • 6186 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Белый дом
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Иран