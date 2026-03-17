Трамп попросил Китай отложить саммит с Си из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Китаю с просьбой отложить запланированный саммит с лидером КНР Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной он назвал необходимость оставаться в Вашингтоне из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы сейчас над этим работаем. Мы разговариваем с Китаем. Я бы с удовольствием поехал, но из-за войны я хочу быть здесь - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

По словам американского президента, встреча лидеров двух крупнейших экономик мира планировалась на конец этого месяца, однако ситуация на Ближнем Востоке заставляет пересмотреть график.

Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить это примерно на месяц, и я с нетерпением жду встречи с ними. У нас очень хорошие отношения - заявил он.

Трамп также подчеркнул, что перенос не связан с политическими маневрами.

У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь. Так что, возможно, мы немного задержимся, не сильно - добавил президент США.

Запланированный саммит рассматривался как важный этап в отношениях между США и Китаем. Однако его подготовку омрачила эскалация на Ближнем Востоке, в частности блокирование Ираном Ормузского пролива, что привело к резкому росту мировых цен на нефть.

