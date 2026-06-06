Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора надеются уже до конца 2026 года перейти к объявлению подозрений или направлению обвинительного акта по делу о подрыве Каховской ГЭС. Сейчас продолжается масштабная комплексная экспертиза. Об этом рассказал руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Борис Индиченко, передает УНН.

По подрыву Каховки (Каховской ГЭС - ред.) продолжается комплексная судебная экспертиза, к которой привлечено более 20 специалистов из различных областей экологической науки. Кто-то исследует влияние на растения, кто-то исследует влияние на животных, кто-то влияние на агрокультуры. Каждый отвечает за свой маленький блок, и потом оно собирается все в одну экспертизу, и делается вывод, можно ли это квалифицировать как экологическую катастрофу