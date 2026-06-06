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Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Продолжается комплексная экспертиза подрыва Каховской ГЭС с участием 20 специалистов. Подозрения или обвинительный акт планируют подготовить до конца 2024 года.

Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора надеются уже до конца 2026 года перейти к объявлению подозрений или направлению обвинительного акта по делу о подрыве Каховской ГЭС. Сейчас продолжается масштабная комплексная экспертиза. Об этом рассказал руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Борис Индиченко, передает УНН.

Детали

По подрыву Каховки (Каховской ГЭС - ред.) продолжается комплексная судебная экспертиза, к которой привлечено более 20 специалистов из различных областей экологической науки. Кто-то исследует влияние на растения, кто-то исследует влияние на животных, кто-то влияние на агрокультуры. Каждый отвечает за свой маленький блок, и потом оно собирается все в одну экспертизу, и делается вывод, можно ли это квалифицировать как экологическую катастрофу

- сказал Индиченко.

Он отметил, что Офис Генпрокурора начал расследование с "меньших" производств.

Что касается Каховки… там часть экспертиз уже готова, но именно комплексная, которая должна свести, - это очень большой объем информации. Я надеюсь, до конца этого года мы сможем перейти к написанию подозрения, или, может, и направлению обвинительного акта

- добавил Индиченко.

По его словам, в рамках расследования подрыва Каховской ГЭС у экспертов было несколько полевых миссий для отбора необходимых образцов, что каждый раз напоминало "сафари" - но это необходимая работа для установления тех последствий, с которыми сейчас имеют дело прокуроры.

В ОГП также напомнили, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибло 35 человек, 24 пропали без вести и затопило более 37 тыс. домов. Сейчас при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум российским генералам: они координировали подрыв дамбы, что повлекло экологическую катастрофу и непоправимые последствия для окружающей среды.

Напомним

6 июня отмечается очередная годовщина подрыва Каховской гидроэлектростанции. Разрушение плотины стало одной из крупнейших техногенных и экологических катастроф, вызванных российской агрессией против Украины. Ее последствия до сих пор ощущают жители юга. Не прошла она бесследно и для экосистемы Днепра, Черного моря и территорий, которые зависели от Каховского водохранилища.

Павел Башинский

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