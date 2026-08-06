США восстановили полноценный обмен разведданными с Украиной — Politico

Сотрудничество между США и Украиной в сфере обмена разведывательной информацией вернулось к прежнему высокому уровню, что, по оценкам американских чиновников и экспертов, помогает Киеву добиваться успехов на поле боя. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

По информации издания, улучшение сотрудничества подтвердил высокопоставленный член Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер. По его словам, восстановленный обмен разведданными способствовал более эффективному применению Украиной дальнобойных беспилотников и ракет для ударов по территории России.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер также заявили, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в сфере разведки усилилось.

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Сенатор-демократ Тим Кейн после визитов в Украину также отметил, что видит признаки значительно улучшившейся коммуникации между Киевом и Вашингтоном.

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По оценке директора по открытой разведке Института изучения войны Джорджа Барроса, американские разведывательные данные значительно повысили эффективность украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а также остаются важными для систем раннего предупреждения о российских ракетных атаках.

В Белом доме не подтвердили и не опровергли расширение обмена разведывательной информацией, однако подчеркнули, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на завершении войны.

Президент хочет, чтобы эта война закончилась, чтобы бессмысленные убийства прекратились. Президент и его команда, как и прежде, привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом относительно того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения