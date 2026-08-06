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США восстановили полноценный обмен разведданными с Украиной — Politico

Киев • УНН

 • 23682 просмотра

США вернули обмен разведданными с Украиной на прежний высокий уровень, что повысило эффективность ударов по России. Сенаторы подтвердили улучшение сотрудничества, а Белый дом подчеркнул стремление завершить войну.

США восстановили полноценный обмен разведданными с Украиной — Politico

Сотрудничество между США и Украиной в сфере обмена разведывательной информацией вернулось к прежнему высокому уровню, что, по оценкам американских чиновников и экспертов, помогает Киеву добиваться успехов на поле боя. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По информации издания, улучшение сотрудничества подтвердил высокопоставленный член Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер. По его словам, восстановленный обмен разведданными способствовал более эффективному применению Украиной дальнобойных беспилотников и ракет для ударов по территории России.

Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась

— сказал Уорнер.

Сенаторы подтверждают улучшение сотрудничества

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер также заявили, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в сфере разведки усилилось.

Похоже, что так. Все любят победителей, и похоже, что Украина изменила ход событий

— заявил Корнин.

Сенатор-демократ Тим Кейн после визитов в Украину также отметил, что видит признаки значительно улучшившейся коммуникации между Киевом и Вашингтоном.

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По оценке директора по открытой разведке Института изучения войны Джорджа Барроса, американские разведывательные данные значительно повысили эффективность украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а также остаются важными для систем раннего предупреждения о российских ракетных атаках.

Белый дом не комментирует масштабы обмена

В Белом доме не подтвердили и не опровергли расширение обмена разведывательной информацией, однако подчеркнули, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на завершении войны.

Президент хочет, чтобы эта война закончилась, чтобы бессмысленные убийства прекратились. Президент и его команда, как и прежде, привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом относительно того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения

— заявил представитель Белого дома.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в то же время отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Украина также обладает ценной разведывательной информацией о России.

Нет никаких сомнений в том, что Украина располагает выдающимися разведывательными данными о России

— сказал он.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
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Война в Украине
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Киев