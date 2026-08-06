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Активность российской авиации заставила НАТО более чем втрое чаще поднимать истребители

Киев • УНН

 • 16911 просмотра

Количество срочных вылетов истребителей НАТО для перехвата российских самолетов за сутки выросло более чем на 250%. Причина — полеты РФ без плана и с выключенными транспондерами вблизи Альянса.

Активность российской авиации заставила НАТО более чем втрое чаще поднимать истребители

Количество вылетов истребителей НАТО для перехвата российских военных самолётов на восточном фланге Альянса за сутки выросло более чем на 250%. Об этом сообщило Объединённое командование сил НАТО в Брюнссуме (JFC Brunssum) в соцсети X, пишет УНН.

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В командовании отметили, что сравнение показателей за 25 и 26 июля свидетельствует о резком увеличении количества так называемых Alpha Scramble — срочных вылетов истребителей для перехвата воздушных целей.

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По данным JFC Brunssum, причиной стало то, что российские военные самолёты неоднократно выполняли полёты вблизи воздушного пространства НАТО без представленного плана полёта и с выключенными сигналами транспондера. В ответ истребители Альянса поднимались в воздух, чтобы перехватить и идентифицировать эти самолёты.

Числа не лгут! Сравните 25 июля с 26 июля — и картину невозможно игнорировать: количество Alpha Scramble вдоль восточного фланга НАТО выросло более чем на 250%. Причина? Российские военные самолёты неоднократно летали вблизи воздушного пространства НАТО без плана полёта и сигнала транспондера, вынуждая наши истребители взлетать, перехватывать и идентифицировать их. Каждый скрамбл доказывает, что мы бдительны. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено

— говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что такие перехваты демонстрируют готовность сил Альянса оперативно реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать безопасность воздушного пространства стран НАТО.

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Степан Гафтко

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