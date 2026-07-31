В Польше объяснили, почему не смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-101

$45.670.1351.060.01
ukenru
05:15 • 9136 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
02:53 • 19115 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
01:51 • 19007 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 19714 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 22736 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 23289 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
4 ноября, 19:38 • 20573 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
4 ноября, 18:59 • 18128 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
4 ноября, 18:27 • 18230 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
4 ноября, 17:39 • 20766 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны4 ноября, 20:39 • 5574 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 12145 просмотра
В сети распространяется фейк об угрозе Ирана нанести удары по Киеву, Львову и Одессе — ЦПДPhoto4 ноября, 21:46 • 7852 просмотра
Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасовPhoto4 ноября, 23:47 • 6850 просмотра
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США03:25 • 4728 просмотра
публикации
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 1078 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 36615 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 35089 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 42018 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 39724 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 12247 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 16883 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 33165 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 31213 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 32081 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Хранитель
Отопление
Социальная сеть

В Польше объяснили, почему не смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-101

Киев • УНН

 • 23870 просмотра

Польские военные не смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-101 из-за законодательного требования визуальной идентификации цели. Ракета пролетела около 100 км вглубь страны и взорвалась в Люблинском воеводстве.

В Польше объяснили, почему не смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-101

В Польше проанализировали причины, по которым Воздушные силы не смогли сбить российскую крылатую ракету Х-101, залетевшую примерно на 100 км вглубь страны и взорвавшуюся в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По информации издания, во время инцидента Польша задействовала два истребителя F-16, два МиГ-29, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW и воздушный танкер Airbus A330 MRTT для обеспечения длительного патрулирования.

Польша в сотрудничестве с НАТО анализирует залет ракеты во время атаки рф на Украину - раскрыла, что дальше30.07.26, 16:56 • 6038 просмотров

Оперативный командующий Вооруженных сил Польши Иренеуш Новак сообщил, что из-за угрозы массированного российского удара по Украине истребители были подняты в воздух еще до нарушения польского воздушного пространства. Польские военные отслеживали две российские крылатые ракеты, одна из которых приблизилась к границе, а другая впоследствии ее пересекла.

Препятствием для применения оружия стало требование визуальной идентификации

По словам Новака, он был готов отдать приказ на уничтожение ракеты, однако действующее законодательство Польши требует обязательной визуальной идентификации цели перед открытием огня. Исключение предусмотрено только для боевых самолетов, которые непосредственно осуществляют атаку.

Как отмечает польское издание Defense24, необходимость визуального подтверждения также была связана с тем, что вблизи границы действовали украинские истребители, которые не оборудованы системой распознавания «свой-чужой», совместимой со стандартами НАТО.

Генсек НАТО Рютте обсудил с Туском залет российской ракеты в Польшу и подтвердил поддержку Украины30.07.26, 17:35 • 5275 просмотров

Кроме того, Defense24 обратило внимание на возможное несоответствие официальной хронологии событий. По оценке издания, ракета физически не могла преодолеть 100 км за 5,5 минуты, если двигалась со своей крейсерской скоростью около 830 км/ч. Это может свидетельствовать о том, что польские средства наблюдения обнаружили Х-101 уже после того, как она пролетела около 30 км над территорией страны.

По мнению авторов материала, польские истребители могли сначала получить задачу перехватить другую ракету, которая приближалась к границе, а после обнаружения Х-101 уже не успели выйти на позицию для ее уничтожения.

"Нет оснований полагать, что целью была Польша": Туск анонсировал привлечение украинских экспертов к расследованию и рассмотрение усиления ПВО Украины30.07.26, 14:43 • 5980 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Война в Украине
Государственная граница Украины
Х-101
Микоян МиГ-29
НАТО
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша