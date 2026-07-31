В Польше объяснили, почему не смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-101

В Польше проанализировали причины, по которым Воздушные силы не смогли сбить российскую крылатую ракету Х-101, залетевшую примерно на 100 км вглубь страны и взорвавшуюся в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По информации издания, во время инцидента Польша задействовала два истребителя F-16, два МиГ-29, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW и воздушный танкер Airbus A330 MRTT для обеспечения длительного патрулирования.

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Оперативный командующий Вооруженных сил Польши Иренеуш Новак сообщил, что из-за угрозы массированного российского удара по Украине истребители были подняты в воздух еще до нарушения польского воздушного пространства. Польские военные отслеживали две российские крылатые ракеты, одна из которых приблизилась к границе, а другая впоследствии ее пересекла.

Препятствием для применения оружия стало требование визуальной идентификации

По словам Новака, он был готов отдать приказ на уничтожение ракеты, однако действующее законодательство Польши требует обязательной визуальной идентификации цели перед открытием огня. Исключение предусмотрено только для боевых самолетов, которые непосредственно осуществляют атаку.

Как отмечает польское издание Defense24, необходимость визуального подтверждения также была связана с тем, что вблизи границы действовали украинские истребители, которые не оборудованы системой распознавания «свой-чужой», совместимой со стандартами НАТО.

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Кроме того, Defense24 обратило внимание на возможное несоответствие официальной хронологии событий. По оценке издания, ракета физически не могла преодолеть 100 км за 5,5 минуты, если двигалась со своей крейсерской скоростью около 830 км/ч. Это может свидетельствовать о том, что польские средства наблюдения обнаружили Х-101 уже после того, как она пролетела около 30 км над территорией страны.

По мнению авторов материала, польские истребители могли сначала получить задачу перехватить другую ракету, которая приближалась к границе, а после обнаружения Х-101 уже не успели выйти на позицию для ее уничтожения.

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