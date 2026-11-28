Силы обороны поразили экспортное сердце рф — узел Urals в Самаре, станцию "Нурлино" в Башкортостане и НПЗ в Ростовской области, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Детали

В ночь на 28 ноября Силы обороны Украины поразили три объекта нефтяной отрасли рф, задействованные в обеспечении российской вооруженной агрессии против Украины.

В районе населенного пункта Просвет Самарской области поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". В резервуарном парке вспыхнул пожар. Это один из ключевых узлов "Транснефти", где формируют экспортную смесь Urals. Через эту ЛПДС проходит до половины российского нефтяного экспорта.

Кроме того, поражен еще один важный узел российской нефтяной отрасли — линейная производственно-диспетчерская станция "Нурлино" в Башкортостане, рф. Объект расположен более чем в 1200 километрах от украинской границы и также работает в системе магистральных нефтепроводов Транснефти, обеспечивая перекачку значительных объемов российской нефти по ключевым магистралям.

Также поражен Новошахтинский НПЗ в Ростовской области — завод, способный перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

По результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение резервуара РВС-20000 на ЛПДС "Самара" 13 ноября, а также уничтожение пяти вертикальных резервуаров и повреждение установок первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5 на Куйбышевском НПЗ в Самаре 25 ноября, резюмировали в Генштабе.

Напомним

Как сообщал УНН, в ночь на 28 ноября в Самарской области россии вспыхнул масштабный пожар, вероятно, в результате очередной атаки беспилотников на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара", которая играет важную роль в транспортировке и экспорте российской нефти.

Кроме того, в ночь на 28 ноября в Новошахтинске Ростовской области рф прогремела серия взрывов, после которых возник пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода, который уже подвергался атаке в начале недели.