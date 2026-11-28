Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских разработчиков и производителей дронов и роботизированных систем, а также против поставщиков для подсанкционных предприятий российского ВПК, передаёт УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщили в Офисе Президента, в пакет в отношении тех, кто предоставляет материально-техническое обеспечение для российского ВПК, вошли 44 россиянина и 31 российская компания, которые привлечены к производству и поставкам продукции, высокоточного промышленного оборудования, инструментов, компонентов и сырья военным предприятиям России, занимаются развитием беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов государства-агрессора, подготовкой операторов боевых дронов. Всё это Россия использует для ударов по людям, украинским городам и общинам, критической инфраструктуре, а также применяет на фронте против украинских воинов.

Среди них: "Сапсан" – предприятие, которое производит и поставляет дроны оккупантам для ведения войны против Украины, а также сотрудничает с научно-производственным центром, который разрабатывает и производит "шахеды" и компоненты к "искандерам", которыми Россия наносит удары по Украине; "Мавитэх" – компания, которая импортирует различные компоненты в Россию из Китая в обход санкций; завод "Сигнал" – компания, которая разрабатывает и производит дроны для сбора разведывательных данных.

Частично эти компании уже находятся под санкциями ЕС, США и Швейцарии. Украина будет работать с партнёрами для полной синхронизации санкций против этих российских компаний, их основателей и директоров в международных юрисдикциях.

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В другой пакет вошли 37 россиян и 36 российских компаний, которые производят и поставляют продукцию военным предприятиям, а также занимаются развитием беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов.

Среди них: "Агрегат" – предприятие, которое производит вертолёты, самолёты и компоненты к ним, в частности Су-34; "Росси" – производитель и поставщик беспилотных авиационных систем, который изготавливает до 150 таких систем в месяц, а также проводит подготовку операторов; "Новый рубеж" – ключевой разработчик и производитель наземных роботизированных платформ, которые Россия использует против украинских воинов и для транспортировки боеприпасов; воинская часть 15644, которая управляет полигоном "Капустин Яр", с которого Россия запускает свои "орешники".