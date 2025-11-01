Россия усиливает информационное влияние в Нигерии через агентство African Initiative, используя тактики, отработанные в других африканских странах. Целью является делегитимизация государственных институтов перед выборами 2027 года и формирование антизападных настроений.
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов возобновления торговых переговоров с Канадой. Это произошло после того, как премьер-министр Канады Марк Карни извинился за политическую рекламу в Онтарио.
Канада подала иск в суд о конфискации российского самолета Ан-124, который находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. В случае успешного завершения судебного процесса, самолет будет передан Украине.
Национальное собрание Болгарии одобрило законопроект о приостановке экспорта нефтепродуктов в государства-члены Европейского Союза. Это решение мотивировано необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские обстрелы подстанций украинских АЭС не могли пройти без участия специалистов "Росатома". МАГАТЭ подтвердило повреждения подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций.
С начала года украинские военные совершили более 160 ударов по топливной инфраструктуре врага. Также проведены сотни операций против российской военной машины.
Президент США Дональд Трамп отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ослаблении санкций против российской нефти. Орбан просил об исключении из санкций, но Трамп не предоставил освобождения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану за помощью в усилении военных возможностей страны. Он просит оборонные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты на фоне возможного конфликта с США.
Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считая, что это не повлияет на американские запасы. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и россией.
106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая подсанкционному олигарху Сулейману Керимову, была продана на аукционе 10 сентября. Новым владельцем стала семья миллиардера Хусейна Саджвани, делового партнера президента США Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций. Ограничения касаются 14 пророссийских пропагандистов и 10 физических и 31 юридического лица, поддерживающих российский ВПК.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 19-й пакет санкций приведет к потере российским госбюджетом до 20 миллиардов долларов. Это уменьшит поступления в бюджет, финансирующий войну.
"Литовские железные дороги" (LTG) останавливают транспортировку нефтепродуктов компании "лукойл" из-за санкций, введенных США и Великобританией. В прошлом году LTG перевезла в калининград около 345 тысяч тонн продукции этого российского производителя.
Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против России после встречи с главами МИД, СБУ и СВР. Он поручил исправить отсутствие санкций против российских предприятий, задействованных в производстве оружия, и активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский теневой флот насчитывает более 1500 судов, из которых 340 являются ключевыми, а 65 требуют немедленных санкций. Канада, Великобритания, Австралия, Япония и ЕС помогают в этом, уменьшая импорт из рф.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии исключение из санкций против российской нефти. Венгрия, не имеющая выхода к морю, утверждает об отсутствии жизнеспособных альтернатив российской нефти.
МИД Испании организует закрытый саммит "Коалиции желающих" 4 ноября для обсуждения дальнейшей помощи Украине. Встреча на уровне гендиректоров 35 стран сосредоточится на увеличении поддержки и гарантиях безопасности.
дмитрий песков прокомментировал сообщения об отмене встречи путина и Трампа в Будапеште 31 октября. Он призвал "ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки СМИ".
Indian Oil Corp. , крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции. Это произошло после того, как компания отменила семь-восемь партий российской нефти из-за последних санкций США.
Цены на нефть Brent и WTI упали на 0,55% и 0,71% соответственно, направляясь к третьему месячному падению. Укрепление доллара и сокращение производственной активности в Китае повлияли на рынок, тогда как рост предложения от ОПЕК+ и США компенсировал влияние санкций.
После перемирия между китайским и американским лидерами встречу провели главы министерств обороны Пит Хегсет и Дон Джун.
Пассажирский самолет JetBlue совершил экстренную посадку в аэропорту Тампы после внезапного снижения высоты. Пострадавших пассажиров госпитализировали, Федеральное управление гражданской авиации расследует инцидент.
Самолет президента Колумбии Петро задержался в Мадриде после отказа американской авиакомпании заправить его Boeing 737-700 в Кабо-Верде. Инцидент стал проявлением санкций Министерства финансов США против колумбийского лидера из-за вероятных связей с наркоторговлей.
Литовские власти временно закрыли воздушное пространство над Вильнюсом из-за воздушных шаров из Беларуси, что стало шестым подобным случаем за октябрь. Это привело к возвращению двух рейсов и усилению контроля на границе с Беларусью.
Морской экспорт российских нефтепродуктов сократился до 1,89 млн баррелей в сутки, что является минимальным уровнем за три года. Причиной стали сбои на НПЗ, санкции и удары украинских беспилотников.
Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа в сфере международной торговли. Одобрена двухпартийная резолюция об отмене введенных президентом США пошлин. Сейчас это уже третий случай за неделю, когда голоса республиканцев объединяются с демократами по политике США в сфере торговли.
Букингемский дворец официально отменил титулы принца Эндрю, теперь он известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Он потеряет статус члена королевской семьи и переедет в частное поместье Сандрингем.
Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, предоставляя свои предложения. Президент Зеленский подчеркнул, что эффект от американских и европейских санкций против российских нефтяных компаний ощутим.
Министерство финансов США наложило санкции на организацию из Канкуна, которая занималась "контрабандой людей", переправив тысячи человек в США. Группа также обвиняется в наркотрафике, взяточничестве и отмывании денег.
Годовая инфляция в Германии в октябре снизилась до 2,3% после 2,4% в сентябре, превысив рыночный прогноз в 2,2%. Замедление обусловлено удешевлением энергии и более медленным ростом цен на продукты питания, тогда как стоимость услуг продолжает расти.