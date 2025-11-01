$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 28915 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 29900 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33072 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 47639 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40225 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35889 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36112 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30655 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56906 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Новости по теме
Кремль переходит к системному влиянию на африканские государства - разведка

Россия усиливает информационное влияние в Нигерии через агентство African Initiative, используя тактики, отработанные в других африканских странах. Целью является делегитимизация государственных институтов перед выборами 2027 года и формирование антизападных настроений.

Политика • 12:55 • 288 просмотра
США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов возобновления торговых переговоров с Канадой. Это произошло после того, как премьер-министр Канады Марк Карни извинился за политическую рекламу в Онтарио.

Экономика • 08:47 • 2444 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg

Канада подала иск в суд о конфискации российского самолета Ан-124, который находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. В случае успешного завершения судебного процесса, самолет будет передан Украине.

Политика • 1 ноября, 01:41 • 16807 просмотра
Болгария останавливает экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций против "Лукойла"

Национальное собрание Болгарии одобрило законопроект о приостановке экспорта нефтепродуктов в государства-члены Европейского Союза. Это решение мотивировано необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива.

Экономика • 1 ноября, 00:05 • 4274 просмотра
Не могли пройти без участия специалистов "Росатома": Сибига о российских обстрелах подстанций украинских АЭС

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские обстрелы подстанций украинских АЭС не могли пройти без участия специалистов "Росатома". МАГАТЭ подтвердило повреждения подстанций, обеспечивающих безопасную работу украинских атомных электростанций.

Война в Украине • 31 октября, 21:05 • 3750 просмотра
С начала года Украина нанесла более 160 ударов по топливной инфраструктуре России - Зеленский

С начала года украинские военные совершили более 160 ударов по топливной инфраструктуре врага. Также проведены сотни операций против российской военной машины.

Война в Украине • 31 октября, 19:06 • 3476 просмотра
Трамп отказал Орбану в ослаблении санкций против нефти из рф

Президент США Дональд Трамп отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ослаблении санкций против российской нефти. Орбан просил об исключении из санкций, но Трамп не предоставил освобождения.

Политика • 31 октября, 18:45 • 8278 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану за помощью в усилении военных возможностей страны. Он просит оборонные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты на фоне возможного конфликта с США.

Новости Мира • 31 октября, 17:42 • 17741 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ

Пентагон одобрил предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, считая, что это не повлияет на американские запасы. Однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который колеблется из-за возможного влияния на отношения с США и россией.

Война в Украине • 31 октября, 17:29 • 40227 просмотра
Подсанкционная яхта российского олигарха продана семье партнера Дональда Трампа

106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая подсанкционному олигарху Сулейману Керимову, была продана на аукционе 10 сентября. Новым владельцем стала семья миллиардера Хусейна Саджвани, делового партнера президента США Дональда Трампа.

Новости Мира • 31 октября, 16:40 • 5428 просмотра
Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и производителей и поставщиков российского ВПК из рф, Китая и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций. Ограничения касаются 14 пророссийских пропагандистов и 10 физических и 31 юридического лица, поддерживающих российский ВПК.

Политика • 31 октября, 14:19 • 3330 просмотра
россия потеряет до 20 млрд долларов из госбюджета после введения 19 пакета санкций - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 19-й пакет санкций приведет к потере российским госбюджетом до 20 миллиардов долларов. Это уменьшит поступления в бюджет, финансирующий войну.

Общество • 31 октября, 13:41 • 4896 просмотра
Литовская железная дорога прекратит перевозку продукции российской компании "лукойл"

"Литовские железные дороги" (LTG) останавливают транспортировку нефтепродуктов компании "лукойл" из-за санкций, введенных США и Великобританией. В прошлом году LTG перевезла в калининград около 345 тысяч тонн продукции этого российского производителя.

Новости Мира • 31 октября, 13:21 • 2740 просмотра
Зеленский согласовал направления санкционной работы против рф: названы ключевые моменты

Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против России после встречи с главами МИД, СБУ и СВР. Он поручил исправить отсутствие санкций против российских предприятий, задействованных в производстве оружия, и активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций.

Общество • 31 октября, 13:12 • 3114 просмотра
Необходимо наложить санкции на 65 ключевых кораблей "теневого флота" россии - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский теневой флот насчитывает более 1500 судов, из которых 340 являются ключевыми, а 65 требуют немедленных санкций. Канада, Великобритания, Австралия, Япония и ЕС помогают в этом, уменьшая импорт из рф.

Общество • 31 октября, 12:40 • 3330 просмотра
Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе попытается убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии исключение из санкций против российской нефти. Венгрия, не имеющая выхода к морю, утверждает об отсутствии жизнеспособных альтернатив российской нефти.

Политика • 31 октября, 10:49 • 3128 просмотра
Испания проведет "секретный и закрытый" саммит "коалиции желающих" - СМИ

МИД Испании организует закрытый саммит "Коалиции желающих" 4 ноября для обсуждения дальнейшей помощи Украине. Встреча на уровне гендиректоров 35 стран сосредоточится на увеличении поддержки и гарантиях безопасности.

Политика • 31 октября, 10:48 • 2950 просмотра
"Были совсем другие формулировки и оценки": пресс-секретарь путина прокомментировал отмену встречи с Трампом в Венгрии

дмитрий песков прокомментировал сообщения об отмене встречи путина и Трампа в Будапеште 31 октября. Он призвал "ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки СМИ".

Политика • 31 октября, 10:29 • 8368 просмотра
Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters

Indian Oil Corp. , крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции. Это произошло после того, как компания отменила семь-восемь партий российской нефти из-за последних санкций США.

Экономика • 31 октября, 09:49 • 2924 просмотра
Цены на нефть снижаются третий месяц подряд на фоне сильного доллара и большого предложения

Цены на нефть Brent и WTI упали на 0,55% и 0,71% соответственно, направляясь к третьему месячному падению. Укрепление доллара и сокращение производственной активности в Китае повлияли на рынок, тогда как рост предложения от ОПЕК+ и США компенсировал влияние санкций.

Экономика • 31 октября, 06:33 • 2804 просмотра
Главы Минобороны США и Китая Хегсет и Дон Джун провели переговоры после «перемирия» Трампа и Си

После перемирия между китайским и американским лидерами встречу провели главы министерств обороны Пит Хегсет и Дон Джун.

Политика • 31 октября, 03:28 • 3684 просмотра
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде

Пассажирский самолет JetBlue совершил экстренную посадку в аэропорту Тампы после внезапного снижения высоты. Пострадавших пассажиров госпитализировали, Федеральное управление гражданской авиации расследует инцидент.

Новости Мира • 31 октября, 01:26 • 22136 просмотра
Самолет президента Колумбии Густаво Петро отказались заправлять из-за санкций США

Самолет президента Колумбии Петро задержался в Мадриде после отказа американской авиакомпании заправить его Boeing 737-700 в Кабо-Верде. Инцидент стал проявлением санкций Министерства финансов США против колумбийского лидера из-за вероятных связей с наркоторговлей.

Новости Мира • 31 октября, 00:40 • 3754 просмотра
Литва снова приостанавливала авиасообщение над Вильнюсом из-за воздушных шаров со стороны Беларуси

Литовские власти временно закрыли воздушное пространство над Вильнюсом из-за воздушных шаров из Беларуси, что стало шестым подобным случаем за октябрь. Это привело к возвращению двух рейсов и усилению контроля на границе с Беларусью.

Новости Мира • 30 октября, 22:11 • 3192 просмотра
Экспорт российских нефтепродуктов обвалился до самого низкого уровня с 2022 года – санкции и удары дронов бьют по энергетике РФ – Bloomberg

Морской экспорт российских нефтепродуктов сократился до 1,89 млн баррелей в сутки, что является минимальным уровнем за три года. Причиной стали сбои на НПЗ, санкции и удары украинских беспилотников.

Экономика • 30 октября, 21:20 • 3270 просмотра
Сенат США проголосовал против глобальных пошлин Трампа в отношении 100 стран

Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа в сфере международной торговли. Одобрена двухпартийная резолюция об отмене введенных президентом США пошлин. Сейчас это уже третий случай за неделю, когда голоса республиканцев объединяются с демократами по политике США в сфере торговли.

Экономика • 30 октября, 20:14 • 2758 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор

Букингемский дворец официально отменил титулы принца Эндрю, теперь он известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Он потеряет статус члена королевской семьи и переедет в частное поместье Сандрингем.

Новости Мира • 30 октября, 19:41 • 45979 просмотра
Украина контактирует с ЕС по 20-му пакету санкций против россии - Зеленский

Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, предоставляя свои предложения. Президент Зеленский подчеркнул, что эффект от американских и европейских санкций против российских нефтяных компаний ощутим.

Политика • 30 октября, 18:25 • 2880 просмотра
США ввели санкции против сети "контрабанды людей", действующей из Мексики

Министерство финансов США наложило санкции на организацию из Канкуна, которая занималась "контрабандой людей", переправив тысячи человек в США. Группа также обвиняется в наркотрафике, взяточничестве и отмывании денег.

Новости Мира • 30 октября, 17:04 • 3108 просмотра
В Германии инфляция снизилась до 2,3%, что является минимальным уровнем за несколько месяцев

Годовая инфляция в Германии в октябре снизилась до 2,3% после 2,4% в сентябре, превысив рыночный прогноз в 2,2%. Замедление обусловлено удешевлением энергии и более медленным ростом цен на продукты питания, тогда как стоимость услуг продолжает расти.

Экономика • 30 октября, 14:21 • 3872 просмотра