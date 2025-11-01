"Были совсем другие формулировки и оценки": пресс-секретарь путина прокомментировал отмену встречи с Трампом в Венгрии

дмитрий песков прокомментировал сообщения об отмене встречи путина и Трампа в Будапеште 31 октября. Он призвал "ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки СМИ".