Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Бриджертонов»
Киев • УНН
Стриминговая платформа Netflix представила трейлер к четвертому сезону сериала «Бриджертоны». Премьера первой части состоится 29 января, второй – 26 февраля.
Подробности
"Когда надеваешь маску, может произойти что угодно", - говорится в подписи к трейлеру.
Сезон 4 сериала "Бриджертоны", как отмечается, выйдет в двух частях: премьера части 1 состоится 29 января, части 2 - 26 февраля.
Как отмечает Independent, новый трейлер сериала "Бриджертоны", вдохновленного сказкой о Золушке, позволяет заглянуть в жизнь богемного виконта, который ищет служанку, с которой познакомился на маскарадном балу.
Бенедикт, которого играет Люк Томпсон, отличается от своих братьев, не желая создавать семью. Однако его взгляды начинают меняться после встречи с Софи Бек, которую играет австралийская актриса Ерин Ха.
Дополнение
Популярная драма Netflix, основанная на серии книг Джулии Куинн, рассказывает о 8 братьях и сестрах Бриджертон, которые ищут любовь.
