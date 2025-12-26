Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Бриджертонов»

$41.930.22
Эксклюзив
08:10 • 114 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 4154 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 9834 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 19994 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 67889 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 67133 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37 • 81524 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 40461 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 29039 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21610 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
публикации
Эксклюзивы
публикации
08:10 • 114 просмотра
Эксклюзив
08:10 • 114 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 67889 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 71706 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Бриджертонов»
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамой
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фото
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Бриджертонов»

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер к четвертому сезону сериала «Бриджертоны». Премьера первой части состоится 29 января, второй – 26 февраля.

Netflix выпустил трейлер четвертого сезона «Бриджертонов»
netflix.com

Стриминговая платформа Netflix выпустила трейлер к четвертому сезону популярного сериала "Бриджертоны", пишет УНН.

Подробности

"Когда надеваешь маску, может произойти что угодно", - говорится в подписи к трейлеру.

Сезон 4 сериала "Бриджертоны", как отмечается, выйдет в двух частях: премьера части 1 состоится 29 января, части 2 - 26 февраля.

Как отмечает Independent, новый трейлер сериала "Бриджертоны", вдохновленного сказкой о Золушке, позволяет заглянуть в жизнь богемного виконта, который ищет служанку, с которой познакомился на маскарадном балу.

Бенедикт, которого играет Люк Томпсон, отличается от своих братьев, не желая создавать семью. Однако его взгляды начинают меняться после встречи с Софи Бек, которую играет австралийская актриса Ерин Ха.

Дополнение

Популярная драма Netflix, основанная на серии книг Джулии Куинн, рассказывает о 8 братьях и сестрах Бриджертон, которые ищут любовь.

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Сериал
Netflix