Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы прошли самую сложную зиму за все годы войны, которую россияне хотели превратить в уничтожение Украины, передает УНН.

Сегодня день, когда каждый из нас может вполне справедливо сказать: мы прошли эту зиму, самую сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни "шахедов" - заявил Зеленский.

По его словам, россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из самых больших: тогда в ударе было более семисот различных целей, и только ракет – более пятидесяти. Много баллистики было этой зимой. В общей сложности ракет разных типов – более семисот. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это.

Благодарен всем, кто нашу энергетику защищает и восстанавливает: всем работникам энергетических компаний, каждой ремонтной и аварийной бригаде, всему коллективу ГСЧС Украины – вы действительно герои. Конечно, я хочу поблагодарить каждого украинского воина – всех, кто на защите нашего неба, каждому расчету ПВО, украинской авиации, мобильным огневым группам, всем разработчикам, производителям и операторам перехватчиков – спасибо! - подчеркнул Президент.

Зеленский также поблагодарил коммунальные службы и местные и областные власти, которые были действительно с людьми этой зимой, со своими городами, селами. Все в Украине увидели, кто и чего стоит в управлении городами, в управлении общинами.

Особенно хочу отметить украинских предпринимателей, каждый бизнес в Украине – и малый, и большой, – который смог адаптироваться в этих условиях, сохранил работу, прошел эту зиму и работает в Украине. Чрезвычайно важно, чтобы мы были устойчивыми и в дальнейшем - резюмировал Глава государства.

Украина пережила тяжелую зиму 2025/2026 с постоянными обстрелами энергетики - ДТЭК