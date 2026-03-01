$43.210.00
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 2158 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 16872 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 34037 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 53619 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 62577 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 73122 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 74671 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72087 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53099 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина прошла самую сложную зиму за годы войны, отразив массированные удары россиян. Он поблагодарил энергетиков, военных, коммунальщиков и предпринимателей за стойкость.

Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы прошли самую сложную зиму за все годы войны, которую россияне хотели превратить в уничтожение Украины, передает УНН.

Сегодня день, когда каждый из нас может вполне справедливо сказать: мы прошли эту зиму, самую сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму в уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе – десятки ракет, сотни "шахедов" 

- заявил Зеленский.

По его словам, россияне начали эту зиму с массированного удара шестого декабря, который стал одним из самых больших: тогда в ударе было более семисот различных целей, и только ракет – более пятидесяти. Много баллистики было этой зимой. В общей сложности ракет разных типов – более семисот. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это.

Благодарен всем, кто нашу энергетику защищает и восстанавливает: всем работникам энергетических компаний, каждой ремонтной и аварийной бригаде, всему коллективу ГСЧС Украины – вы действительно герои. Конечно, я хочу поблагодарить каждого украинского воина – всех, кто на защите нашего неба, каждому расчету ПВО, украинской авиации, мобильным огневым группам, всем разработчикам, производителям и операторам перехватчиков – спасибо! 

- подчеркнул Президент. 

Зеленский также поблагодарил коммунальные службы и местные и областные власти, которые были действительно с людьми этой зимой, со своими городами, селами. Все в Украине увидели, кто и чего стоит в управлении городами, в управлении общинами.

Особенно хочу отметить украинских предпринимателей, каждый бизнес в Украине – и малый, и большой, – который смог адаптироваться в этих условиях, сохранил работу, прошел эту зиму и работает в Украине. Чрезвычайно важно, чтобы мы были устойчивыми и в дальнейшем 

- резюмировал Глава государства.

Украина пережила тяжелую зиму 2025/2026 с постоянными обстрелами энергетики - ДТЭК01.03.26, 14:31 • 5012 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Село
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Украина