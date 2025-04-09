Ракетная система С-300

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5 вблизи Исфахана, где расположен ключевой ядерный объект. Спасатели оценивают ситуацию, а США и Израиль готовятся к переговорам по ядерной программе Ирана.
Украина не будет бить по энергообъектам рф, если россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул необходимость контроля со стороны США за этими ударами.
ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.
СБУ нанесла удары по двум газокомпрессорным станциям в тамбовской и саратовской областях, а также по складу ракет С-300/С-400 в белгородской области. Это нанесло ущерб бюджету рф.
Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам в рязанской области и заводу микроэлектроники в брянске. Завод «Кремний Эл» производил компоненты для российских ракетных комплексов и систем ПВО.
После подписания соглашения о стратегическом партнерстве рф может получить от Ирана новые БПЛА, баллистические ракеты и пулеметы. В обмен россия может предоставить Ирану истребители и системы ПВО.
Украинские силы обороны нанесли удар по нефтебазе «8 марта» в Тульской области РФ, где хранились нефтепродукты для оккупационной армии. Также было уничтожено несколько объектов ПВО на оккупированных территориях.
Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.
В городе Суджа Курской области от обстрелов погибло 36 мирных жителей, около 100 ранены. Враг активно использует С-300 и массово применяет FPV-дроны, Ланцеты и Мавики.
россия атаковала Украину 6 ракетами С-300/С-400 и 10 дронами «Shahed» из Крыма и Белгородской области. Украинские силы сбили 9 БПЛА над Николаевской областью.
На Харьковщине проводят активную и принудительную эвакуацию из 44 населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. В Купянске на левом берегу остается 134 человека, на правом - 1300 человек.
Ночью террористы атаковали Украину 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и ракетой С-300. Украинские силы сбили 56 дронов в десяти областях, но есть повреждения инфраструктуры и зданий.
Марк Рютте предупредил Трампа об угрозе для США от союза Китая, Ирана и КНДР в случае невыгодного для Украины мирного соглашения. Генсек НАТО указал на риски передачи ракетных технологий между этими странами.
70% населенных пунктов Николаевской области и Николаев остались без света из-за обрыва электросети. Энергетики обещают восстановить электроснабжение до 11 часов.
Украинская разведка провела успешную операцию в оккупированном Крыму, уничтожив российский радиолокационный комплекс "подлет". Стоимость уничтоженной РЛС, использовавшейся для обнаружения воздушных целей, составляет 5 млн долларов.
В Николаевской области вводят график" 2 часа с электричеством, 2 часа без " из-за массированной атаки на энергообъекты. В регионе работают 402" пункта несокрушимости", адреса которых можно найти в"Дии".
В Словакии создана специальная следственная группа для проверки передачи военной техники Украине во время избирательного периода. Расследование касается действий Минобороны по передаче техники, включая С-300 и вертолеты.
IISS сообщает о масштабном расширении мощностей россии по производству твердотопливных двигателей для ракет на пяти объектах. Это может позволить рф пополнить арсенал ракет для войны против Украины и угрожать НАТО.
Ночью россия атаковала Украину 122 дронами, в том числе «Shahed», ракетами С-300 и Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 56 дронов и 2 ракеты.
россия атаковала Украину 110 дронами и тремя ракетами. Силы ПВО сбивали вражеские цели в 10 областях.
В городе Николаевка в результате авиаудара по жилому дому погибли две женщины, еще 5 человек ранены. Повреждены 5 многоквартирных домов, админздание и 4 автомобиля.
В результате ракетного удара по месту дислокации полиции в Харькове пострадали 40 человек, среди них 30 полицейских. Один человек погиб, повреждены здания и автомобили.
Израильский удар вывел из строя 12 смесителей для производства твердого топлива баллистических ракет в Иране. Также были повреждены системы ПВО С-300 и завод беспилотников.
Агенты «АТЕШ» обнаружили масштабное строительство закрытых складов для боеприпасов возле базы 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ под Новороссийском. Цель - защита от ударов украинских БПЛА и ракет.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1460 военных, 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Общие потери личного состава рф достигли 683 040 человек.
россия продолжает воздушные атаки на юг Украины из-за отсутствия успехов на море. Используются ракеты С-300 и "Искандеры" для ударов по гражданской инфраструктуре, в частности портах.
Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.
Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.
Во время ракетной атаки на Николаев повреждены дома, рынок и инфраструктурный объект, коммунальщики работают над ликвидацией последствий, планируется отселение жителей.
В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.