Ракетная система С-300

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29182 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия атаковала Украину 110 дронами и тремя ракетами. Силы ПВО сбивали вражеские цели в 10 областях.

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Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции

В результате ракетного удара по месту дислокации полиции в Харькове пострадали 40 человек, среди них 30 полицейских. Один человек погиб, повреждены здания и автомобили.

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Израиль поразил ключевые компоненты производства ракет в Иране - Axios

Израильский удар вывел из строя 12 смесителей для производства твердого топлива баллистических ракет в Иране. Также были повреждены системы ПВО С-300 и завод беспилотников.

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Захватчики строят под новороссийском новый склад боеприпасов - АТЕШ

Агенты «АТЕШ» обнаружили масштабное строительство закрытых складов для боеприпасов возле базы 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ под Новороссийском. Цель - защита от ударов украинских БПЛА и ракет.

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Еще плюс 1460 оккупантов, 30 боевых бронированных машин и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1460 военных, 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Общие потери личного состава рф достигли 683 040 человек.

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рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук

россия продолжает воздушные атаки на юг Украины из-за отсутствия успехов на море. Используются ракеты С-300 и "Искандеры" для ударов по гражданской инфраструктуре, в частности портах.

Война • 17 октября, 08:27 • 39639 просмотра
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российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.

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ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях

Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.

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Атака рф на Николаев: жителей поврежденных домов планируется отселить

Во время ракетной атаки на Николаев повреждены дома, рынок и инфраструктурный объект, коммунальщики работают над ликвидацией последствий, планируется отселение жителей.

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Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.

Война • 15 октября, 07:48 • 14556 просмотра