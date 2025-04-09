Ракетная система С-300

Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции

В результате ракетного удара по месту дислокации полиции в Харькове пострадали 40 человек, среди них 30 полицейских. Один человек погиб, повреждены здания и автомобили.