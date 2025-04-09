Мессенджер Telegram оштрафован на 7 миллионов рублей за отказ удалять контент с призывами к терактам и протестам. Платформа,
основанная Павлом Дуровым, остается популярной в рф и Украине.
Telegram достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц, обогнав многих конкурентов. Павел Дуров заявил о
независимости и прибыльности мессенджера.
В Минцифры рассказали о распространенных мошенничествах в Telegram и предоставили рекомендации, как обезопасить свой аккаунт от
фишинговых атак и защитить личные данные.