После уничтожения Крымского моста трасса «новороссия» стала ещё более смертельной для оккупантов — АТЕШ
Киев • УНН
После остановки Крымского моста оккупанты перебросили грузы на трассу Р-280. Большие колонны стали уязвимыми, а поставки боеприпасов и топлива осложнились.
российские оккупационные войска на Запорожском направлении сталкиваются со всё большими проблемами с поставками боеприпасов и топлива после прекращения работы Крымского моста. Основные военные грузы перенаправили на сухопутный маршрут, где растут потери транспорта. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По информации агентов движения, действующих в одном из подразделений российской группировки войск "Днепр", на трассе Р-280 "Новороссия" всё чаще уничтожают армейские грузовики и автомобили обеспечения.
После остановки Крымского моста российское командование перенаправило основной поток военных грузов для Запорожского направления именно по этому маршруту. В результате дорога оказалась перегруженной.
российские военные жалуются на потери транспорта
Один из оккупантов рассказал агентам "АТЕШ", что военная техника вынуждена двигаться большими колоннами, которые сложно скрыть.
После того как мост остановился, весь поток погнали по одной трассе. Машины идут колоннами, спрятаться негде. В результате потери транспорта растут ежедневно, а боекомплект и топливо поступают с большими перебоями
В "АТЕШ" подчёркивают, что зависимость от одного маршрута делает российскую логистику более уязвимой. Любые перебои на трассе непосредственно влияют на обеспечение оккупационных подразделений на передовой.
Партизаны заявили, что продолжают отслеживать перемещения российской техники и передавать собранную информацию Силам обороны Украины.
Четкое предупреждение и признак слабости рф — Мерц о повреждении Крымского моста19.11.26, 21:40 • 3358 просмотров