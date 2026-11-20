российские оккупационные войска на Запорожском направлении сталкиваются со всё большими проблемами с поставками боеприпасов и топлива после прекращения работы Крымского моста. Основные военные грузы перенаправили на сухопутный маршрут, где растут потери транспорта. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

По информации агентов движения, действующих в одном из подразделений российской группировки войск "Днепр", на трассе Р-280 "Новороссия" всё чаще уничтожают армейские грузовики и автомобили обеспечения.

После остановки Крымского моста российское командование перенаправило основной поток военных грузов для Запорожского направления именно по этому маршруту. В результате дорога оказалась перегруженной.

Один из оккупантов рассказал агентам "АТЕШ", что военная техника вынуждена двигаться большими колоннами, которые сложно скрыть.

После того как мост остановился, весь поток погнали по одной трассе. Машины идут колоннами, спрятаться негде. В результате потери транспорта растут ежедневно, а боекомплект и топливо поступают с большими перебоями