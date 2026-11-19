Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что повреждение Керченского моста — признак слабости россии, передает УНН со ссылкой на DW.

То, что Украина серьезно повредила Керченский мост, — это четкое предупреждение и признак слабости россии. Только в октябре Москва потеряла более 50 тысяч солдат. Это масштабы, которые американцы потеряли за все время Вьетнамской войны, и столько россия теряет за один месяц. Поэтому россия должна понять: пора заключить мир и сложить оружие