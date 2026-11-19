Четкое предупреждение и признак слабости рф — Мерц о повреждении Крымского моста
Киев • УНН
Канцлер ФРГ заявил, что удары по Керченскому мосту свидетельствуют о слабости россии, и призвал ее сложить оружие. Переправа осложнила снабжение войск.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что повреждение Керченского моста — признак слабости россии, передает УНН со ссылкой на DW.
То, что Украина серьезно повредила Керченский мост, — это четкое предупреждение и признак слабости россии. Только в октябре Москва потеряла более 50 тысяч солдат. Это масштабы, которые американцы потеряли за все время Вьетнамской войны, и столько россия теряет за один месяц. Поэтому россия должна понять: пора заключить мир и сложить оружие
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Напомним
Ранее военные эксперты объяснили УНН, что удары по Крымскому мосту стали результатом многонедельной операции Сил обороны. Ей предшествовало систематическое уничтожение российских средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы.
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Главное военное последствие повреждения переправы — осложнение снабжения российских группировок в Крыму и на юге Украины. Это вынуждает оккупантов все больше полагаться на сухопутные маршруты через захваченные украинские территории, которые также остаются в зоне досягаемости украинского вооружения.