24 октября, 17:15 • 16661 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29342 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23582 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28159 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24675 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41050 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25706 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20041 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28180 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76161 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14443 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17701 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29974 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53162 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36407 просмотра
Люди

Дженнифер Лопес

Мировая суперзвезда, предпринимательница
Дженнифер Линн Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк, США. Она посещала католические школы, включая Holy Family School и Preston High School, а также училась танцам в Phil Black Dance Studio. Свою карьеру начала как танцовщица, в частности как "Fly Girl" в шоу In Living Color с 1991 по 1993 год, прежде чем перейти к актерской и музыкальной деятельности. У певицы двое детей - Эмми и Максимилиан. Лопес зарекомендовала себя как мировая суперзвезда в актерском мастерстве, пении и бизнесе. Ее недавние проекты в 2024 году включают фильмы "Атлас" и "Неудержимая", а также она выпустила свой девятый студийный альбом "This Is Me...Now". В 2025 году ожидается ее появление в фильме "Поцелуй женщины-паука". Кроме того, Дженнифер Лопес осудила российское вторжение в Украину.
1997
Стала первой латиноамериканской актрисой, заработавшей более 1 миллиона долларов за фильм
1999
Выпустила свой дебютный альбом "On the 6", который быстро стал платиновым
2001
Стала первой женщиной, которая одновременно имела альбом номер один и фильм номер один в США
2007
Спродюсировала фильм "Пограничный город", чтобы привлечь внимание к проблеме фемицида в Хуаресе, Мексика
2009
Соучредила Фонд семьи Лопес, сосредоточенный на здоровье и благополучии женщин и детей
2013
Получила 2500-ю звезду на Голливудской аллее славы за вклад в музыку
2014
Была отмечена премией Billboard Icon Award, став ее первой женщиной-лауреатом
2019
Получила признание критиков и номинацию на "Золотой глобус" за роль в криминальной драме "Стриптизерши"
2020
Была хедлайнером шоу в перерыве Супербоула LIV вместе с Шакирой
2024
Пожертвовала 4,5 миллиона долларов на обеспечение палестинцев едой и медикаментами
Новости по теме
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Актриса Дженнифер Лопес, по данным инсайдеров, одержима идеей вернуть бывшего мужа Бена Аффлека, используя колдовство и астрологию. Она также продолжает жить в их общем особняке стоимостью 68 миллионов долларов.

Новости Мира • 21 октября, 16:48 • 62024 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется

Американская актриса Дженнифер Лопес в интервью назвала Бретта Голдштейна лучшим экранным партнером для поцелуев. После съемок фильма "Служебный роман" появились слухи об их романе, которые Голдштейн опроверг.

Культура • 19 октября, 04:31 • 98873 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo

УНН предлагает подборку фильмов для просмотра в октябре, включающую мелодрамы, комедии и драмы. Среди них — "Любовь с первого взгляда", "Хороший человек", "Неудержимая свадьба", "Ловушка для боссов" и "Мой любимый враг".

Общество • 11 октября, 16:00 • 119175 просмотра