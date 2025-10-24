Дженнифер Лопес
Мировая суперзвезда, предпринимательница
Дженнифер Линн Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк, США. Она посещала католические школы, включая Holy Family School и Preston High School, а также училась танцам в Phil Black Dance Studio. Свою карьеру начала как танцовщица, в частности как "Fly Girl" в шоу In Living Color с 1991 по 1993 год, прежде чем перейти к актерской и музыкальной деятельности.
У певицы двое детей - Эмми и Максимилиан.
Лопес зарекомендовала себя как мировая суперзвезда в актерском мастерстве, пении и бизнесе. Ее недавние проекты в 2024 году включают фильмы "Атлас" и "Неудержимая", а также она выпустила свой девятый студийный альбом "This Is Me...Now". В 2025 году ожидается ее появление в фильме "Поцелуй женщины-паука".
Кроме того, Дженнифер Лопес осудила российское вторжение в Украину.
1997
Стала первой латиноамериканской актрисой, заработавшей более 1 миллиона долларов за фильм
1999
Выпустила свой дебютный альбом "On the 6", который быстро стал платиновым
2001
Стала первой женщиной, которая одновременно имела альбом номер один и фильм номер один в США
2007
Спродюсировала фильм "Пограничный город", чтобы привлечь внимание к проблеме фемицида в Хуаресе, Мексика
2009
Соучредила Фонд семьи Лопес, сосредоточенный на здоровье и благополучии женщин и детей
2013
Получила 2500-ю звезду на Голливудской аллее славы за вклад в музыку
2014
Была отмечена премией Billboard Icon Award, став ее первой женщиной-лауреатом
2019
Получила признание критиков и номинацию на "Золотой глобус" за роль в криминальной драме "Стриптизерши"
2020
Была хедлайнером шоу в перерыве Супербоула LIV вместе с Шакирой
2024
Пожертвовала 4,5 миллиона долларов на обеспечение палестинцев едой и медикаментами