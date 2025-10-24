Дженнифер Лопес

Мировая суперзвезда, предпринимательница

Дженнифер Линн Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк, США. Она посещала католические школы, включая Holy Family School и Preston High School, а также училась танцам в Phil Black Dance Studio. Свою карьеру начала как танцовщица, в частности как "Fly Girl" в шоу In Living Color с 1991 по 1993 год, прежде чем перейти к актерской и музыкальной деятельности. У певицы двое детей - Эмми и Максимилиан. Лопес зарекомендовала себя как мировая суперзвезда в актерском мастерстве, пении и бизнесе. Ее недавние проекты в 2024 году включают фильмы "Атлас" и "Неудержимая", а также она выпустила свой девятый студийный альбом "This Is Me...Now". В 2025 году ожидается ее появление в фильме "Поцелуй женщины-паука". Кроме того, Дженнифер Лопес осудила российское вторжение в Украину.