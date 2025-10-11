$41.510.00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы

Киев • УНН

 • 5540 просмотра

УНН предлагает подборку фильмов для просмотра в октябре, включающую мелодрамы, комедии и драмы. Среди них — "Любовь с первого взгляда", "Хороший человек", "Неудержимая свадьба", "Ловушка для боссов" и "Мой любимый враг".

Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы

В октябре дни короче, а вечера длиннее — идеальное время, чтобы посмотреть что-то стоящее. Неважно, хочется ли триллера, тепла или немного драмы. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Любовь с первого взгляда (Love at First Sight) 2023

Хедли случайно пропускает свой рейс в Лондон — и именно это сводит ее с Оливером. Они быстро находят общий язык и проводят вместе ночь в самолете, где между ними возникает неожиданная химия. Но после приземления в хаосе лондонского аэропорта им приходится расстаться… чтобы понять, что эта встреча — не случайна.

Жанр: мелодрамы, драмы, романтические.

Страна: США.

Режиссер: Ванесса Кэсвилл.

Актеры: Хейли Лу Ричардсон, Бен Харди, Роб Дилейни, Катрина Наре, Джамила Джамиль, Том Тейлор.

Хороший человек (A Good Person) 2023

После страшной автокатастрофы, в которой случайно погиб человек, жизнь Эллисон рушится. Ее мучают кошмары, депрессия углубляется, и она начинает думать о самоубийстве. В этот темный период рядом оказывается отец ее бывшего жениха — мужчина, который пытается помочь ей найти силы жить дальше. Их неожиданная дружба постепенно меняет обоих. Удастся ли Эллисон снова стать жизнерадостной и беззаботной личностью или последствия содеянного приведут к неожиданному финалу?

Жанр: комедия, драмы.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Зак Брафф.

Актеры: Флоренс Пью, Морган Фримен, Селест О’Коннор, Молли Шеннон, Зои Листер Джонс.

Неудержимая свадьба (Shotgun Wedding) 2022

Дарси и Том мечтают об идеальной свадьбе на райском острове, но праздник быстро выходит из-под контроля. Семейные споры, бывшие отношения и ссоры отходят на второй план, когда на гостей нападают вооруженные пираты и берут их в заложники. Теперь Дарси и Том должны объединиться, чтобы спасти свадьбу и доказать, что настоящая любовь способна победить любые испытания.

Жанр: экшн, мелодрамы, комедия, романтические.

Страна: США.

Режиссер: Джейсон Мур.

Актеры: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин.

Ловушка для боссов (Set It Up) 2018

Харпер и Чарли — ассистенты двух требовательных и невыносимых боссов. Устав от постоянного давления, они решают свести своих руководителей, чтобы те занялись романтическими отношениями и наконец дали подчиненным немного передышки. Сначала все идет по плану: начальники ведут себя спокойнее и раньше уходят с работы. Но быстро оказывается, что роман между двумя лидерами — это настоящий хаос. Теперь Харпер и Чарли вынуждены разбираться с последствиями своей затеи и ее неожиданными осложнениями.

Жанр: мелодрамы, комедия.

Страна: США.

Режиссеры: Клэр Скэнлон.

Актеры: Зои Дойч, Глен Пауэлл, Люси Лью, Тей Диггз, Джоан Смоллс, Мередит Хагнер.

Мой любимый враг (The Hating Game) 2021

Люси и Джошуа — амбициозные помощники в объединенном издательстве, которые конкурируют за повышение. Он — сдержанный и дисциплинированный, она — яркая и неудержимая. Постоянные встречи превращают соперничество в настоящую войну, пока ненависть не переходит в страсть. Теперь им придется балансировать между любовью и желанием получить желанную должность, ведь заключенный ранее договор ставит все под угрозу.

Жанр: мелодрамы, комедия, романтические.

Страна: США.

Режиссер: Питер Хатчингс.

Актеры: Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Корбин Бернсен, Сакина Джеффри, Яша Джексон.

Ольга Розгон

