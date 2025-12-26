Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола

Фото: freepik

Даже подготовкой новогоднего стола можно задобрить символ грядущего года - красную огненную лошадь. Блюда должны быть необычными и интересными, то есть такими, каким является огненный конь. Правильный подбор новогодних блюд принесет благополучие и счастье в ваш дом. УНН предлагает необычное новогоднее меню, которое точно задобрит символ грядущего года.

Оформление новогоднего стола

Оформление новогоднего стола не менее важно, чем выбор блюд. Красный огненный конь, символ грядущего года, наиболее проявляется в красных, желтых и золотых оттенках. Эти цвета должны преобладать на столе. Это могут быть салфетки, подсвечники или яркие овощи и фрукты.

Ингредиенты, которые станут изюминкой блюд

Яркость и динамика идеально характеризуют огненного коня, поэтому яркие специи пригодятся, а именно: имбирь, куркума, корица, кардамон. Также актуальны экзотические фрукты - манго, ананас, гранат, которые прекрасно впишутся в цветовую гамму. Но если вы предпочитаете более традиционные продукты, то свекла или краснокочанная капуста, красный болгарский перец тоже придадут вашим блюдам необходимые черты. Главное табу в новогоднем меню - конина, это неуважение к символу грядущего года, которое ничего хорошего не принесет.

Ниже публикуем рецепты блюд.

Курица с манго

Ингредиенты:

1 куриное филе;

Масло - 2 ст.л;

1 луковица;

2 шт сладкого болгарского перца;

Перец чили по вкусу;

Соевый соус - 1 ст.л;

Манго - 1 шт

Соль, перец, зелень.

Приготовление:

Нарезанную на кубики курицу обжарьте на горячей сковороде. Добавьте соль и перец по вкусу.

Порежьте лук на мелкие кубики и обжарьте.

Добавьте на сковороду к луку нарезанный соломкой сладкий перец и мелко нашинкованный перец чили.

Выложите к овощам мясо и добавьте соевый соус.

Очищенное манго нарежьте соломкой и добавьте к мясу.

Немного потушите и посыпьте зеленым луком.

Готово! Приятного аппетита!

Запеченная скумбрия с красным луком

Ингредиенты:

3 скумбрии;

500 г красного лука (6-8 шт.);

3 зубчика чеснока;

5 ст. л. оливкового масла ;

6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%);

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Заранее подготовьте рыбу, полностью разморозьте и хорошо промойте.

Очистите лук и порежьте полукольцами.

На сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и залейте винным уксусом, тушите его до выпаривания, примерно 2 минуты.

В форму для запекания положите лук, сверху выложите скумбрию. сверху посыпьте солью и перцем по вкусу.

Накройте форму фольгой и запекайте примерно 40 минут при 190 градусах.

Готово! Приятного аппетита!

Бутерброды с запеченным перцем

Ингредиенты:

3 шт. болгарского перца;

2-3 ст. л. оливкового масла;

½ шт. лимона;

4-6 ломтиков хлеба;

100 г сыра Фета;

2-3 ломтика ветчины;

по вкусу соль и перец.

Приготовление:

Обмойте и хорошо просушите болгарские перцы. Сбрызните маслом и посолите. Запекайте 30 минут при 200 градусах.

После того как перцы остынут, очистите их от кожуры и семян. Нарежьте кубиками.

К перцам добавьте цедру половины лимона и его сок. Добавьте 2-3 столовые ложки оливкового масла, по вкусу добавьте соль и перец.

Ломтики хлеба подсушите в духовке. Намажьте сыр фета и выложите смесь с перцем.

Готово! Приятного аппетита!

