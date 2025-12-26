Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола

$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 752 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 7764 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 15188 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 28347 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 20279 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17233 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17726 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19897 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39579 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17336 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.3м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 21907 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 11888 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 22589 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 13554 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 13178 просмотра
публикации
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 740 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 9102 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 28331 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39568 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 36760 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьков
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 2812 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 5810 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 22049 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 25220 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 28829 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Сериал

Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола

Киев • УНН

 • 756 просмотра

УНН предлагает необычное новогоднее меню с яркими специями и экзотическими фруктами, что задобрит символ грядущего года. Оформление стола в красных, желтых и золотых оттенках не менее важно.

Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Фото: freepik

Даже подготовкой новогоднего стола можно задобрить символ грядущего года - красную огненную лошадь. Блюда должны быть необычными и интересными, то есть такими, каким является огненный конь. Правильный подбор новогодних блюд принесет благополучие и счастье в ваш дом. УНН предлагает необычное новогоднее меню, которое точно задобрит символ грядущего года.

Оформление новогоднего стола 

Оформление новогоднего стола не менее важно, чем выбор блюд. Красный огненный конь, символ грядущего года, наиболее проявляется в красных, желтых и золотых оттенках. Эти цвета должны преобладать на столе. Это могут быть салфетки, подсвечники или яркие овощи и фрукты. 

Ингредиенты, которые станут изюминкой блюд

Яркость и динамика идеально характеризуют огненного коня, поэтому яркие специи пригодятся, а именно: имбирь, куркума, корица, кардамон. Также актуальны экзотические фрукты - манго, ананас, гранат, которые прекрасно впишутся в цветовую гамму. Но если вы предпочитаете более традиционные продукты, то свекла или краснокочанная капуста, красный болгарский перец тоже придадут вашим блюдам необходимые черты. Главное табу в новогоднем меню - конина, это неуважение к символу грядущего года, которое ничего хорошего не принесет.

Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера13.12.25, 18:20 • 115876 просмотров

Ниже публикуем рецепты блюд.

Курица с манго

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе;
    • Масло - 2 ст.л;
      • 1 луковица;
        • 2 шт сладкого болгарского перца;
          • Перец чили по вкусу;
            • Соевый соус - 1 ст.л;
              • Манго - 1 шт
                • Соль, перец, зелень.

                  Приготовление:

                  • Нарезанную на кубики курицу обжарьте на горячей сковороде. Добавьте соль и перец по вкусу. 
                    • Порежьте лук на мелкие кубики и обжарьте.
                      • Добавьте на сковороду к луку нарезанный соломкой сладкий перец и мелко нашинкованный перец чили.
                        • Выложите к овощам мясо и добавьте соевый соус.
                          • Очищенное манго нарежьте соломкой и добавьте к мясу.
                            • Немного потушите и посыпьте зеленым луком.

                              Готово! Приятного аппетита!

                              Запеченная скумбрия с красным луком

                              Ингредиенты:

                              • 3 скумбрии;
                                • 500 г красного лука (6-8 шт.);
                                  • 3 зубчика чеснока;
                                    • 5 ст. л. оливкового масла ;
                                      • 6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%); 
                                        • соль и перец по вкусу.

                                          Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зиму10.12.25, 18:30 • 75805 просмотров

                                          Приготовление:

                                          • Заранее подготовьте рыбу, полностью разморозьте и хорошо промойте.
                                            • Очистите лук и порежьте полукольцами.
                                              • На сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и залейте винным уксусом, тушите его до выпаривания, примерно 2 минуты.
                                                • В форму для запекания положите лук, сверху выложите скумбрию. сверху посыпьте солью и перцем по вкусу. 
                                                  • Накройте форму фольгой и запекайте примерно 40 минут при 190 градусах. 

                                                    Готово! Приятного аппетита!

                                                    Бутерброды с запеченным перцем

                                                    Ингредиенты:

                                                    • 3 шт. болгарского перца;
                                                      • 2-3 ст. л. оливкового масла;
                                                        • ½ шт. лимона;
                                                          • 4-6 ломтиков хлеба;
                                                            • 100 г сыра Фета;
                                                              • 2-3 ломтика ветчины;
                                                                • по вкусу соль и перец.

                                                                  Приготовление:

                                                                  • Обмойте и хорошо просушите болгарские перцы. Сбрызните маслом и посолите. Запекайте 30 минут при 200 градусах.
                                                                    • После того как перцы остынут, очистите их от кожуры и семян. Нарежьте кубиками.
                                                                      • К перцам добавьте цедру половины лимона и его сок. Добавьте 2-3 столовые ложки оливкового масла, по вкусу добавьте соль и перец. 
                                                                        • Ломтики хлеба подсушите в духовке. Намажьте сыр фета и выложите смесь с перцем.

                                                                          Готово! Приятного аппетита!

                                                                          Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов21.11.25, 19:13 • 103828 просмотров

                                                                          Александра Месенко

                                                                          ЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                          Новый год