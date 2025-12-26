Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
Київ • УНН
УНН пропонує незвичайне новорічне меню з яскравими спеціями та екзотичними фруктами, що задобрить символ прийдешнього року. Оформлення столу у червоних, жовтих та золотих відтінках є не менш важливим.
Навіть підготовкою новорічного столу можна задобрити символа прийдешнього року - червоного вогняного коня. Страви мають бути не звичайними та цікавими, тобто такими яким є вогняний кінь. Правильна добірка новорічних страв принесе добробут та щастя у ваш дім. УНН пропонує незвичайне новорічне меню, що точно задобрить символа прийдешнього року.
Оформлення новорічного столу
Оформлення новорічного столу, не менш важливе ніж вибір страв. Червоний вогняний кінь, символ прийдешнього року, найбільше проявляється у червоних, жовтих та золотих відтінках. Ці кольори повинні панувати на столі. Це можуть бути серветки, підсвічники або яскраві овочі та фрукти.
Інгредієнти, що стануть родзинкою страв
Яскравість та динаміка ідеально характеризують вогняного коня, тому яскраві спеції стануть у нагоді, а саме: імбир, куркума, кориця, кардамон. Також актуальні екзотичні фрукти - манго, ананас, гранат, які чудово впишуться в кольорову гаму. Та якщо ви надаєте перевагу традиційнішим продуктам, то буряк чи червонокачанна капуста, червоний болгарський теж додадуть вашим стравам необхідних рис. Головне табу в новорічному меню - конина, це неповага до символа прийдешнього року, що нічого хорошого не принесе.
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори13.12.25, 18:20 • 115954 перегляди
Нижче публікуємо рецепти страв.
Курка з манго
Інгредієнти:
- 1 куряче філе;
- Олія - 2 ст.л;
- 1 цибулина;
- 2 шт солодкого болгарського перцю;
- Перець чилі до смаку;
- Соєвий соус - 1 ст.л;
- Манго - 1 шт
- Сіль, перець, зелень.
Приготування:
- Нарізану на кубики курку обсмажте на гарячій пательні. Додайте сіль та перець за смаком.
- Поріжте цибулю на дрібні кубики та обсмажте.
- Додайте на пательню до цибулі нарізаний соломкою солодкий перець та дрібно пошинкований перець чілі.
- Викладіть до овочів м'ясо та додайте соєвий соус.
- Очищене манго наріжте соломкою та додайте до мʼяса.
- Трішки потушуйте та посипте зеленою цибулею.
Готово! Смачного!
Запечена скумбрія з червоною цибулею
Інгредієнти:
- 3 скумбрії;
- 500 г червоної цибулі (6-8 шт.);
- 3 зубчики часнику;
- 5 ст. л. оливкової олії ;
- 6 ст. л. винного оцту (або 1-2 ст. л. столового оцту 9%);
- сіль та перець до смаку.
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму10.12.25, 18:30 • 75856 переглядiв
Приготування:
- Заздалегідь підготуйте рибу, повністю розморозьте та гарно промийте.
- Очистіть цибулю та поріжте полу кільцями.
- На пательні обсмажте цибулю до мʼякості, додайте часник і залийте винним оцтом, тушкуйте його до випаровування,
приблизно 2 хвилини.
- У форму для запікання покладіть цибулю, зверху викладіть скумбрію. зверху посипте сіллю та перцем за
смаком.
- Накрийте форму фольгою та запікайте приблизно 40 хвилин при 190 градусів.
Готово! Смачного!
Канапки з запеченим перцем
Інгредієнти:
- 3 шт. болгарського перця;
- 2-3 ст. л. оливкової олії;
- ½ шт. лимону;
- 4-6 скибочок хлібу;
- 100 г сиру Фета;
- 2-3 скибочок шинки;
- за смаком сіль та перець.
Приготування:
- Обмийте та гарно просушіть болгарські перці. Збризніть олією та посоліть. запікайте 30 хвилин при 200 градусах.
- Після того як перці охолонуть очистіть їх від шкірки та насіння. Наріжте кубиками.
- До перців додайте цедру половини лимону та його сік. Додайте 2-3 столові ложки оливкової олії, за смаком додайте сіль та перець.
- Скибочки хліба підсушіть у духовці. Намажте сир фету та викладіть суміш з перцем.
Готово! Смачного!
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів 21.11.25, 19:13 • 103954 перегляди