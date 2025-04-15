Туск на зустрічі з Рютте: НАТО має бути готовим відповісти на будь-який результат переговорів США та рф

Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.