Марк Рютте

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22465 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144477 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130234 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132282 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129538 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130837 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194287 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77086 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164263 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116038 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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НАТО стурбоване тим, що росія незабаром може розмістити ядерну зброю в космосі

Генсек НАТО заявив, що росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що є порушенням Договору про космос. Це викликає занепокоєння в Альянсі.

Новини Світу • 12 квітня, 12:39 • 3549 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8799 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11306 перегляди

Рютте: кремль має докласти більше зусиль, щоб закінчити війну в Україні

Генсек НАТО заявив, що росія повинна активніше працювати над завершенням війни в Україні. Він також відзначив зусилля США щодо справедливого завершення конфлікту.

Війна • 7 квітня, 03:56 • 4871 перегляди

США очікують збільшення зобов'язань партнерів по НАТО на саміті в Гаазі - Рубіо

США продовжать підтримку НАТО, але очікують від партнерів більших зусиль. Держсекретар Рубіо підкреслив важливість посилення спроможностей членів Альянсу.

Політика • 7 квітня, 01:34 • 5640 перегляди

Сильні ЗСУ є основою післявоєнної європейської архітектури безпеки - ISW

Аналітики ISW наголошують, що сильна армія України за підтримки Заходу, є запорукою миру. Франція та Британія працюють над заходами стримування росії після укладання мирної угоди.

Війна • 6 квітня, 01:09 • 7803 перегляди

"Загроза реальна": у Німеччині пройдуть масштабні навчання Бундесверу через ризик нападу росії

У німецькому Гамбурзі з 25 вересня відбудуться масштабні навчання Бундесверу на випадок нападу росії. У місті розмістяться військовослужбовці, колони вантажної техніки, мобільні шпиталі та гелікоптери.

Війна • 5 квітня, 22:28 • 7616 перегляди

НАТО працює з Україною задля її більшого взаємосумісництва з Альянсом - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США не планують згортати участь в НАТО. Триває робота над тим, щоб зробити Україну більш сумісною з Альянсом, зокрема через розбудову ЗСУ.

Війна • 5 квітня, 09:32 • 99813 перегляди

Рютте запевнив, що країни НАТО продовжать підтримувати Україну

Країни НАТО запевнили Україну у подальшій підтримці та допомозі у розбудові Збройних Сил. Генсек НАТО наголосив, що припинення вогню в Україні залежить від дій Росії.

Війна • 4 квітня, 13:38 • 11482 перегляди

Для всього НАТО очевидно, що росія є довгостроковою загрозою - Рютте

Генсек НАТО заявив, що росія є довгостроковою загрозою для Альянсу, навіть якщо війна в Україні закінчиться. Він додав, що Сі Цзіньпін уважно стежить за війною.

Війна • 4 квітня, 12:41 • 10330 перегляди

Україні мають бути надані гарантії безпеки, які не дозволять путіну атакувати - Рютте

Гарантії безпеки для України мають унеможливити спроби путіна захопити українські території в майбутньому, заявив генсек НАТО Рютте. Альянс надає Україні необхідну оборонну підтримку.

Війна • 4 квітня, 12:10 • 9191 перегляди

Зосередимося на шляху до миру та зміцненні України: Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Голова МЗС України Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО. Він проведе переговори з генсеком Марком Рютте та союзниками щодо миру та підтримки України.

Війна • 3 квітня, 12:42 • 8217 перегляди

Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу

Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.

Економіка • 3 квітня, 11:09 • 11411 перегляди

У НАТО фіксують найбільше з часів холодної війни зростання оборонних витрат

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про рекордне збільшення оборонних витрат. Також обговорюється збільшення витрат до 3-4% ВВП для європейських країн та Канади.

Новини Світу • 3 квітня, 09:53 • 11048 перегляди

"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.

Війна • 3 квітня, 09:51 • 12836 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

Генсек НАТО заявив, що винні у злочинах в Бучі мають бути покарані. Але першочергове завдання - завершення війни та встановлення тривалого миру в Україні.

Війна • 2 квітня, 16:30 • 26150 перегляди

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

Війна • 2 квітня, 16:09 • 23013 перегляди

"Для консультацій": Рютте пояснив роль НАТО на зустрічі "коаліції охочих"

Генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс надаватиме консультації та рекомендації "коаліції охочих" щодо оборони, а також роз'яснюватиме прийняті рішення.

Війна • 2 квітня, 15:19 • 21321 перегляди

У рамках чеської ініціативи Україні цього року можуть надати стільки ж боєприпасів, як і минулого - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.

Війна • 27 березня, 13:50 • 17891 перегляди

Стармер і Рютте в Парижі обговорили підтримку України

Прем'єр Британії та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України та визнали роль США у припиненні вогню. Вони підтвердили готовність Європи підтримати міцний мир.

Війна • 27 березня, 13:05 • 23137 перегляди

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Після саміту в Парижі Макрон має намір проінформувати Трампа про європейську підтримку України та вимагати від Росії зобов'язань щодо припинення вогню. Обговорюється можливість розміщення європейських військ.

Війна • 27 березня, 07:58 • 135679 перегляди

Генсек НАТО підтвердив, що зниклі безвісти солдати США "загинули під час інциденту" в Литві

Чотири американських солдати, які зникли у Литві з тренувального полігону біля Пабраде, загинули. Генсек НАТО Марк Рютте висловив співчуття родинам та близьким.

Новини Світу • 26 березня, 18:31 • 30816 перегляди

Туск на зустрічі з Рютте: НАТО має бути готовим відповісти на будь-який результат переговорів США та рф

Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.

Війна • 26 березня, 12:26 • 29886 перегляди

Зеленський: зняття питання вступу України в НАТО з перемовин - великий подарунок рф

Президент Зеленський заявив, що США не підтримують вступ України в НАТО. Він вважає це великим подарунком для росії, оскільки знімається тема перемовин.

Війна • 20 березня, 15:58 • 15234 перегляди

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ переведено в режим очікування для відрядження в Україну у складі миротворчої місії. Військові експерти вважають спецназ ідеальним для очолення "коаліції охочих".

Війна • 19 березня, 11:28 • 58831 перегляди

США запевняють ЄС щодо ролі в угоді в Україні на тлі прагнень рф зняти санкції - Bloomberg

США закликають до участі ЄС у мирній угоді в Україні, оскільки росія прагне зняття санкцій. Вашингтон запевняє союзників у важливості європейської участі.

Війна • 19 березня, 08:52 • 15219 перегляди

Рютте "повністю вірить" у здатність Трампа досягти мирної угоди в Україні, бо той "знає путіна"

Генсек НАТО Марк Рютте вірить у здатність Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні. Він вважає чудовим, що Україна та США погодили пропозицію про припинення вогню.

Війна • 18 березня, 12:28 • 15017 перегляди

У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.

Новини Світу • 16 березня, 08:27 • 20070 перегляди

Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах - Кошта

Антоніу Кошта заявив, що Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах. ЄС зміцнить оборону України політичною, фінансовою та військовою підтримкою.

Війна • 15 березня, 17:54 • 31210 перегляди

Рютте після саміту "коаліції охочих": НАТО єдине та рішуче

Генсек НАТО заявив про єдність альянсу та готовність європейців посилити підтримку України. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого та міцного миру.

Війна • 15 березня, 16:39 • 95041 перегляди