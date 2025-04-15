Генсек НАТО заявив, що росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі, що є порушенням Договору про космос. Це викликає занепокоєння в Альянсі.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
Генсек НАТО заявив, що росія повинна активніше працювати над завершенням війни в Україні. Він також відзначив зусилля США щодо справедливого завершення конфлікту.
США продовжать підтримку НАТО, але очікують від партнерів більших зусиль. Держсекретар Рубіо підкреслив важливість посилення спроможностей членів Альянсу.
Аналітики ISW наголошують, що сильна армія України за підтримки Заходу, є запорукою миру. Франція та Британія працюють над заходами стримування росії після укладання мирної угоди.
У німецькому Гамбурзі з 25 вересня відбудуться масштабні навчання Бундесверу на випадок нападу росії. У місті розмістяться військовослужбовці, колони вантажної техніки, мобільні шпиталі та гелікоптери.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США не планують згортати участь в НАТО. Триває робота над тим, щоб зробити Україну більш сумісною з Альянсом, зокрема через розбудову ЗСУ.
Країни НАТО запевнили Україну у подальшій підтримці та допомозі у розбудові Збройних Сил. Генсек НАТО наголосив, що припинення вогню в Україні залежить від дій Росії.
Генсек НАТО заявив, що росія є довгостроковою загрозою для Альянсу, навіть якщо війна в Україні закінчиться. Він додав, що Сі Цзіньпін уважно стежить за війною.
Гарантії безпеки для України мають унеможливити спроби путіна захопити українські території в майбутньому, заявив генсек НАТО Рютте. Альянс надає Україні необхідну оборонну підтримку.
Голова МЗС України Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО. Він проведе переговори з генсеком Марком Рютте та союзниками щодо миру та підтримки України.
Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про рекордне збільшення оборонних витрат. Також обговорюється збільшення витрат до 3-4% ВВП для європейських країн та Канади.
На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.
Генсек НАТО заявив, що винні у злочинах в Бучі мають бути покарані. Але першочергове завдання - завершення війни та встановлення тривалого миру в Україні.
Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.
Генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс надаватиме консультації та рекомендації "коаліції охочих" щодо оборони, а також роз'яснюватиме прийняті рішення.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.
Прем'єр Британії та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України та визнали роль США у припиненні вогню. Вони підтвердили готовність Європи підтримати міцний мир.
Після саміту в Парижі Макрон має намір проінформувати Трампа про європейську підтримку України та вимагати від Росії зобов'язань щодо припинення вогню. Обговорюється можливість розміщення європейських військ.
Чотири американських солдати, які зникли у Литві з тренувального полігону біля Пабраде, загинули. Генсек НАТО Марк Рютте висловив співчуття родинам та близьким.
Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.
Президент Зеленський заявив, що США не підтримують вступ України в НАТО. Він вважає це великим подарунком для росії, оскільки знімається тема перемовин.
Британський спецназ переведено в режим очікування для відрядження в Україну у складі миротворчої місії. Військові експерти вважають спецназ ідеальним для очолення "коаліції охочих".
США закликають до участі ЄС у мирній угоді в Україні, оскільки росія прагне зняття санкцій. Вашингтон запевняє союзників у важливості європейської участі.
Генсек НАТО Марк Рютте вірить у здатність Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні. Він вважає чудовим, що Україна та США погодили пропозицію про припинення вогню.
У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.
Антоніу Кошта заявив, що Європа прагне забезпечити Україні сильну позицію на мирних переговорах. ЄС зміцнить оборону України політичною, фінансовою та військовою підтримкою.
Генсек НАТО заявив про єдність альянсу та готовність європейців посилити підтримку України. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого та міцного миру.