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НАТО не бачить загрози швидкого нападу росії, але готове захищати кожен сантиметр своєї території – Рютте

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Марк Рютте заявив, що НАТО не фіксує підготовки росії до нападу, але вважає її довгостроковою загрозою. Альянс готовий відповісти на агресію.

НАТО не бачить загрози швидкого нападу росії, але готове захищати кожен сантиметр своєї території – Рютте

Північноатлантичний альянс наразі не фіксує ознак підготовки росії до безпосереднього нападу на країни НАТО, хоча москва залишається довгостроковою загрозою для європейської безпеки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Естонії, повідомляє The Moscow Times із посиланням на пресконференцію генсека, пише УНН.

Деталі

За словами Рютте, росія зараз перебуває не в найкращому становищі, а її гібридні атаки проти європейських держав свідчать радше про слабкість, ніж про силу.

Генсек наголосив, що Альянс не спостерігає нарощування російських військ, які могли б бути використані для вторгнення на територію НАТО. Водночас він запевнив, що союзники негайно відреагують, якщо така підготовка розпочнеться.

НАТО готове відповісти на будь-яку агресію

Ми будемо захищати кожен дюйм території країн НАТО, незалежно від того, живуть там люди чи ні, знаходиться вона поруч із Парижем, Таллінном, Вашингтоном чи Оттавою. У нас є всі необхідні плани, ми до цього готові

– заявив Рютте.

Він нагадав, що вздовж східного флангу Альянсу вже розміщені передові сухопутні сили. Крім того, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич раніше попередив, що у разі нападу на будь-яку державу-члена Альянс знищить усі сили, залучені до агресії.

росія накопичує дрони для інтенсивніших атак по Україні - CBS News01.10.26, 14:12 • 5418 переглядiв

Окремо Рютте прокоментував російські гібридні операції в Європі. За його словами, НАТО має достатньо інструментів для протидії диверсіям та іншим загрозам, однак не всі заходи у відповідь будуть публічними.

Генсек пояснив, що реакція Альянсу не обов'язково буде дзеркальною. У деяких випадках союзники відповідатимуть симетрично, а в інших застосовуватимуть інші способи протидії, не розкриваючи їхніх подробиць.

росія розглядає серед сценаріїв пряму війну з Європою до 2045 року - розвідка13.10.26, 23:09 • 28494 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Марк Рютте
Оттава
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Париж
Таллінн
Естонія