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The Guardian

росія накопичує дрони для інтенсивніших атак по Україні - CBS News

Київ • УНН

 • 978 перегляди

росія зберігає запаси зброї для масованих атак. У понеділок 86 зі 124 дронів були реактивними, їх складніше перехопити.

росія накопичує дрони для інтенсивніших атак по Україні - CBS News

росіяни накопичують запаси зброї, щоб здійснювати більш інтенсивні атаки по Україні. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Під час атаки в понеділок росія використовувала в основному "безпілотники з реактивними двигунами", нову модель безпілотників дальньої дії, які літають швидше і їх важче перехопити. Військово-повітряні сили України заявили, що 86 із 124 безпілотників, використаних під час атаки, були реактивними.

Аналітикиня Центру "Повернись живим" Вікторія Чекаліна заявила, що під час атак навесні та влітку росія використовувала лише частину накопичених дронів.

Попри здатність запускати 600-1000 одиниць за одну масовану атаку, насправді було використано лише близько 150-300 безпілотників

 - заявила вона.

Нагадаємо

У вересні Україна розширила географію далекобійних ударів по росії, уражаючи НПЗ, підприємства ВПК, ППО та логістичні об’єкти.

Євген Устименко

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