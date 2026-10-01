Втрати росії сягнули 1,535 млн військових: за добу мінус 1 900 - Генштаб
Київ • УНН
Від початку вторгнення росія втратила близько 1 535 870 військових. За добу знищено 36 артсистем, 3 РСЗВ і понад 500 автомобілів.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 жовтня сягнули близько 1 535 870 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 900 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Також за добу Сили оборони знищили 36 артсистем та 3 РСЗВ противника.
Крім того, за добу росія втратила 1288 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 524 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні втрати росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 388 танків, 25 464 бойових броньованих машин, 50 555 артилерійських систем, 2 174 РСЗВ та 1 683 засоби ППО.
Також ворог недорахувався 443 літаки, 356 гелікоптерів, 541 383 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 126 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
Крім того, Силами оборони знищено 155 887 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 774 одиниць спеціальної техніки та 2 803 наземні робототехнічні комплекси. Дані уточнюються.
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