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Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору БпЛА

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Об'єкт із боку України перетнув повітряний простір Молдови о 20:45. Повітряний простір у центральному регіоні країни було закрито.

Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору БпЛА

Міністерство оборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни об'єктом, який прилетів зі сторони України. Про це інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що об'єкт перетнув кордон о 20:45 з боку села Шершенці Вінницького району у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров'ї. Пізніше він попрямував до села Ципова, Резинського району.

У контексті масованих атак російської федерації на Україну, Служба повітряних операцій Національної армії повідомляє про несанкціонований політ у національному повітряному просторі о 20:45. Повітряний простір у центральному регіоні було закрито

- йдеться у повідомленні.

У Міноборони Молдови додали, що Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору країни у координації з компетентними органами та партнерами.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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