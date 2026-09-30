Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору БпЛА
Київ • УНН
Об'єкт із боку України перетнув повітряний простір Молдови о 20:45. Повітряний простір у центральному регіоні країни було закрито.
Міністерство оборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни об'єктом, який прилетів зі сторони України. Про це інформує УНН.
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Зазначається, що об'єкт перетнув кордон о 20:45 з боку села Шершенці Вінницького району у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров'ї. Пізніше він попрямував до села Ципова, Резинського району.
У контексті масованих атак російської федерації на Україну, Служба повітряних операцій Національної армії повідомляє про несанкціонований політ у національному повітряному просторі о 20:45. Повітряний простір у центральному регіоні було закрито
У Міноборони Молдови додали, що Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору країни у координації з компетентними органами та партнерами.
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