Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла

росіяни продовжують активно атакувати українську енергосистему. Чи будуть відключення світла найближчим часом - невідомо, однак, аби блекаут не застав зненацька, варто заздалегідь подбати про власний комфорт. Детальніше про те, як підготуватись до потенційних відключень - розповість УНН.

Освітлення та ліхтарики

Перш за все варто подбати про те, чим освітлювати житло після вимкнення електроенергії. Для цього підійдуть звичайні ліхтарики із запасними батарейками або акумуляторні моделі. Також можна використовувати акумуляторні LED-лампи, вони зручні тим, що деякі з них заряджаються безпосередньо в патроні, поки в будинку є електроенергія, а після її зникнення переходять на живлення від вбудованого акумулятора. Для освітлення також можна використовувати й LED-стрічки, настільні лампи або інші пристрої, які працюють від повербанка чи зарядної станції.

Свічки також можуть бути резервним джерелом світла, однак їх не можна залишати без нагляду. Перед виходом із кімнати або сном потрібно обов’язково переконатися, що всі свічки повністю затушені.

Який запас енергії може знадобитись під час блекауту

Під час тривалого блекауту важливо не залишитися без зв’язку. Телефон бажано заздалегідь зарядити, а за можливості мати вдома один або й декілька повербанків. До речі, моделі павербанків від 20 000 мАг можуть використовуватися також для планшетів і ноутбуків. Щоб смартфон довше працював без заряджання, можна увімкнути режим економії енергії та вимкнути непотрібні програми. Крім того, важливі номери телефонів - родичів, друзів чи екстрених служб варто наперед записати на папері про всяк випадок.

Для більшої кількості техніки можна використовувати і зарядну станцію, бо вона здатна живити декілька пристроїв водночас залежно від потужності та кількості доступних виходів. Для більшої побутової техніки можуть знадобитися джерело безперебійного живлення або генератор. Водночас, генератор потрібно використовувати обережно і відповідно до інструкції виробника. Важливо не допускати потрапляння чадного газу в приміщення, бо це смертельно небезпечно.

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Їжа та вода: що покласти про запас

Для початку, варто підготувати запас готівки на родину на 2-3 дні на випадок відсутності електроенергії, аби мати змогу купити продукти чи будь-які інші важливі товари для життя, оскільки під час блекауту можуть бути неробочими термінали та ліміт на зняття готівки в банкоматах.

Водночас, на випадок тривалого відключення краще запастись продуктами, які не потребують холодильника або складного приготування. Це можуть бути консерви, горіхи, сухофрукти та печиво. Окремо слід зробити запас питної води на декілька днів вперед - це може знадобитися, якщо через відсутність електроенергії виникнуть проблеми з водопостачанням.

Коли мова йде про блекаут взимку, то зручно також використовувати одноразовий посуд.

Якщо вдома електрична або індукційна плита, під час блекауту вона не працюватиме. Одним із варіантів заміни може стати портативна газова туристична плита. Використовувати її потрібно відповідно до правил безпеки та інструкції виробника. Також заздалегідь варто подбати про необхідний запас балонів.

До того ж, для збереження готової їжі та напоїв може стати у пригоді термос, а якщо електроенергії немає тривалий час і холодильник не працює, то можна використовувати охолоджуючу термосумку.

Також, варто зауважити, що під час відключення електроенергії холодильник і морозильну камеру краще тримати закритими, бо це допоможе довше зберігати всередині потрібну температуру. Відкривати дверцята варто лише за необхідності, щоб продукти залишалися придатними до використання якомога довше.

Інтернет і зв’язок під час відключення

Відсутність електроенергії не обов’язково означає повну втрату доступу до інтернету. Для підтримання роботи роутера можна використовувати повербанк або зарядну станцію, якщо це дозволяє обладнання. Також заздалегідь варто подбати про мобільний зв’язок і заряджені телефони. У разі початку блекауту краще повідомити близьким, що з вами все гаразд, а потім економити заряд пристрою. Радіо на батарейках також може бути корисним джерелом інформації, бо дозволяє отримувати повідомлення навіть тоді, коли інші засоби зв’язку недоступні.

Як зберегти тепло вдома під час відключень

У холодну пору року під час тривалого відключення варто максимально довго зберігати тепло в оселі. Для цього краще тримати вікна закритими та зменшити втрати тепла. Також можна придбати грілку, або ковдру, яка нагрівається завдяки маленькому портативному акумулятору. Також, можна набрати гарячу воду у звичайні пляшки від води, аби зігріти кінцівки, або нагріти постіль, однак такий метод варто використовувати обережно, адже можна обпекти шкіру.

Аптечка та предмети першої необхідності

У домашньому запасі мають бути базові медикаменти та просте медичне приладдя. Йдеться, зокрема, про жарознижувальні, засоби від головного болю та розладу шлунка, пластир, бинт, спирт, термометр, пінцет і ножиці. Якщо хтось із членів родини потребує спеціальних медикаментів або має особливі медичні потреби, тоді необхідно заздалегідь перевірити наявність необхідного запасу. Також варто мати вдома вологі та сухі серветки, засоби для дезінфекції рук і поверхонь та інші необхідні засоби гігієни.

Безпека під час блекауту

У темряві зростає ризик травмуватися, тому краще до відключень влаштувати генеральне прибирання, аби все було на своїх місцях. Крім того, варто одразу використовувати ліхтарик або інше безпечне джерело світла. Окремої уваги також потребують відкриті джерела вогню, наприклад, свічки необхідно встановлювати на стійкій поверхні та не залишати без нагляду. Якщо використовується генератор, то потрібно суворо дотримуватися інструкції виробника. Чадний газ, який утворюється під час його роботи, небезпечний для людини, тому вихлопи не повинні потрапляти до житлового приміщення.

Чек-лист: що варто підготувати заздалегідь для блекауту

Щоб не збирати все необхідне вже після вимкнення світла, базовий набір можна підготувати заздалегідь.

У ньому варто мати:

ліхтарик і запасні батарейки;

свічки та сірники;

заряджений повербанк;

радіо на батарейках;

запасні батарейки;

аптечку;

запас питної води;

продукти тривалого зберігання;

засоби гігієни;

зарядні кабелі для основних пристроїв;

засоби для приготування їжі без електрики;

термос або термосумку;

акумуляторні лампи чи інше автономне освітлення.

Що можна купити додатково:

портативний душ, або сухий душ;

переносну тару із маленьким краном для ванни чи кухні;

грілки;

теплий одяг;

покривало з підігрівом.

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