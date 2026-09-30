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Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

УНН публикует советы, как выжить во время отключений света.

Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света

Россияне продолжают активно атаковать украинскую энергосистему. Будут ли отключения света в ближайшее время — неизвестно, однако, чтобы блэкаут не застал врасплох, стоит заранее позаботиться о собственном комфорте. Подробнее о том, как подготовиться к потенциальным отключениям, расскажет УНН.

Освещение и фонарики

Прежде всего стоит позаботиться о том, чем освещать жильё после отключения электроэнергии. Для этого подойдут обычные фонарики с запасными батарейками или аккумуляторные модели. Также можно использовать аккумуляторные LED-лампы: они удобны тем, что некоторые из них заряжаются непосредственно в патроне, пока в доме есть электроэнергия, а после её исчезновения переходят на питание от встроенного аккумулятора. Для освещения также  можно использовать LED-ленты, настольные лампы или другие устройства, работающие от пауэрбанка или зарядной станции.

Свечи также могут быть резервным источником света, однако их нельзя оставлять без присмотра. Перед выходом из комнаты или сном нужно обязательно убедиться, что все свечи полностью потушены.

Какой запас энергии может понадобиться во время блэкаута

Во время длительного блэкаута важно не остаться без связи. Телефон желательно заранее зарядить, а при возможности иметь дома один или несколько пауэрбанков. Кстати, модели пауэрбанков ёмкостью от 20 000 мАч могут использоваться также для планшетов и ноутбуков. Чтобы смартфон дольше работал без зарядки, можно включить режим энергосбережения и отключить ненужные приложения. Кроме того, важные номера телефонов — родственников, друзей или экстренных служб — стоит заранее записать на бумаге на всякий случай.

Для большего количества техники можно использовать и зарядную станцию, поскольку она способна питать несколько устройств одновременно — в зависимости от мощности и количества доступных выходов. Для более крупной бытовой техники могут понадобиться источник бесперебойного питания или генератор. При этом генератор нужно использовать осторожно и в соответствии с инструкцией производителя. Важно не допускать попадания угарного газа в помещение, поскольку это смертельно опасно.

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Еда и вода: что положить про запас

Для начала стоит подготовить запас наличных на семью на 2–3 дня на случай отсутствия электроэнергии, чтобы иметь возможность купить продукты или любые другие важные для жизни товары, поскольку во время блэкаута терминалы могут не работать, а в банкоматах может действовать лимит на снятие наличных.

В то же время на случай длительного отключения лучше запастись продуктами, которые не требуют холодильника или сложного приготовления. Это могут быть консервы, орехи, сухофрукты и печенье. Отдельно следует сделать запас питьевой воды на несколько дней вперёд —  это может понадобиться, если из-за отсутствия электроэнергии возникнут проблемы с водоснабжением.

Когда речь идёт о блэкауте зимой, удобно также использовать одноразовую посуду.

Если дома электрическая или индукционная плита, во время блэкаута она не будет работать. Одним из вариантов замены может стать портативная газовая туристическая плита. Использовать её нужно в соответствии с правилами безопасности и инструкцией производителя. Также заранее стоит позаботиться о необходимом запасе баллонов.

Кроме того, для сохранения готовой еды и напитков может пригодиться термос, а если электроэнергии нет длительное время и холодильник не работает, можно использовать сумку-холодильник.

Также стоит отметить, что во время отключения электроэнергии холодильник и морозильную камеру лучше держать закрытыми, поскольку это поможет дольше сохранять внутри необходимую температуру. Открывать дверцы стоит только при необходимости, чтобы продукты как можно дольше оставались пригодными к употреблению.

Интернет и связь во время отключения

Отсутствие электроэнергии не обязательно означает полную потерю доступа к интернету. Для поддержания работы роутера можно использовать пауэрбанк или зарядную станцию, если это позволяет оборудование. Также заранее стоит позаботиться о мобильной связи и заряженных телефонах. В случае начала блэкаута лучше сообщить близким, что с вами всё в порядке, а затем экономить заряд устройства. Радио на батарейках также может быть полезным источником информации, поскольку  позволяет получать сообщения даже тогда, когда другие средства связи недоступны.

Как сохранить тепло дома во время отключений

В холодное время года во время длительного отключения стоит как можно дольше сохранять тепло в доме. Для этого лучше держать окна закрытыми и уменьшить потери тепла. Также можно приобрести грелку или одеяло, которое нагревается благодаря небольшому портативному аккумулятору. Кроме того, можно набрать  горячую воду в обычные бутылки из-под воды, чтобы согреть конечности или нагреть постель, однако такой метод следует использовать осторожно, поскольку можно обжечь кожу.

Аптечка и предметы первой необходимости

В домашних запасах должны быть базовые медикаменты и простые медицинские принадлежности. Речь, в частности, идёт о жаропонижающих, средствах от головной боли и расстройства желудка, пластыре, бинте, спирте, термометре, пинцете и ножницах. Если кто-то из членов семьи нуждается в специальных медикаментах или имеет особые медицинские потребности, необходимо заранее проверить наличие необходимого запаса. Также стоит иметь дома влажные и сухие салфетки, средства для дезинфекции рук и поверхностей и другие необходимые средства гигиены.

Безопасность во время блэкаута

В темноте возрастает риск травмироваться, поэтому лучше до отключений провести генеральную уборку, чтобы всё находилось на своих местах. Кроме того, стоит сразу использовать фонарик или другой безопасный источник света.  Отдельного внимания также требуют открытые источники огня: например, свечи необходимо устанавливать на устойчивой поверхности и не оставлять без присмотра. Если используется генератор, нужно строго соблюдать инструкцию производителя. Угарный газ, который образуется во время его работы, опасен для человека, поэтому выхлопы не должны попадать в жилое помещение.

Чек-лист: что стоит подготовить заранее к блэкауту

Чтобы не собирать всё необходимое уже после отключения света, базовый набор можно подготовить заранее.

В нём стоит иметь:

  • фонарик и запасные батарейки;
    • свечи и спички;
      • заряженный пауэрбанк;
        • радио на батарейках;
          • запасные батарейки;
            • аптечку;
              • запас питьевой воды;
                • продукты длительного хранения;
                  • средства гигиены;
                    • зарядные кабели для основных устройств;
                      • средства для приготовления пищи без электричества;
                        • термос или термосумку;
                          • аккумуляторные лампы или другое автономное освещение.

                            Что можно купить дополнительно:

                            • портативный душ или сухой душ;
                              • переносную ёмкость с небольшим краном для ванной или кухни;
                                • грелки;
                                  • тёплую одежду;
                                    • одеяло с подогревом.

                                      Как подготовиться к блэкауту: советы украинцам от Минздрава02.12.22, 10:15 • 1093605 просмотров

                                      Алла Киосак

                                      Обществопубликации
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