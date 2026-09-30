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Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях

Киев • УНН

 • 5744 просмотра

После массированной атаки дронов рф подачу электроэнергии ограничили в Киеве и трех областях. В столице электричества может не быть до десяти часов.

Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях
Фото иллюстративное

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в трех областях из-за массированных ударов БПЛА ВС рф по энергосистеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную информацию Минэнерго. 

Свет по графикам будут подавать в Киевской, Черниговской, Житомирской областях и в городе Киеве.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — пообещали в профильном министерстве. 

Какая ситуация со светом сейчас в Киеве

По состоянию на вечер 30 сентября в столице ввели экстренные отключения света. Меньше всего света сегодня увидит очередь 6.1. Сейчас в двух районах города — Шевченковском и Голосеевском —  стоят троллейбусы и трамваи. Кроме того, по словам жителей и гостей столицы, отключили освещение на станциях метрополитена. 

По предварительной информации, в некоторых районах Киева света может не быть  в течение десяти часов.

Контекст 

 В ночь на 30 сентября Россия впервые с конца прошлого отопительного сезона массированно атаковала энергетику. В частности, в результате ракетно-дроновых атак повреждения получила Трипольская ТЭС. 

Александра Василенко

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