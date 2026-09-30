Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях
Киев • УНН
После массированной атаки дронов рф подачу электроэнергии ограничили в Киеве и трех областях. В столице электричества может не быть до десяти часов.
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в трех областях из-за массированных ударов БПЛА ВС рф по энергосистеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную информацию Минэнерго.
Свет по графикам будут подавать в Киевской, Черниговской, Житомирской областях и в городе Киеве.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — пообещали в профильном министерстве.
Какая ситуация со светом сейчас в Киеве
По состоянию на вечер 30 сентября в столице ввели экстренные отключения света. Меньше всего света сегодня увидит очередь 6.1. Сейчас в двух районах города — Шевченковском и Голосеевском — стоят троллейбусы и трамваи. Кроме того, по словам жителей и гостей столицы, отключили освещение на станциях метрополитена.
По предварительной информации, в некоторых районах Киева света может не быть в течение десяти часов.
Контекст
В ночь на 30 сентября Россия впервые с конца прошлого отопительного сезона массированно атаковала энергетику. В частности, в результате ракетно-дроновых атак повреждения получила Трипольская ТЭС.