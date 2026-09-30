Екстрені відключення: у двох районах Києва зупинили наземний електротранспорт, у метро "темно"
Київ • УНН
Через екстрені відключення світла транспорт не курсує у Шевченківському та Голосіївському районах. Повідомлення про проблеми в метро не підтверджені.
У Києві через екстрені відключення світла у двох районах тимчасово не курсує наземний електротранспорт. У соцмережах повідомляють, що у метро теж "темно", передає УНН.
Через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці
Крім того, тимчасово призупинено рух трамваїв №№1, 3 та тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 22-К, 23, 26, 27, 30, 35, 41.
Рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 19 організовано до Подільського депо.
У "Київпастрансі" закликали пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.
Додамо
У соцмережах повідомляють, що у метрополітені теж "темно" після запровадження екстрених відключень. Про які саме станції йдеться - невідомо.
Крім того, в одному з Telegram-каналів, що стежать за відключеннями зазначено, що без світла наразі 30% столиці, найбільше відключень в групі 6.1. Проте офіційно ця інформація наразі не підтверджена.
Нагадаємо
У Києві запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють.