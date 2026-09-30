Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai
Київ • УНН
Під час рейсу Дубай-Тель-Авів пілоти українського та російського походження побилися. Літак із 100 пасажирами сів у Саудівській Аравії.
У пасажирському літаку, який летів із Дубая до Тель-Авіва й подавав сигнали про аварію і викрадення, побилися пілоти. Вони мали українське та російське походження. Про це з посиланням на дані авіакомпанії повідомив ізраїльський "12 канал", пише УНН.
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На борту літака авіакомпанії Flydubai стався небезпечний інцидент, через який лайнер із 100 ізраїльськими пасажирами екстрено приземлився у Саудівській Аравії.
За даними ізраїльських ЗМІ, під час польоту між пілотами виникла бійка, під час якої один із них знепритомнів. За попередньою інформацією, конфлікт виник між пілотами російського та українського походження.
Через сутичку в кабіні було активовано коди 7700 та 7500, які сигналізують про захоплення літака. Судно почало стрімко втрачати висоту зі швидкістю майже 5000 метрів на хвилину.
Зазначається, що ізраїльські пасажири та члени екіпажу прорвалися до кабіни, аби зупинити пілота. Деякі пасажири отримали травми та мали сліди крові на одязі.
Як повідомляє "9 канал Израиль" із посиланням на джерело, один із пілотів почав різке зниження й ігнорував слова другого. Останній завадив розбити літак, вступивши в бійку.
У повітря піднімали винищувачі ВПС Ізраїлю та Саудівської Аравії. В Ізраїлі провели термінові консультації військово-політичного керівництва.
Літак приземлився у Саудівській Аравії. Місцева поліція затримала пілотів, а для пасажирів готують резервний рейс.
В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю поінформували, що інцидент під контролем і тепер уживають усіх заходів для безпечного повернення ізраїльських пасажирів до Ізраїлю.
Літак Flydubai подав сигнал про можливе викрадення - Ізраїль підняв у повітря винищувачі30.09.26, 10:17 • 2342 перегляди