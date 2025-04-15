Міністр енергетики США заявив, що за часів Трампа ціни на нафту будуть нижчими, ніж за попередньої адміністрації. За словами Кріса Райта, якщо зменшити перешкоди для інвестицій та побудови інфраструктури, можна знизити вартість постачання енергоносіїв.
Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.
Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
У 2024 році у світі зафіксовано 1518 страт, що є максимумом з 2015 року, причому більшість припадає на Близький Схід. Лідерами за кількістю страт є Іран, Ірак та Саудівська Аравія.
Бідні країни побоюються, що багаті держави не підтримають угоду з декарбонізації судноплавства, яка передбачає фінансування кліматичних заходів. Китай, Бразилія та Саудівська Аравія виступають проти податку.
Зеленський не допустить капітуляції, але путін сподівається на Трампа для дипломатичної перемоги. Україні загрожує ультиматум: мир за умовами путіна або втрата підтримки США.
Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.
Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.
Речник путіна пєсков заявив про мораторій рф на удари по енергетиці України, звинувативши Україну в атаках на енергооб'єкти рф. Також він повідомив про можливий візит до США кирила дмитрієва.
Прес-секретар Білого дому повідомила, що Дональд Трамп здійснить свою першу закордонну поїздку до Саудівської Аравії. Подробиці візиту будуть оголошені пізніше.
Дональд Трамп планує свій перший закордонний візит до Саудівської Аравії в середині травня. Переговори будуть зосереджені на інвестиціях, відносинах з країнами Перської затоки та конфлікту на Близькому Сході.
За словами представника рф, сторони обговорюють не лише метали, а й інші проєкти. Питання співпраці обговорять у квітні в Саудівській Аравії.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.
Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.
У кремлі заявили, що росія залишає за собою право не дотримуватися мораторію на обстріли енергооб'єктів, якщо Україна його порушить. З 18 березня рф обстріляла мінімум 8 об'єктів.
У Верховній Раді скасували звіт міністра закордонних справ Сибіги щодо перемовин у Саудівській Аравії. Замість нього запропонували представника Міністерства ветеранів.
В МЗС заявили, що з 25 березня діє угода з США про припинення атак на енергетичні об'єкти. При цьому, росія порушила домовленість, обстрілявши Херсон.
Після саміту в Парижі Макрон має намір проінформувати Трампа про європейську підтримку України та вимагати від Росії зобов'язань щодо припинення вогню. Обговорюється можливість розміщення європейських військ.
Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.
США запропонували Саудівській Аравії моніторити дотримання перемир'я на морі. У разі порушень, Штати реагуватимуть, спираючись на дані моніторингу.
Андрій Єрмак заявив, що переговори в Саудівській Аравії показали готовність України до співпраці з Трампом у питанні закінчення війни. На відміну від росії, яка, за його словами, просто грає в ігри.
Андрій Єрмак заявив, що вимога росії щодо послаблення санкцій є неприйнятною умовою для переговорів. Він наголосив на необхідності беззастережного припинення вогню.
Європейські чиновники вважають, що Трамп зіткнеться з важким рішенням щодо війни в Україні. путін вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню.
За посередництва США та Саудівської Аравії, укладено угоду про припинення вогню. росія отримає значно більше вигоди, ніж Україна, пише The Times.
Найближчі дні будуть вирішальними у визначенні, чи справді росія прагне миру, чи лише намагається ввести в оману США та світ. Тиск залишається єдиним способом боротьби з брехнею москви.
Президент України заявив, що рф перекручує домовленості щодо тиші в Чорному морі та припинення вогню по енергетиці. Він наголосив на важливості звільнення українських полонених.
Президент України очікує припинення вогню по енергетичних об'єктах та тишу на морі після заяв США. Зауважимо, що Білий дім вже оприлюднив заяви про перемовини з Україною та рф.
США та росія домовились про безпечне судноплавство в Чорному морі та розробку заходів щодо заборони ударів по енергооб'єктах. Також США допоможуть рф з експортом сільгосппродукції.
США та Україна домовились про заходи для безпечного судноплавства, обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Переговори відбулись в Ер-Ріяді за посередництва Саудівської Аравії.