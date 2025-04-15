Саудівська Аравія

"Ми знову на правильному шляху" - Єрмак про відносини між США та Україною

Андрій Єрмак заявив, що переговори в Саудівській Аравії показали готовність України до співпраці з Трампом у питанні закінчення війни. На відміну від росії, яка, за його словами, просто грає в ігри.