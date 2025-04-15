Саудівська Аравія

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 1256 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4580 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29364 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160102 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138464 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141484 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136058 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196690 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77715 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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14 квітня, 09:26 • 111287 перегляди

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В США прогнозують зниження цін на нафту за президентства Трампа

Міністр енергетики США заявив, що за часів Трампа ціни на нафту будуть нижчими, ніж за попередньої адміністрації. За словами Кріса Райта, якщо зменшити перешкоди для інвестицій та побудови інфраструктури, можна знизити вартість постачання енергоносіїв.

Економіка • 13 квітня, 22:38 • 3558 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.

Новини Світу • 13 квітня, 05:34 • 35824 перегляди

Макрон вважає, що Франція може визнати Палестинську державу в червні - Politico

Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.

Новини Світу • 10 квітня, 15:54 • 11634 перегляди

Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12378 перегляди

Кількість страт у світі досягла максимуму з 2015 року - Amnesty International

У 2024 році у світі зафіксовано 1518 страт, що є максимумом з 2015 року, причому більшість припадає на Близький Схід. Лідерами за кількістю страт є Іран, Ірак та Саудівська Аравія.

Новини Світу • 8 квітня, 07:28 • 16995 перегляди

Бідні країни побоюються, що багаті їх зрадять, відхрестившись від кліматичного збору у судноплавстві - The Guardian

Бідні країни побоюються, що багаті держави не підтримають угоду з декарбонізації судноплавства, яка передбачає фінансування кліматичних заходів. Китай, Бразилія та Саудівська Аравія виступають проти податку.

Новини Світу • 7 квітня, 09:38 • 10601 перегляди

The Telegraph: США можуть поставити Києву ультиматум - або мирна угода путіна, або втрата підтримки

Зеленський не допустить капітуляції, але путін сподівається на Трампа для дипломатичної перемоги. Україні загрожує ультиматум: мир за умовами путіна або втрата підтримки США.

Війна • 7 квітня, 00:37 • 187742 перегляди

Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.

Війна • 4 квітня, 23:33 • 7986 перегляди

Іран залишає хуситів під невпинним бомбардуванням США - The Telegraph

Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.

Новини Світу • 4 квітня, 08:55 • 10460 перегляди

пєсков цинічно заявив, що рф не б’є по енергооб’єктах України

Речник путіна пєсков заявив про мораторій рф на удари по енергетиці України, звинувативши Україну в атаках на енергооб'єкти рф. Також він повідомив про можливий візит до США кирила дмитрієва.

Війна • 2 квітня, 10:48 • 19850 перегляди

Трамп відвідає Саудівську Аравію з першим закордонним візитом - Білий дім

Прес-секретар Білого дому повідомила, що Дональд Трамп здійснить свою першу закордонну поїздку до Саудівської Аравії. Подробиці візиту будуть оголошені пізніше.

Новини Світу • 1 квітня, 17:41 • 18824 перегляди

Трамп у травні здійснить свій перший міжнародний візит до Саудівської Аравії - ЗМІ

Дональд Трамп планує свій перший закордонний візит до Саудівської Аравії в середині травня. Переговори будуть зосереджені на інвестиціях, відносинах з країнами Перської затоки та конфлікту на Близькому Сході.

Новини Світу • 31 березня, 06:25 • 27820 перегляди

росія і США розпочали перемовини щодо проектів рідкоземів у рф - представник путіна

За словами представника рф, сторони обговорюють не лише метали, а й інші проєкти. Питання співпраці обговорять у квітні в Саудівській Аравії.

Новини Світу • 31 березня, 06:01 • 10279 перегляди

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.

Війна • 29 березня, 14:13 • 136312 перегляди

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Володимир Зеленський заявив, що угода про тишу повинна поширюватися на портову інфраструктуру та міста, де вона розташована, включаючи Одесу та Миколаїв. Моніторинг можуть здійснювати США, Туреччина та інші країни.

Війна • 28 березня, 18:47 • 43109 перегляди

У кремлі вигадали відмазку, щоб залишати право порушувати мораторій на обстріли

У кремлі заявили, що росія залишає за собою право не дотримуватися мораторію на обстріли енергооб'єктів, якщо Україна його порушить. З 18 березня рф обстріляла мінімум 8 об'єктів.

Війна • 28 березня, 12:18 • 32583 перегляди

Сибіги у Раді зі звітом про переговори у Саудівській Аравії не буде, попри вимогу депутатів - нардеп

У Верховній Раді скасували звіт міністра закордонних справ Сибіги щодо перемовин у Саудівській Аравії. Замість нього запропонували представника Міністерства ветеранів.

Політика • 28 березня, 08:00 • 37793 перегляди

"Дата 18 березня є суто вигаданою рф": у МЗС назвали офіційну дату припинення вогню по енергетичній інфраструктурі

В МЗС заявили, що з 25 березня діє угода з США про припинення атак на енергетичні об'єкти. При цьому, росія порушила домовленість, обстрілявши Херсон.

Війна • 27 березня, 16:43 • 30354 перегляди

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Після саміту в Парижі Макрон має намір проінформувати Трампа про європейську підтримку України та вимагати від Росії зобов'язань щодо припинення вогню. Обговорюється можливість розміщення європейських військ.

Війна • 27 березня, 07:58 • 135679 перегляди

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.

Війна • 26 березня, 16:19 • 61322 перегляди

США пропонували Саудівській Аравії моніторити порушення перемир’я на морі – ОП

США запропонували Саудівській Аравії моніторити дотримання перемир'я на морі. У разі порушень, Штати реагуватимуть, спираючись на дані моніторингу.

Політика • 26 березня, 15:54 • 29011 перегляди

"Ми знову на правильному шляху" - Єрмак про відносини між США та Україною 

Андрій Єрмак заявив, що переговори в Саудівській Аравії показали готовність України до співпраці з Трампом у питанні закінчення війни. На відміну від росії, яка, за його словами, просто грає в ігри.

Політика • 26 березня, 14:01 • 20229 перегляди

росія не готова до беззастережного припинення вогню - ОП

Андрій Єрмак заявив, що вимога росії щодо послаблення санкцій є неприйнятною умовою для переговорів. Він наголосив на необхідності беззастережного припинення вогню.

Війна • 26 березня, 13:50 • 24077 перегляди

Європа бачить, що путін змушує Трампа зробити жорсткий вибір щодо України - Bloomberg

Європейські чиновники вважають, що Трамп зіткнеться з важким рішенням щодо війни в Україні. путін вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню.

Війна • 26 березня, 12:00 • 32379 перегляди

The Times: угода про припинення вогню в Чорному морі стане перемогою путіна

За посередництва США та Саудівської Аравії, укладено угоду про припинення вогню. росія отримає значно більше вигоди, ніж Україна, пише The Times.

Війна • 26 березня, 08:18 • 31614 перегляди

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Найближчі дні будуть вирішальними у визначенні, чи справді росія прагне миру, чи лише намагається ввести в оману США та світ. Тиск залишається єдиним способом боротьби з брехнею москви.

Війна • 25 березня, 20:34 • 26800 перегляди

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

Президент України заявив, що рф перекручує домовленості щодо тиші в Чорному морі та припинення вогню по енергетиці. Він наголосив на важливості звільнення українських полонених.

Війна • 25 березня, 20:11 • 26255 перегляди

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Президент України очікує припинення вогню по енергетичних об'єктах та тишу на морі після заяв США. Зауважимо, що Білий дім вже оприлюднив заяви про перемовини з Україною та рф.

Війна • 25 березня, 17:34 • 42661 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

США та росія домовились про безпечне судноплавство в Чорному морі та розробку заходів щодо заборони ударів по енергооб'єктах. Також США допоможуть рф з експортом сільгосппродукції.

Війна • 25 березня, 15:32 • 55202 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

США та Україна домовились про заходи для безпечного судноплавства, обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Переговори відбулись в Ер-Ріяді за посередництва Саудівської Аравії.

Війна • 25 березня, 15:09 • 258165 перегляди