Саудівська Аравія відновила роботу головного аеропорту попри погрози хуситів

Саудівська Аравія 25 жовтня частково відновила роботу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, який закрили після атаки хуситів. Бойовики вже пригрозили новими ударами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Аеропорт не працював із 10 жовтня після нападу, внаслідок якого загинули 13 людей. Відповідальність за атаку взяли на себе хусити.

Наразі відновили роботу 2 термінали для внутрішніх і міжнародних рейсів. Однак, за даними Flightradar24, авіасполучення залишається обмеженим.

Хусити погрожують новими атаками

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що аеропорт залишається "військовою ціллю", та закликав пасажирів і авіакомпанії уникати його.

Тим часом 25 жовтня саудівська ППО перехопила нову хвилю ракет і безпілотників. Унаслідок падіння уламків збитих ракет постраждали 2 людини, пошкоджені будинки та автомобілі.

За даними саудівської коаліції, лише за 1-11 жовтня хусити здійснили 20 атак на аеропорт.

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