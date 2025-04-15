Еммануель Макрон

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна прагне отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів для прискорення і здешевлення процесу. В обмін готова ділитися власними технологіями, зокрема в галузі дронів і ракет.