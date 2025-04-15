Еммануель Макрон

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20889 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138773 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129050 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127033 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129136 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193327 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76917 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164119 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115638 перегляди

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Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Політика • 14 квітня, 19:46 • 2256 перегляди

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.

Економіка • 14 квітня, 15:37 • 9394 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4358 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8972 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.

Політика • 13 квітня, 13:53 • 7702 перегляди

Алжир погрожує Франції через затримання консула

Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.

Новини Світу • 13 квітня, 01:07 • 4023 перегляди

Макрон вважає, що Франція може визнати Палестинську державу в червні - Politico

Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.

Новини Світу • 10 квітня, 15:54 • 11632 перегляди

Жодних гаджетів у школах: Франція посилює заборону на телефони для учнів 11-15 років

У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Новини Світу • 10 квітня, 13:06 • 10654 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9443 перегляди

Трагедія у Кривому Розі: Макрон жорстко висловився щодо росії

Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі, наголосивши на терміновій необхідності припинення російських ударів та закликавши до рішучих дій.

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У столиці Франції напружена ситуація: тисячі протестують проти заборони Ле Пен балотуватися, є також мітинг у відповідь

У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження. Ліві організували контрдемонстрацію, лідерка побоюється, що не зможе балотуватися у 2027.

Новини Світу • 6 квітня, 16:16 • 16278 перегляди

Макрон може стати головним у переговорах із путіним зі сторони Європи

Еммануель Макрон може взяти на себе роль посередника між Європою та володимиром путіним для переговорів про мир в Україні. Він готовий відновити контакти з кремлем, коли настане слушний час.

Політика • 4 квітня, 23:52 • 7498 перегляди

рф намагається виторгувати у Заходу заморожені активи – Зеленський

росія намагається повернути 300 мільярдів доларів заморожених активів, пропонуючи країнам придбати товари в обмін на допомогу. Зеленський заявив, що Європа не збирається їх віддавати.

Політика • 4 квітня, 18:19 • 11079 перегляди

Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&amp;M та інших компаній, що залежать від імпорту.

Економіка • 4 квітня, 10:30 • 4678 перегляди

Макрон закликав призупинити інвестиції ЄС в США - Reuters

Президент Франції закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США через мита. Він запропонував потужнішу відповідь на тарифи та використати механізм протидії примусу з боку США.

Новини Світу • 4 квітня, 06:37 • 8398 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9736 перегляди

"Закон один для всіх": Макрон вперше прокоментував судовий вирок щодо Марін Ле Пен

Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.

Новини Світу • 2 квітня, 13:10 • 12302 перегляди

Литва підтвердила готовність долучитися до "коаліції охочих" та закликає до посилення тиску на росію

Литва готова долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Кястутіс Будріс закликав посилити тиск на рф санкціями та використанням заморожених активів.

Війна • 1 квітня, 10:25 • 21192 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Зеленський провів розмову з прем'єром Британії, обговорили спільні кроки для миру та безпеки. Готується зустріч військових представників для підготовки контингентів.

Війна • 31 березня, 18:26 • 174861 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

Ліндсі Гойл заявив, що Британія рішуче налаштована підтримати мир в Україні. Також Британія готова розмістити своїх військових в Україні на невизначений термін.

Війна • 31 березня, 15:14 • 44409 перегляди

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.

Війна • 30 березня, 18:42 • 40967 перегляди

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна отримала доступ до європейських розвідданих, технологій та складів з боєприпасами. Також держава отримала ліцензії на виробництво ППО та інвестиції у виробництво дронів і ракет.

Війна • 28 березня, 17:32 • 44114 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Україна планує провести зустріч з представниками Генштабів основних країн, готових надати військовий контингент. Францію та Британію запрошено для обговорення інфраструктури.

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Мелоні висловила підтримку Трампу та виступила проти європейських “сил заспокоєння” в Україні

Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.

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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

Політика • 28 березня, 09:22 • 39616 перегляди

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Лідери країн Європи не дійшли згоди щодо миротворців в Україні. Франція та Британія наполягають на власних військах, Італія готова до місії ООН, а Польща відмовилась від відправки військових.

Війна • 28 березня, 07:34 • 148864 перегляди

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до франко-британської місії можуть долучитися інші країни. Він запросив представників коаліції для розробки плану щодо контингенту.

Війна • 27 березня, 19:22 • 38657 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588037 перегляди

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна прагне отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів для прискорення і здешевлення процесу. В обмін готова ділитися власними технологіями, зокрема в галузі дронів і ракет.

Війна • 27 березня, 17:43 • 56512 перегляди

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

На саміті обговорили посилення України допомогою, ресурсами та пакетами допомоги, а також тиск на росію. Ухвалено рішення щодо підтримки України та розбудови безпеки в Європі.

Війна • 27 березня, 17:24 • 50707 перегляди