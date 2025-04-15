Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.
Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.
Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.
У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі, наголосивши на терміновій необхідності припинення російських ударів та закликавши до рішучих дій.
У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження. Ліві організували контрдемонстрацію, лідерка побоюється, що не зможе балотуватися у 2027.
Еммануель Макрон може взяти на себе роль посередника між Європою та володимиром путіним для переговорів про мир в Україні. Він готовий відновити контакти з кремлем, коли настане слушний час.
росія намагається повернути 300 мільярдів доларів заморожених активів, пропонуючи країнам придбати товари в обмін на допомогу. Зеленський заявив, що Європа не збирається їх віддавати.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній, що залежать від імпорту.
Президент Франції закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США через мита. Він запропонував потужнішу відповідь на тарифи та використати механізм протидії примусу з боку США.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.
Литва готова долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Кястутіс Будріс закликав посилити тиск на рф санкціями та використанням заморожених активів.
Зеленський провів розмову з прем'єром Британії, обговорили спільні кроки для миру та безпеки. Готується зустріч військових представників для підготовки контингентів.
Ліндсі Гойл заявив, що Британія рішуче налаштована підтримати мир в Україні. Також Британія готова розмістити своїх військових в Україні на невизначений термін.
Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.
Україна отримала доступ до європейських розвідданих, технологій та складів з боєприпасами. Також держава отримала ліцензії на виробництво ППО та інвестиції у виробництво дронів і ракет.
Україна планує провести зустріч з представниками Генштабів основних країн, готових надати військовий контингент. Францію та Британію запрошено для обговорення інфраструктури.
Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.
ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.
Лідери країн Європи не дійшли згоди щодо миротворців в Україні. Франція та Британія наполягають на власних військах, Італія готова до місії ООН, а Польща відмовилась від відправки військових.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до франко-британської місії можуть долучитися інші країни. Він запросив представників коаліції для розробки плану щодо контингенту.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Україна прагне отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів для прискорення і здешевлення процесу. В обмін готова ділитися власними технологіями, зокрема в галузі дронів і ракет.
На саміті обговорили посилення України допомогою, ресурсами та пакетами допомоги, а також тиск на росію. Ухвалено рішення щодо підтримки України та розбудови безпеки в Європі.