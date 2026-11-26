Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що угода щодо бюджету ЄС має бути досягнута до 31 грудня. Він попередив, що після цієї дати не дасть своєї згоди, а також зазначив, що не схвалить "незбалансовану угоду", передає УНН із посиланням на Rapporteur.

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Еммануель Макрон знову заявив, що, з огляду на президентські вибори у Франції, заплановані на квітень, у нього не буде "політичних умов" для затвердження угоди щодо Багаторічної фінансової програми (БФП) після настання нового року.

За його словами, якщо угоди досягти не вдасться, "обговорення відновляться у другій половині року".

"Дискусії можуть відбуватися на технічному рівні протягом першої половини 2027 року, але офіційно вони відновляться лише в другій половині 2027 року", — зазначив він.

"Це, безумовно, означатиме значно більший тиск і ризик необхідності запровадження перехідного періоду, протягом якого діятимуть тимчасові домовленості (розраховані на 12 місяців). Це означає, що бюджет не буде повністю узгоджений до 1 січня 2028 року. Тому я не вважаю, що це найкращий варіант для Європи", — додав він.

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Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на ув'язці бюджету ЄС та допомоги Україні на наступний рік та наступні роки, стверджуючи, що всі держави-члени повинні робити свій внесок.

Однак чотири країни - Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія - категорично відкинули цей план. Вони можуть скористатися своїм правом вето.

Як пише Rapporteur, більшість не очікують на укладення угоди цього тижня, але Кошта, за підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, прагне укласти угоду до Різдва.