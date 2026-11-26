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Сильні дощі, вітри, повені та високі припливи охопили східне й західне узбережжя США, спричинивши транспортні колапси та скасування щонайменше двох масштабних святкових парадів до Дня подяки, передає УНН із посиланням на The Guardian.

На Східному узбережжі влада Філадельфії вирішила прибрати парад до Дня подяки з вулиць міста; натомість захід відбудеться у форматі "альтернативної телевізійної події".

У Нью-Йорку парад Macy’s, відомий своїми величезними надувними фігурами, перенесли на суботу. За попередніми оцінками, повторне наповнення цих фігур гелієм коштуватиме 1,7 мільйона доларів.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул оголосила надзвичайний стан у кількох регіонах штату через складні погодні умови.

"Я закликаю всіх бути готовими, зберігати пильність, стежити за новинами та залишатися обережними", — заявила вона.

Мер Нью-Йорка у своєму зверненні до подорожувальників порадив "закладати додатковий час на дорогу й бути дуже обережними. Вирушайте в дорогу раніше і будьте готові до того, що, можливо, доведеться затриматися в дорозі довше, ніж планувалося. Жоден пункт призначення не вартий того, щоб ризикувати власною безпекою".

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У штаті Нью-Джерсі губернаторка Мікі Шеррілл оголосила надзвичайний стан на всій території штату. Вона звернулася до жителів із проханням "уникати поїздок дорогами після початку шторму та суворо дотримуватися всіх вказівок місцевої влади, зокрема й наказів про евакуацію".

В Атлантик-Сіті мешканців районів, схильних до підтоплень, наполегливо закликали евакуюватися добровільно.

"Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Це більше схоже на тропічний шторм, ніж на звичайний північно-східний шторм", — зазначив мер Атлантик-Сіті Марті Смолл-старший.

На Західному узбережжі сильні вітри та аномально високі припливи спричинили підтоплення населених пунктів, призвели до оголошення попереджень про повені, а також зруйнували частину муніципального пірса в місті Пасіфіка-Біч (Каліфорнія).

Влада попередила місцевих жителів, що "у воді або на березі можуть опинитися уламки конструкцій чи сміття. Якщо ви помітите такі предмети, не чіпайте їх, а повідомте про це відповідні служби".

На північ від Сан-Франциско влада округу Марін оголосила попередження про можливу евакуацію для жителів прибережних районів у Стінсон-Біч. Повідомляється, що високі хвилі, очікувані протягом дня, можуть призвести до потрапляння води та уламків на дороги й у житлові будинки.

Національна метеорологічна служба США прогнозує, що шторм вплине на авіасполучення в аеропортах східної частини країни — від Дня подяки до ранку п’ятниці. Несприятливі авіаційні умови включають знижену видимість, посилення турбулентності, сильний вітер та обмерзання літаків.

FlightAware повідомив про 596 затримок у межах, до або з Сполучених Штатів у четвер та 844 скасування. У середу було затримано понад 6000 рейсів.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що прибережні шторми стануть викликом для подорожей на свята. "Якщо ви летите, не кваптеся до аеропорту та залишайтеся на зв'язку зі своєю авіакомпанією, щоб отримувати останні оновлення", – написав він у дописі на X.

Даффі сказав, що він усвідомлює та співчуває "незручностям, які будь-яка втрата часу спричиняє мандрівникам, які, зрозуміло, прагнуть бути зі своїми сім'ями, але нашим головним пріоритетом завжди буде ваша безпека".

Попередження та спостереження щодо зимових штормів також були опубліковані для деяких районів Міссурі та Іллінойсу, очікується до 13 дюймів снігу навколо Сент-Луїса до четверга вдень.

Південна Флорида зіткнеться з ще одним днем постійних дощів, повеней та можливих торнадо. За даними Національної метеорологічної служби Маямі, в районах навколо Маямі очікується від 2 до 4 дюймів опадів, а в окремих районах – від 5 до 6 дюймів.

Торнадо пронісся по землі в Бойнтон-Гарденс в окрузі Палм-Біч, за 25 миль на північ від Мар-а-Лаго, де Дональд Трамп святкує свято.

З іншого боку, до вечора неділі над центральними/південними Скелястими горами розвинуться високі тиски, а ясне небо та легкий вітер викличуть попередження про заморозки над південною частиною Нью-Мексико та південно-східною Аризоною. Також діє попередження про заморозки в деяких частинах західного Техасу.