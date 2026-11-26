З'явилась підбірка чудових місць, які варто відвідати в GTA VІ. У штаті Леоніда є чимало куточків, де можна сховатися від насильства та злочинності, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Гора Калага

У штаті Леоніда гора Калага — це найвища точка. Вгору ведуть велосипедні та пішохідні маршрути, а якщо вам до вподоби полювання — тут знайдеться вдосталь можливостей і для цього.

Зоопарк "Вайлдленд" (Wildland Zoo)

У Вайс-Сіті є зоопарк. Він розташований на острові Ваксман і став домівкою для тигрів, мавп, какаду та інших тварин — це дуже миле місце для прогулянки під час побачення. Також тут є власний жвавий приватний пляж із баром.

Меморіальний острів Салтон

На цьому маленькому острові встановлено меморіальну скульптуру, проте місцева тусовка з Вайс-Сіті також приходить сюди влаштувати пікнік і скупатися в океані. Звідси зовсім недалеко до острова Веспуччі — можна швидко дістатися на гідроциклі, якщо хочете поглянути на дуже гарні будинки (а заодно й поцупити розкішні автомобілі).

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Маяк Сент-Люсія

Піщані дюни навколо парку штату Річард-Бербоун більше нагадують узбережжя Шотландії, ніж Флориди: там усюди викинуті на берег дерева й оголені скелі. Це також чудове місце, щоб поповнити свій щоденник спостережень за дикою природою, зафіксувавши тамтешніх морських птахів. На острові Гардін, що неподалік від узбережжя, височіє маяк, названий на честь Люсії; з його вершини відкривається один із найкращих краєвидів у всій Леоніді.

Художній музей у Фламі

Пам’ятаєте желейних ведмедиків у воді в центрі Вайс-Сіті? Вони є частиною ігрового художнього музею, де також можна побачити й інші інсталяції та скульптури.

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Острів Далтон

Щоб дістатися до цього дивовижно ідеального маленького острова, доведеться скористатися поромною переправою (або позичити гелікоптер), але він вартий того, щоб його відвідати. У самому центрі острова розташований великий і доволі дивний арт-об’єкт. До того ж, там весело кататися на гольф-карі й дратувати місцевих жителів у їхніх розкішних багатоквартирних будинках.

Нічний клуб "Nine1Nine"

За сюжетом ви відвідаєте більшість нічних клубів Вайс-Сіті — за винятком цього. Це поєднання стриптиз-клубу й бару, яке виглядає значно солідніше за "Delights Cabaret". Завітайте туди, щоб потанцювати в атмосфері, де розкіш межує з розпустою.

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