У ніч на 26 листопада низка регіонів росії та тимчасово окупованих територій України опинилася під атакою безпілотників, лунали численні вибухи, працювала ППО та запроваджували обмеження в аеропортах. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

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У Невинномиську Ставропольського краю атакували електростанцію, яка забезпечує електроенергією, зокрема, підприємство з виробництва компонентів для вибухівки. Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів. Влада підтвердила пошкодження та перевела всі школи міста на дистанційне навчання.

У Башкортостані, за попередньою інформацією, під ударом опинився об'єкт нафтотранспортної інфраструктури компанії "Транснефть-Урал". У Валуйках Бєлгородської області після атаки виникла пожежа, пошкоджено супермаркет та магазин піротехніки. Загалом в області повідомили про 2 постраждалих.

Безпілотники атакували промзону Невинномиська в рф, де працює завод із виробництва компонентів для вибухівки

Численні вибухи та роботу російської ППО також фіксували в тимчасово окупованих Маріуполі, Бердянську та Приазов'ї. Інформацію про можливі влучання уточнюють.

Де працювала російська ППО та обмежували польоти

За словами Андрющенка, роботу протиповітряної оборони фіксували в Ростовській, Воронезькій, Тульській та Пензенській областях, а також у Краснодарському краї. На Воронежчині повідомляють про пошкодження кількох будинків.

Тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували в аеропортах Краснодара, Волгограда, Ульяновська, Уфи та Калінінграда.

Станом на ранок загроза атак безпілотників, за інформацією Андрющенка, зберігалася в 10 регіонах росії.

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