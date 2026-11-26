Від Ставропольського краю до Башкортостану – де в російських регіонах було гучно та неспокійно цієї ночі
Київ • УНН
У Невинномиську пошкоджено електростанцію, а у Валуйках спалахнула пожежа й постраждали двоє людей. ППО працювала в кількох регіонах Росії.
У ніч на 26 листопада низка регіонів росії та тимчасово окупованих територій України опинилася під атакою безпілотників, лунали численні вибухи, працювала ППО та запроваджували обмеження в аеропортах. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.
Деталі
У Невинномиську Ставропольського краю атакували електростанцію, яка забезпечує електроенергією, зокрема, підприємство з виробництва компонентів для вибухівки. Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів. Влада підтвердила пошкодження та перевела всі школи міста на дистанційне навчання.
У Башкортостані, за попередньою інформацією, під ударом опинився об'єкт нафтотранспортної інфраструктури компанії "Транснефть-Урал". У Валуйках Бєлгородської області після атаки виникла пожежа, пошкоджено супермаркет та магазин піротехніки. Загалом в області повідомили про 2 постраждалих.
Безпілотники атакували промзону Невинномиська в рф, де працює завод із виробництва компонентів для вибухівки26.11.26, 06:38 • 14103 перегляди
Численні вибухи та роботу російської ППО також фіксували в тимчасово окупованих Маріуполі, Бердянську та Приазов'ї. Інформацію про можливі влучання уточнюють.
Де працювала російська ППО та обмежували польоти
За словами Андрющенка, роботу протиповітряної оборони фіксували в Ростовській, Воронезькій, Тульській та Пензенській областях, а також у Краснодарському краї. На Воронежчині повідомляють про пошкодження кількох будинків.
Тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запроваджували в аеропортах Краснодара, Волгограда, Ульяновська, Уфи та Калінінграда.
Станом на ранок загроза атак безпілотників, за інформацією Андрющенка, зберігалася в 10 регіонах росії.
росія обмежила польоти цивільної авіації над Калінінградом на тлі масштабних навчань НАТО в Литві26.11.26, 07:41 • 2236 переглядiв