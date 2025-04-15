Чорне море

В Чорному морі два кораблі рф з "Калібрами": до восьми ракет напоготові

В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.