Чорне море

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25225 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153346 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134605 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137332 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133419 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133720 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195901 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77491 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164575 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116758 перегляди

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У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"

В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 15 квітня, 03:34 • 3122 перегляди

У Туреччині обговорять безпеку Чорного моря, представників росії не очікують

В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.

Війна • 14 квітня, 05:35 • 3796 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".

Війна • 14 квітня, 04:06 • 3826 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

В Анкарі 15-16 квітня делегації України та росії обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі. Українська сторона наполягає на припиненні вогню по портах.

Війна • 13 квітня, 12:53 • 7998 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.

Війна • 13 квітня, 03:13 • 20540 перегляди

Ціни на нафту знизилися на тлі загострення Трампом торгової війни з Китаєм

Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.

Економіка • 10 квітня, 07:16 • 10595 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".

Війна • 10 квітня, 04:20 • 98507 перегляди

Забруднення моря пальмовою олією та збитки на понад 2 млн доларів: старпому іноземного судна повідомили про підозру

Старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні моря пальмовою олією в акваторії порту "Південний". Збитки оцінюються у понад 2 млн доларів США.

Кримінал та НП • 9 квітня, 12:37 • 8050 перегляди

рф заявила про збиття 158 українських безпілотників над низкою регіонів

Міноборони РФ заявило про збиття 158 українських дронів, націлених на російські регіони та Крим. Найбільше збито у краснодарському краї та ростовській області.

Новини Світу • 9 квітня, 04:23 • 3837 перегляди

рф тримає в Середземному морі 26 ракет "Калібр" на трьох кораблях

В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 9 квітня, 03:25 • 4877 перегляди

Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9405 перегляди

У Середземному морі перебувають 3 кораблі агресора з 26 "Калібрами" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться три ворожі судна, озброєні ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 26 одиниць. У Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано.

Війна • 8 квітня, 03:15 • 6831 перегляди

У Криму зафіксовано масову загибель дельфінів через дії окупантів

В окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки. Екосистема Чорного моря опинилася під загрозою.

Війна • 7 квітня, 23:55 • 4317 перегляди

Кандидат у президенти Румунії Понта обіцяє припинити експорт зерна з України - Reuters

Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.

Політика • 7 квітня, 19:11 • 10206 перегляди

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, але є загроза з Середземного - ВМС ЗСУ

В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі знаходяться 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр".

Війна • 7 квітня, 04:35 • 5490 перегляди

росія вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" на борту: про ситуацію повідомили у ВМС

В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель з ракетами "Калібр". Загальний залп до чотирьох ракет. В Середземному морі три кораблі з 26 ракетами.

Війна • 5 квітня, 05:17 • 9682 перегляди

Зустріч переговорників США та рф у Вашингтоні: у Білому домі чекають доповіді дмитрієва путіну - Bloomberg

США чекають на доповідь Дмитрієва путіну про зустріч з Віткоффом щодо переговорів по Україні. Американські чиновники розчаровані повільним ходом переговорів з боку москви.

Війна • 4 квітня, 04:11 • 4531 перегляди

У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".

Війна • 4 квітня, 03:45 • 4581 перегляди

День народження мобільного телефону та Всесвітній день вечірки: що ще сьогодні можна відзначити

3 квітня відзначають День мобільного телефону, штрих-коду, Всесвітній день вечірки та День водних тварин. Також сьогодні День пам’яті Микити Сповідника та іменини у Микити, Івана, Феодосії.

Суспільство • 3 квітня, 03:20 • 5637 перегляди

У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 3 квітня, 03:16 • 6718 перегляди

У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту

В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.

Війна • 2 квітня, 03:43 • 11849 перегляди

Одеса та район під загрозою атаки ударними безпілотниками - ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загрозу атаки ударними дронами. Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Війна • 1 квітня, 21:51 • 10776 перегляди

В Чорному морі два кораблі рф з "Калібрами": до восьми ракет напоготові

В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.

Війна • 1 квітня, 03:22 • 16396 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

Рустем Умєров вказав понад 1,6 млн грн зарплати у декларації за 2024 рік. Його дружина отримала 1,8 млн грн, а також він має квартиру в США.

Політика • 31 березня, 14:18 • 39045 перегляди

У Чорному морі чергують російські кораблі: є загроза ракетного удару

В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет із залпом до 26 ракет.

Війна • 31 березня, 04:38 • 13979 перегляди

Що робитиме Україна, якщо рф порушить перемир'я в Чорному морі: відповідь ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ заявили, що Україна відповість на порушення росією перемир'я в Чорному морі. Для Києва важливе припинення обстрілів інфраструктури портів та безпека зернового коридору.

Війна • 30 березня, 22:16 • 13899 перегляди

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

Дмитро Плетенчук спростував інформацію про те, що Україна отримала координати крейсера "москва" від США. Він наголосив, що операція була спланована виключно ВМС ЗСУ.

Війна • 30 березня, 16:51 • 61490 перегляди

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.

Війна • 29 березня, 14:13 • 136312 перегляди

Припинення вогню в торговельному секторі Чорного моря "майже досягнуто", вважає віцепрезидент США 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про нібито "припинення вогню" в енергетичній інфраструктурі та прогрес в угоді щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.

Війна • 29 березня, 11:59 • 33591 перегляди

Небезпека з моря: росія тримає 2 ракетоносії

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 4 ворожі кораблі.

Війна • 29 березня, 04:46 • 16052 перегляди