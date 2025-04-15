Чорне море

В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.
В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.
В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".
В Анкарі 15-16 квітня делегації України та росії обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі. Українська сторона наполягає на припиненні вогню по портах.
13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.
Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.
За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".
Старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні моря пальмовою олією в акваторії порту "Південний". Збитки оцінюються у понад 2 млн доларів США.
Міноборони РФ заявило про збиття 158 українських дронів, націлених на російські регіони та Крим. Найбільше збито у краснодарському краї та ростовській області.
В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
В акваторії Середземного моря знаходяться три ворожі судна, озброєні ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 26 одиниць. У Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано.
В окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки. Екосистема Чорного моря опинилася під загрозою.
Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через порти Румунії, щоб захистити місцевих фермерів. Він також планує збільшити витрати на оборону та підтримати Молдову у разі агресії.
В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі знаходяться 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр".
В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель з ракетами "Калібр". Загальний залп до чотирьох ракет. В Середземному морі три кораблі з 26 ракетами.
США чекають на доповідь Дмитрієва путіну про зустріч з Віткоффом щодо переговорів по Україні. Американські чиновники розчаровані повільним ходом переговорів з боку москви.
Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".
3 квітня відзначають День мобільного телефону, штрих-коду, Всесвітній день вечірки та День водних тварин. Також сьогодні День пам’яті Микити Сповідника та іменини у Микити, Івана, Феодосії.
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.
В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загрозу атаки ударними дронами. Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.
Рустем Умєров вказав понад 1,6 млн грн зарплати у декларації за 2024 рік. Його дружина отримала 1,8 млн грн, а також він має квартиру в США.
В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет із залпом до 26 ракет.
ВМС ЗСУ заявили, що Україна відповість на порушення росією перемир'я в Чорному морі. Для Києва важливе припинення обстрілів інфраструктури портів та безпека зернового коридору.
Дмитро Плетенчук спростував інформацію про те, що Україна отримала координати крейсера "москва" від США. Він наголосив, що операція була спланована виключно ВМС ЗСУ.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про нібито "припинення вогню" в енергетичній інфраструктурі та прогрес в угоді щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.
В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 4 ворожі кораблі.