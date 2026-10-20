Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море

Колаж УНН

Європейський парламент 20 жовтня провів у Страсбурзі дебати щодо посилення атак на торгівельні судна в Чорному морі. ЄС розглядає посилення морського спостереження, протидії дронам і дипломатичного тиску на росію.

Детальніше про те, як Євросоюз пропонує захищати Чорне море від свавілля рф, розповідає УНН.

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Поштовхом до дебатів стала серія ударів по цивільних суднах поблизу Румунії та Болгарії, які входять до ЄС і НАТО. За словами глави європейської дипломатії Каї Каллас, в регіоні за десять днів сталися шість атак імовірно російських дронів.

"Ризики вже виходять за межі українських портів: під загрозою життя моряків, торгівельні маршрути та безпека сусідніх держав. ЄС має реагувати економічними, безпековими й дипломатичними заходами", — наголосила глава європейської дипломатії.

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15 жовтня Reuters повідомило про ураження двох танкерів поблизу румунського узбережжя. Судно Wine Trader під прапором Сан-Марино атакували біля входу до Сулінського каналу, за межами територіальних вод Румунії. Із 12 моряків урятували п'ятьох, ще сімох шукали рятувальники. Танкер Yara J під прапором Коморських Островів зазнав удару в румунських водах. На його борту виникла пожежа, однак екіпаж не постраждав.

Президент Румунії Нікушор Дан своєю чергою підтвердив удари дронів, але не назвав їхнього походження. Джерело Reuters у НАТО назвало дрони російськими. 17 жовтня румунські F-16 збили ще два дрони над територіальними водами країни. У міноборони Румунії припустили, що це Geran-4.

Наслідки агресії росії в ЧМ для українського морського експорту

За оцінкою, озвученою Каллас, через удари по експортних маршрутах Україна втрачає приблизно 60 млн євро надходжень щодня. Від середини липня росія посилила атаки на аграрну інфраструктуру, чорноморські й дунайські порти, зерносховища, судна та логістичні вузли.

Це на тлі того, що морські перевезення залишаються основою експорту зерна. Близько 90% ключових українських аграрних експортних товарів проходять Чорноморським коридором. Загрози суднам підвищують вартість страхування та доставлення, порушують графіки рейсів і скорочують доходи експортерів.

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Чому під загрозою опинилася світова продовольча безпека

Україна залишається великим постачальником продовольства. Голова європейської дипломатії у своєму виступі 20 жовтня навела такі частки нашої країни у світовому експорті:

15% кукурудзи;

10% пшениці;

15–20% ячменю;

близько 50% соняшникової олії.

"Тому удари (зс рф, — ред.) позначаються і на країнах-імпортерах", – резюмувала дипломатка.

Особливо вразливі перед загрозою продовольчої кризи ринки Африки, Азії та Близького Сходу.

"Світові ціни на зерно сягнули максимуму з лютого 2023 року. Ситуацію загострюють посухи й труднощі з постачанням добрив. Перебої в Чорному морі накладаються на ці ризики й можуть додатково впливати на ціни для споживачів", — розтлумачила Кая Каллас.

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Каллас окреслила потребу в ранньому виявленні загроз і швидкому обміні даними.

"Зокрема, держави ЄС можуть використовувати мережу MARSUR для обміну інформацією морського спостереження. Румунія та Болгарія за підтримки Євросоюзу створюють спільний центр морської безпеки в Чорному морі", — сказала вона.

Серед інших напрямів — спільні закупівлі засобів боротьби з повітряними й морськими дронами, посилення спостереження на східному фланзі та протимінні спроможності. Також Європарламенту на розгляд запропонували надзвичайний протокол, який має пришвидшити консультації країн ЄС та координацію з НАТО під час великих гібридних криз.

Окремо група Європейської народної партії закликала до військово-морської операції ЄС для захисту торгівельних суден поблизу Болгарії, Румунії та дельти Дунаю. Про це, з посиланням на євродепутата Андрія Новакова, повідомила ANSA. Однак рішення про запуск такої місії наразі немає.

Чи можуть альтернативні маршрути замінити експортерам море

ЄС підтримує експорт через так звані "шляхи солідарності", які поєднують залізничні, автомобільні, річкові та європейські портові маршрути. За словами Каллас, із липня зернові перевезення цими шляхами збільшилися майже на 2 млн тонн. Однак тут є багато нюансів та "гострих кутів".

По-перше, сухопутна логістика має обмежену пропускну здатність, потребує перевантаження товарів і зазвичай обходиться дорожче для великих партій зерна. По-друге, росія атакує й прикордонну інфраструктуру поблизу Молдови, Румунії та Польщі. Тому альтернативні шляхи допомагають зменшити залежність від морських портів, але не забезпечують рівноцінної заміни Чорноморського коридору.

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Європейська рада засудила атаки на цивільні й торгівельні судна, зокрема у виключних економічних зонах Болгарії та Румунії. Лідери ЄС назвали їх серйозним порушенням міжнародного та морського права, включно з Конвенцією ООН з морського права, і закликали відновити безпечний прохід суден.

А сьогодні, 20 жовтня. Кая Каллас повідомила про контакти ЄС із Туреччиною, Індією та державами Глобального Півдня щодо домовленості про свободу судноплавства. За її словами, Україна запропонувала такий механізм, але росія його відхилила.

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Чого чекати далі

На 22 жовтня Європарламент запланував голосування за резолюцію щодо ескалації російських ударів і безпеки Чорного моря. Документ визначить політичну позицію депутатів. Однак, що варто розуміти, він автоматично не створить європейську військово-морську місію, яка могла б протидіяти агресивним діям росії в Чорноморському регіоні.

Тому подальша ситуація залежатиме від здатності країн регіону захищати судна та порти, налагодити обмін розвідувальною інформацією і підтримувати альтернативні маршрути. А для України наразі принциповим залишається безперервний доступ до морського експорту.

Нагадаємо

Дещо раніше Туреччина попередила, що Чорне море не має стати новим фронтом у російсько-українській війні. Офіційна Анкара також заявила про зростання атак на цивільні судна та ризики для судноплавства й продовольчої безпеки.