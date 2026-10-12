За місяць-два світ заговорить про голод: Зеленський попередив про дефіцит продовольства через рф

Через блокування росією морських шляхів експорту українського зерна вже за один-два місяці світ може зіткнутися з масштабною продовольчою кризою. Найбільше від цього ризикують постраждати країни Африки, Азії та Близького Сходу. Про це 12 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування на Варшавському безпековому форумі, передає УНН.

За словами Зеленського, наразі Україна не бачить жодних ознак того, що росія прагне завершити війну або готова до деескалації. Водночас міжнародна спільнота зосереджує увагу переважно на енергетичній кризі, залишаючи поза увагою загрозу нестачі продовольства.

Ми не бачимо зараз сигналів від росії, що вони хочуть закінчення війни. Ми не бачимо елементарних кроків щодо деескалації. Всі говорять про дизель і забувають про зерно. Місяць-два - всі почнуть говорити про агрокризу. Не вистачатиме харчів для країн Африканського континенту, деяких азійських країн, Близького Сходу. Тому що ми експортуємо мільйони тонн саме на ці ринки. А зараз росія блокує море

Президент наголосив, що наслідки блокування українського аграрного експорту можуть бути особливо відчутними для держав, які залежать від постачання продовольства з України. Зеленський окремо закцентував, що Сполучені Штати безпосередньо не відчувають цієї загрози, тому міжнародні дискусії переважно стосуються енергетичних питань.

Сполучені Штати цього не відчувають, тому і питання йде тільки про енергетику. Це ще один виклик. Це голод. І він може бути у багатьох країнах. І треба думати про все, про всіх. Бо ми всі живемо на цій планеті