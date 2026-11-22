Роберт Де Ніро повернув страву молодому Джеймі Оліверу, а через 30 років вони знову зустрілися
Київ • УНН
Молодий Джеймі Олівер приготував Роберту Де Ніро пасту араб’ята, але актор повернув страву. Через 30 років шеф розповів про це в його присутності.
Знаменитий британський шеф-кухар Джеймі Олівер розповів несподівану історію про голлівудського актора Роберта Де Ніро, який близько 30 років тому повернув приготовану ним пасту на кухню ресторану. Найцікавіше, що кулінар згадав цей випадок безпосередньо у присутності самого актора. Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на шоу Грема Нортона, пише УНН.
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Курйозна зустріч відбулася під час випуску британського телешоу The Graham Norton Show, який вийшов 20 листопада.
Олівер пригадав часи, коли ще був молодим кухарем і працював у лондонському ресторані River Cafe. Одного разу заклад відвідав Роберт Де Ніро, який замовив пасту араб'ята – італійську страву з гострим томатним соусом.
Однак актор залишився незадоволеним замовленням.
Чому Де Ніро повернув пасту
Він відправив її назад! Мабуть, вона була недостатньо гострою
Особливого гумору ситуації додало те, що через 30 років шеф-кухар переказував цю історію перед самим Де Ніро, який також був гостем програми.
У випуску взяли участь актори Бен Стіллер і Мішель Єо, а також британський гурт Take That.
Історія стала несподіваним нагадуванням про початок кар'єри Олівера, задовго до того, як він здобув світову популярність завдяки телевізійним кулінарним шоу та власним ресторанам.
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